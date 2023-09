Producenci maszyn często wracają do nazw, które klienci znakomicie znają. Przy okazji prezentacji nowej serii ciągników zastępujących serię Kompakt firma Steyr powróciła do nazwy Plus. Nazwa to nie wszystko, bowiem nowy ciągnik zaskakuje także designem, niezłym wyposażeniem oraz komfortem pracy.

Legendarna seria Plus zadebiutowała pod koniec lat 60. i była produkowana do końca następnej dekady. Słowo Plus miało pokazywać pewną wartość dodaną w postaci najnowszych technologii i pewnych innowacji. Wisienką na torcie był świetny, kanciasty design ciągników stworzony przez Louisa Luciena Lepoixa, który tworzył także projekty samochodów osobowych (m. in. Bugatti typ 101), motocykli, ciężarówek (Hanomag, Steyr, Magirus-Deutz). Francuz był odpowiedzialny m. in. za kabinę Steyra serii 92, którą swego czasu wykorzystywał także polski Star.

Ostre linie nowego Steyra mają podkreślać nowoczesność pojazdu, fot. K.Pawłowski

Nowy Steyr ma sporo plusów

Steyr Plus zapoczątkował w austriackiej firmie biało-czerwone barwy, które są stosowane w St. Velntin do tej pory. Oczywiście w nowych traktorach pojawiło się także sporo nowinek technicznych, takich jak: silniki z wtryskiem bezpośrednim czy napęd na cztery koła w standardzie (w nieco mocniejszych wersjach).

Podobnie jak ponad 50 lat temu, tak teraz nazwa Plus nie pojawiła się przypadkowo. Zapewne fajnie wrócić do starego nazewnictwa, ale za tym idą także konkretne modernizacje.

Przede wszystkim widać zmianę designu. Nie wszystkim się on podoba, widzieliśmy już opinie krytykujące nowy wygląd Steyra, ale z naszego punktu widzenia wyrazista nowa stylizacja jest naprawdę ciekawa. Ostre linie bardzo dobrze pasują do całości, jest ładnie, nowocześnie i niebanalnie, choć oczywiście ocena estetyki to zawsze indywidualna sprawa każdego z nas i widzieliśmy już komentarze w stylu: „za bardzo nawiązują do projektów chińskich i tureckich”.

Design to nie najważniejsza sprawa w maszynie rolniczej. Za nową stylizacją idą również inne zmiany wynikające poprawy komfortu czy ergonomii.

Po pierwsze zastosowano ogromną szybę z całkiem sporym szyberdachem. Z przodu nic nie zakłóca widoczności, nawet na dole, przy przednich kołach. Zarówno skrzynki narzędziowe, bak, jak i wydech (w kształcie litery "U"), poprowadzono w taki sposób by operator miał doskonałą widoczność między maską, a kołami. Może się to przydać przy pracy np. z ładowaczem czołowym.

Sporo zmian ważnych dla operatora znajdziemy także wewnątrz zmodernizowanej kabiny, w której zastosowano nowe przełączniki i cyfrowy zestaw wskaźników, na którym kluczowe dane operacyjne wyświetlane są w przejrzysty sposób, a informacje można łatwo monitorować. Poza tym wprowadzono mechaniczne zawieszenie kabiny. Do tego dochodzi 12-calowy ekran i bardzo duże wnętrze kabiny.

Steyr Plus od 80 do 120 KM

Ciągnik będzie oferowany w pięciu wersjach o mocach od 80 do 120 KM. Pod maską znajdziemy czterocylindrowe silniki FPT F5 o pojemności 3,6 litra z turbodoładowaniem i chłodnicą międzystopniową oraz wtryskiem paliwa common rail.

Nowe ciągniki generują moment obrotowy sięgający 506 Nm (w największym modelu) i posiadają zbiornik paliwa/DEF o pojemności 128,8/9,6 l.

Przekładnia Steyr Plus to skrzynia biegów obsługująca po 24 biegi jazdy do przodu i do tyłu, pozwalająca rozwinąć prędkość 40 km/h, z dwubiegową przekładnią powershift i elektrohydrauliczną przekładnią powershuttle, dostępna z dodatkowymi prędkościami pełzania.

Z tyłu widać elementy zwieszenia kabiny, fot. K.Pawłowski

Jeszcze więcej wydajności

Ciągniki z serii Plus są również wyposażone w funkcję przełączania hamulca na sprzęgło, która umożliwia wyłączenie napędu i hamowanie jedną nogą, na przykład na skrzyżowaniu lub podczas pracy z ładowaczem (w ofercie są urządzenia dedykowane temu modelowi ciągnika).

Kolejnym plusem nowego Plusa jest wydajność, która uległa zwiększeniu o 25 proc. maksymalnego wydatku pompy hydraulicznej (z 64 l/min do 80 l/min) oraz zwiększeniu udźwigu zaczepu tylnego o 13,5 proc. (z 4 400 kg do 5 000 kg). Ponad to z tyłu zastosowano nowy automatyczny zaczep z wypychaniem hydraulicznym, by zmaksymalizować widoczność za plecami operatora.

Wnętrze kabiny nowego Steyr Plusa, fot. K.Pawłowski

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu wzrosła z 6500 kg do 7000 kg. Zwiększono także opony tylne o maksymalnym rozmiarze 420/85 R38, dzięki którym ciągnik ma lepsze właściwości jezdne na roli i osiąga prześwit 480 mm.

W zależności od prawdopodobnych wymogów dotyczących narzędzi montowanych z przodu ciągnika, tudzież ładowacza, istnieje możliwość wyboru osi przedniej w wersji standardowej (oś klasy 1.0 z ulepszonym układem kierowniczym i przednim TUZ montowanym na osi) lub wersji opcjonalnej, czyli osi klasy 1.5 HD o zwiększonej szerokości i nośności.

- Jedną z kluczowych informacji zwrotnych od klientów, które otrzymaliśmy podczas planowania nowej gamy, było to, że technologia precyzyjna nabiera coraz większego znaczenia, również w tej klasie maszyn, zarówno w zastosowaniach rolniczych, jak i komunalnych. W odpowiedzi zaprojektowaliśmy nową serię Plus z możliwością wyposażenia w technologie, w tym system telematyczny S-Connect i system automatycznego prowadzenia S-Tech z automatycznym sterowaniem. W rezultacie, niezależnie od tego, czy ciągniki te stanowią jedyne maszyny w firmie, czy też są mniejszymi maszynami w większej flocie, mogą one korzystać z tej samej technologii dostępnej w większych modelach, co pozwala uzyskać pełną wydajność w terenie, zminimalizować zmęczenie operatora i zapewnić dokładne dane, ułatwiające podejmowanie decyzji biznesowych - powiedział Ross Macdonald, kierownik produktu ds. ciągników użytkowych Steyr.

Nowego Steyra Plus kupisz w 2024 r.

Ciągniki Steyr Plus będą pokazywane podczas targów Agritechnica 2023 w Hanowerze i tam zapewne poznamy jego cenę. Według przedstawicieli CNH w Austrii, gdzie oglądaliśmy ciągnik, ostateczna cena nie będzie wyższa niż 10 - 12 proc. poprzedniego modelu.

Po targach będzie można już składać zamówienia na ciągnik, ale w produkcji pojawi się on dopiero w marcu lub kwietniu 2024 r. Zatem seria Plus w pełni dostępna będzie na wszystkich rynkach europejskich dopiero w drugiej połowie roku 2024.