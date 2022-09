Podczas targów Agro Show 2022 na stoisku New Holland najwięcej zwiedzających gromadziło się wokół spektakularnych nowości, takich jak T6.180 Methane Power oraz T5S i T5PS. Ale marka CNH miała także sporo nowości w obrębie produktów z zakresu rolnictwa precyzyjnego.

Temat rolnictwa precyzyjnego nie jest już tak spektakularny jak premiera całkowicie nowego modelu ciągnika. Ale w dzisiejszych czasach bywa tak samo ważny, a może nawet ważniejszy.

Tuż za wymienionymi wyżej nowościami na stoisku New Holland zaparkował ciągnik T7.315 HD wyposażony w najnowsze wyposażenie Next Gen, czyli nowy podłokietnik, większy i dwa razy jaśniejszy wyświetlacz o przekątnej 12,1 cala, 4 razy szybszy procesor z 4 razy większą pamięcią RAM.

Pojazd jest także wyposażony w moduł telematyki P&CM wyposażony w możliwości zdalnej aktualizacji i diagnostyki ze strony serwisu, a także w Remote Display, czyli zdalną pomoc klientowi w zakresie obsługi.

To nie koniec nowości w największych traktorach marki. Ciągniki T7 HD zostały wyposażone również w odbiorniki Cygnus odbierający sygnał z 4 systemów: amerykańskiego, europejskiego, rosyjskiego i chińskiego.

Zmiany dotyczące rolnictwa precyzyjnego dotknęły także ciągniki serii T8.

X Power – zwalczanie chwastów bez użycia chemii

Kolejną nowością jest proponowany przez AGXTend system X Power, który walczy z chwastami za pomocą wysokiego napięcia, bez pomocy chemii.

Nowości z zakresu rolnictwa precyzyjnego na konferencji prasowej New Holland przedstawił Paweł Woźniak, fot. K.Pawłowski

Prąd elektryczny o wysokim napięciu dostarczany jest do przystawki przez generator. Przepływa on poprzez aplikator do roślin, a następnie do gleby. Obwód elektryczny jest zamykany przez drugi aplikator, który albo dotyka innych roślin, albo gleby. Energia sprawia, że rośliny więdną od wewnątrz, aż do korzeni.

Pełna oferta od Raven

CNH zakupiło w zeszłym roku innowacyjną firmę Raven. Od października 2022 cała oferta amerykańskiego przedsiębiorstwa będzie dostępna również w Polsce. Będą to systemy kierowania ciągnikami, obsługą opryskiwaczy i inne rodzaje oprogramowania.