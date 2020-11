Nowy, bez sekcji uprawowej, lekki w uciągu i wydajny w pracy na dużych powierzchniach

Pöttinger rozszerzył swoją ofertę siewników do siewu w mulcz TERRASEM o model CLASSIC. Ponieważ nowe modele nie mają sekcji uprawowej, są lekkie w uciągu i jeszcze bardziej wydajne w pracy. Maszyny CLASSIC są dostępne w szerokościach roboczych od 4,0 do 9,0 m.

Małe zapotrzebowanie na moc nowych siewników TERRASEM CLASSIC i TERRASEM FERTIZER CLASSIC (z podsiewem nawozu) sprawia, że są lekkie w uciągu i ekonomiczne w pracy.

Perfekcyjny siew

Siew następuje w przygotowaną wcześniej glebę. Nasiona są odkładane perfekcyjnie. Sprawdzony i ceniony od lat wał oponowy ugniata glebę przed redlicą i tworzy idealne warunki dla rozwoju nasion. Ugniecenie wtórne jest konieczne, gdy wielokrotnie spulchniana gleba musi ponownie związać się z wilgotnym podglebiem. Dzięki temu powstają połączenia kapilarne do transportu wody i ziarno ma zagwarantowaną konieczną do rozwoju wilgoć.

Przez redlice talerzowe DUAL DISC prowadzone w równoległoboku, ziarno po ziarnie jest wprowadzane w wilgotną warstwę gleby. Redlica prowadzona z odpowiednią siłą nacisku zapewnia nawet przy złym rozkładzie opadów na polu lub podczas długich okresów suszy takie ulokowanie ziarna w glebie, aby ziarno mogło skiełkować.

Precyzyjne kopiowanie nierówności pola wzdłuż i w poprzek

Równomierne rozłożenia nasion warunkuje optymalne wschody. Dzięki prowadzeniu po konturze pola przez packer i regulacji nacisku na szynę wysiewającą zagwarantowane jest precyzyjne kopiowanie nierówności terenu.

Do zoptymalizowania efektu ekonomicznego przyczyniają się duże zbiorniki na ziarno, 3.000 litrów w maszynach do 6 metrów szerokości roboczej i 3.950 litrów, gdy maszyna jest wyposażona w nakładkę W maszynach o szerokości roboczej 8,0 i 9,0 m oraz we wszystkich siewnikach TERRASEM FERTILZER CLASSIC pojemność zbiornika wynosi 4.000 litrów i z nakładką 5.100 litrów.

Kombinacja wysiewu nasion i nawozu

Obok siewu klasycznego zbóż, nasion małych lub podobnych, siewnik TERRASEM CLASSIC występuje również w kombinacji z podsiewem nawozu w międzyrzędzia. Przy pomocy redlicy do nawozu FERTILIZER PRO możliwe jest również odłożenie nawozu obok wysianych nasion. Pas nawozu jest odkładany po środku dwóch rzędów wysiewu. Głębokość odłożenia jest regulowana bezstopniowo.

Dodatkowe narzędzia dla perfekcyjnego wyrównania

Podczas pracy na zaoranym polu blacha przednia perfekcyjnie wyrównuje wierzchnią warstwę gleby. Do spulchniania i łamania twardej i zagęszczonej gleby po przejeździe traktora służą sprężynowane spulchniacze śladu.

Na lekkich i piaszczystych glebach powstające po kolach redliny wyrównuje szyna niwelująca.

Siewnikiem TERRASEM CLASSIC Pöttinger wprowadza na rynek uniwersalną maszynę, którą można wpasować w każdą koncepcją uprawy gleby. Siewnik do siewu w mulcz wyróżnia precyzyjne odłożenie ziarna i niepowtarzalne kopiowanie nierówności pola.