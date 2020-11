Nowy ciągnik Rostselmash RSM 1370

Ciągnik Rostselmash RSM 1370 został zaprezentowany na zakończonej niedawno moskiewskiej wystawie Agrosalon-2020, ale to jeszcze melodia przyszłości. Wprawdzie niedalekiej, ale przyszłości.

Premierowy Rostselmash RSM 1370 to już jak na warunki rosyjskie ciągnik wysoko zaawansowany technicznie. Komfortowa kabina o bardzo dobrej widoczności wyposażona jest m.in. w wirtualne zegary, dwa kolorowe wyświetlacze, podłokietnik z dżojstikiem oraz elektrozawory obsługiwane przełącznikami kołyskowymi.

Tymi ostatnimi można sterować 6-ścioma parami wyjść hydrauliki Closed Center Load Sensing o przepływie 284 l/min. Jest to rodzaj zamkniętego układu hydraulicznego, który zaopatrywany jest w taką ilość oleju jaka jest potrzebna w danej chwili. Brak nadwyżki oleju w układzie powoduje, że praca układu jest cicha, a zużycie energii oraz emisja ciepła utrzymują się na niskim poziomie.

Ponadto rosyjski ciągnik posiada tzw. przyłącze Power Beyond, które pozwala maszynom mającym duże wymagania co do hydrauliki samym zarządzać przepływem oleju. Tylny TUZ ciągnika Rostselmash RSM 1370 ma udźwig 7829 kg, a z przodu założony jest podnośnik z WOM oraz wyjściami hydrauliki renomowanej holenderskiej firmy Zuidberg.

Nowy rosyjski ciągnik wyposażony jest w 6-cylindrowy silnik wysokoprężny Cummins QSL o pojemności 8,9 litra, mocy znamionowej 366 KM i maksymalnej to 400 KM. Skrzynia biegów Powershift z kolei dysponuje 16 biegami do przodu i 9 wstecznymi, a jego maksymalna prędkość wynosi 40 km/h.

Na zakończenie napiszmy, że Rostselmash RSM 1370 ma całkiem przyjemny wygląd, a do produkcji seryjnej ma wejść na początku 2022 roku.