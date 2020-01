Nowy agregat talerzowy Expomu na Polagrze

Podczas tegorocznych targów Polagra Premiery firma Expom zaprezentowała nowy kompaktowy agregat talerzowy z dwoma rzędami talerzy o średnicy 560 mm.

Agregat Goliat występuje w czterech wersjach szerokości roboczych: 3, 4, 5 i 6 m. Dwie pierwsze wersje to konstrukcje zawieszane ze sztywnymi ramami, pozostałe zaś to konstrukcja półzawieszane z ramami składanymi hydraulicznie. Brony mogą pracować na głębokości do 15 cm, a głębokość robocza ustalana jest poprzez pozycję TUZ-u ciągnika i położenie wału doprawiającego.

Agresywność pracy talerzy rośnie wraz ze zwiększaniem głębokości ich pracy. Agregat przeznaczony jest przede wszystkim do upraw pożniwnych; według deklaracji producenta doskonale radzi sobie z dużą ilością resztek pożniwnych i poplonami, skutecznie mieszając je z glebą.

Maszynę wyposażono w zgrzebło sprężynowe usytuowane za talerzami, mające za zadanie kierowanie ziemi pod wał doprawiający. Wały dostępne są w trzech wariantach: w standardzie jest to wał rurowy, zaś opcjonalnie dostępne są wały v-ring i ciężki zębaty.

Najmniejszy agregat Goliat Junior może współpracować z ciągnikiem o mocy od ok. 80 KM, zaś najszersza, 6-metrowa wersja potrzebuje ciągnika o mocy ok. 200 KM.