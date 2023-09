Nie niebieski, nie ciemnozielony a czerwony - w takim kolorze będzie oferowany Lovol M1104. Oferta ciągników z firmy Elrol właśnie "urosła" na sporo ponad 100 KM. Co oferuje i ile kosztuje nowy Lovol?

Już w ubiegłym roku Bartosz Pszczółkowski - właściciel firmy Elrol zapowiadał, że wkrótce oferta ciągników Lovol powiększy się o modele przekraczające mocą barierę 100 KM. Tak się stało tego lata.

Do portfolio firmy dołączył traktor Lovol M1104 z silnikiem o bazowej mocy 117 KM i masie własnej niemal 4,5 t. Maszyna kosztuje 195 tys. zł netto. Co oferuje?

Ciągnik chiński, silnik koreański

Traktor został wyposażony w silnik Doosan o mocy 117 KM. Jednostka napędowa jest 4-cylindrowa o pojemności 3,4 l. Warto dodać, że wszystkie ciągniki Lovola powyżej 40 KM napędzają właśnie silniki Doosan. Oczywiście silnik spełnia aktualną normę emisji spalin Stage 5.

Maksymalny moment obrotowy to 450 Nm osiągany przy 1700 obr./min.

Jak wyjaśnia Bartosz Pszczółkowski, silniki ciągników będą mogły być modyfikowane. Oznacza to, ze na życzenie klienta moc będzie mogła być profesjonalnie podniesiona do ok. 130 KM.

Ponadto dodaje, że w odróżnieniu od konkurencyjnych ciągników tego samego producenta z Chin(Arbos z firmy Korbanek, przyp. red.) traktory będą miały bogatsze wyposażenie: premium. No i będą oferowane w kolorze czerwonym, a nie niebieskim jak inne, mniejsze Lovole.

Napęd i hydraulika nowego ciągnika Lovol M1104

Napęd na koła jest przenoszony za pośrednictwem synchronizowanej przekładni 18/18 z mechanicznym rewersem. Napęd na przednią oś jest tutaj załączany elektromechanicznie - z przycisku. Prędkość maksymalna: 40 km/h.

Jeśli zaś chodzi o hydraulikę, to trzeba przyznać, że podstawowe parametry wyglądają bardzo dobrze. Pompa dysponuje maksymalnym łącznym wydatkiem 98 l/min., z tyłu wyprowadzono 3 pary szybkozłączy, a udźwig tylnego TUZ to 4700 kg.

Pompa Lovola M1104 dysponuje maksymalnym wydatkiem 98 l/min., z tyłu wyprowadzono 3 pary szybkozłączy, a udźwig tylnego TUZ to 4700 kg, fot. Elrol

Lovol M1104 to już całkiem spory ciągnik

Trzeba zauważyć, że opisywany ciągnik to już nie taki mały, lekki "kompakcik". Masa własna ciągnika to bowiem 4,5 t, a rozstaw osi wynosi 2370 mm.

Z przodu znajdziemy ogumienie w rozmiarze 380/70R24, natomiast z tyłu: 520/70R34.

Lovol M1104 - prawy panel sterowania, fot.Elrol

Jeśli chodzi o kabinę, to jej konstrukcja może nie wygląda zbyt nowocześnie, ale jest 4-słupkowa, z płaską podłogą, w standardzie znajdziemy klimatyzację i fotel Grammera. Kolumna kierownicza jest regulowana, jest też szyberdach, 4 reflektory robocze na kabinie, a także radio z USB z głośnikami oraz lampę błyskową.

Lovol M1104 - kabina, fot. Elrol

Czy Lovol M1104 przekona do siebie rolników?

Cena 195 tys. zł netto na tle innych ciągników o podobnej mocy i wyposażeniu wypada co najmniej dobrze. Ale czy ciągniki przyjmą się na polskim rynku? Na pewno rolnicy będą musieli zobaczyć nowe traktory z bliska. Okazją ku temu będzie Agro Show.

Na Agro Show będziemy promowali te ciągniki. Będziemy mieli jeden ciągnik w wersji standardowej, natomiast drugi będzie w ciekawej wersji z ładowaczem czołowym i przednim TUZ - mówi Bartosz Pszczółkowski.

Dodatkowo Bartosz Pszczółkowski zapowiada, że nowe traktory będzie można zobaczyć podczas tzw. demo tour, czyli pokazów polowych, które odbędą się w najbliższym czasie w kilku lokalizacjach w Polsce.