Nowy Claas Arion 400 już zaprezentowany. Jest nowy model flagowy

Claas odsłonił nową generację popularnej serii Arion 400. Oprócz wdrożenia normy emisji spalin Stage 5, w ciągnikach pojawiło się trochę istotnych zmian. Doszedł też nowy, największy model Arion 470.

Wraz z wprowadzeniem normy emisji spalin Stage 5 ciągniki Claas Arion 400 zyskały nową stylistykę i funkcjonalności. Pojawiła się wydajniejsza hydraulika, zwiększono udźwig TUZ i dopuszczalną masę całkowitą, zmniejszono promień skrętu. A dzięki nowemu flagowemu modelowi Arion 470, górny zakres mocy serii 400 przesunął się ze 140 do 155 KM.

Zmodernizowane ciągniki zaprezentowano dzisiaj (03.03.2021 r.) podczas międzynarodowego spotkania prasowego – w wersji online. Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się podzielić wrażeniami z realnej pracy nowymi maszynami, tymczasem przekazujemy najważniejsze informacje, jakie uzyskaliśmy podczas konferencji.

Większa moc dzięki CPM

Nowa generacja ciągników to siedem modeli w zakresie mocy maksymalnej od 90 do 155 KM, generowanej z „boostem” (nowość w tej serii) CPM (Claas Power Menagement) w modelach 440-470. Silnik nowego modelu Arion 470 osiąga tym samym maksymalną moc 155 KM i maksymalny moment obrotowy 631 Nm (z CPM).

Najważniejsze dane techniczne Claas Arion 400 Stage 5

Jednostka napędowa ciągników Arion 400 to produkt FPT, 4-cylindrowy, o 4,5-litrowej pojemności. Silnik wykorzystuje technologię czterozaworową oraz turbosprężarkę z chłodzeniem powietrza doładowania. Od modelu Arion 430 turbosprężarki są wyposażone w zawór Wastegate.

Spaliny są oczyszczane zgodnie z normą Stage V m.in. dzięki modułowi "SCR on Filters", który łączy katalizator SCR i DPF oraz DOC.

Zbiornik mieści 140 do 190 l paliwa, z kolei na AdBlue przygotowano zasobniki od 17 do 22 l. Jak podaje producent, uzupełnia się je maksymalnie przy co drugim tankowaniu oleju napędowego. Z prostego rachunku wynika więc, że zużycie tej cieczy wynosi maksymalnie 5-6 proc.

Uproszczono też obsługę serwisową. Zalecane międzyokresy wymiany oleju to 600 h, a więc sporo. godzin pracy. Dzięki cyklonowemu separatorowi wstępnemu, który usuwa z zasysanego powietrza około 90 proc. zanieczyszczeń, pakiet chłodnic wymaga znacznie rzadszego czyszczenia, a jeśli jest ono potrzebne, można je w prosty sposób otworzyć.

Przekładnie: Quadrishift i Hexashift

Jeśli chodzi o przeniesienie napędu, tutaj bez większych zmian. Znana przekładnia Quadrishift 16/16 z 4 biegami włączanymi pod obciążeniem jest montowana w Arionach 410 i 420).

W modelach Arion 430-470 do wyboru jest Quadrishift i Hexashift z 6 biegami pod obciążeniem (24 do przodu i 24 do tyłu). Dla obu wariantów przekładni dostępna jest opcja biegów pełzających do 150 m/h. Prędkość maksymalną 40 km/h Hexashift osiąga przy 1840 obr/min.

Dzięki automatyce Quadractiv lub Hexactiv obie przekładnie można ustawić w taki sposób, aby automatycznie zmieniały się tylko biegi pod obciążeniem (tryb polowy) albo też biegi pod obciążeniem i zakresy (tryb drogowy), a więc przekładnia może zmieniać automatycznie biegi od 0 km/h do prędkości maksymalnej.

Jednocześnie możliwe jest zaprogramowanie trzech trybów pracy przekładni (tryb w pełni automatyczny, tryb WOM, tryb użytkownika) odpowiednio do różnego rodzaju prac. Wymaga to wyposażenia ciągnika Arion 400 w Claas Information System (CIS). Dostępny jest również tempomat dzięki któremu można ustawić docelową prędkość poruszania się maszyny, a automatyka dopasuje odpowiednie przełożenie i obroty zależnie od obciążenia.

Zmiana kierunku jazdy oprócz rewersu przy kierownicy może być realizowana także za pomocą dżojstika. W wersji CIS można też łatwo i indywidualnie zaprogramować odpowiednie biegi do manewrów skręcenia podczas pracy z ładowaczem czołowym lub na uwrociach, a także dwa biegi startowe. Jeden przy ręcznej, drugi przy automatycznej zmianie przełożeń. Dodatkowo istnieje możliwość regulacji czułości rewersera w dziewięciu stopniach.

W traktorach oferowany jest też znany już system Smart Stop, zatrzymujący ciągnik po naciśnięciu hamulca. Zwolnienie pedału powoduje ruszenie maszyny na zaprogramowanym biegu.

Spory rozstaw osi, ale rozmiary jeszcze kompaktowe

Nowe ciągniki serii Arion 400 dostępne są w dwóch rozstawach osi: 2,49 m (Arion 410 i Arion 420) oraz 2,53 m (Arion 430-470). W połączeniu z kątem skrętu kół przednich wynoszącym do 55 stopni pozwala to uzyskać bardzo dobrą zwrotność. Wpływa na to również nowy mechanizm załączania i rozłączania napędu na wszystkie koła zależny od kąta skrętu kierownicy oraz dostępne na życzenie zmienne przełożenie układu kierowniczego.

Warto wspomnieć, że „urosła” dopuszczalna masa całkowita, która wynosi teraz 9 t, co pozwala na uzyskanie ładowności do 3,8 t.

Do najwyższych obciążeń przystosowana jest także nowa opcjonalna pompa Load Sensing o wydatku 150 l/min. to sprawia że traktor może jednocześnie obsługiwać wiele różnych mechanizmów zasilanych z hydrauliki ciągnika. Przepływ oleju 110 l/min. jest oferowany już przy prędkości silnika 1600 obr./min.

W sumie dostępne są cztery opcje pomp: dwie z obiegiem otwartym z wydatkiem 60 lub 100 l/min, oraz Load Sensing z wydatkiem 110 l/min i 150 l/min. Oba warianty Load Sensing oferują również zwiększony udźwig maksymalny tylnego TUZ wynoszący 6,25 t.

Dużym plusem jest pełna integracja podnośnika przedniego i dostępny fabrycznie ładowacz czołowy (jak powiedzieli przedstawiciele producenta, ponad 50 proc. kupowanych Arionów jest wyposażanych w przedni TUZ). Oba urządzenia można wygodnie obsługiwać za pomocą dźwigni wielofunkcyjnej, przy czym dla ładowaczy czołowych możliwa jest obsługa przy użyciu joysticka Electropilot (CIS lub CIS+) lub Flexpilot.

Komfort na wysokim poziomie

Dla zwiększenia komfortu opcjonalnie dostępna jest amortyzowana oś przednia Proactiv, mechaniczna dwupunktowa amortyzacja kabiny oraz różne opcje foteli. Zarówno podnośniki, jak i ładowacze czołowe Claas są wyposażone w system tłumienia drgań.

Ponadto oprócz seryjnej kabiny z wysokim dachem i standardowym lub szklanym szyberdachem, ciągniki serii Arion 400 mogą zostać wyposażone w kabinę z niskim dachem lub w kabinę Panoramic. Ta ostatnia godna jest polecenia szczególnie w przypadku pracy z ładowaczem czołowym. Panoramiczna szyba przednia ma powierzchnię 2,41 m2. Opcjonalnie dla wszystkich wariantów kabiny można zamówić pakiet oświetlenia LED.

Wyposażenie standardowe kabiny może zostać wzbogacone o pakiety CIS i CIS+. Oba pakiety obejmują dźwignię wielofunkcyjną z 10 elementami obsługowymi w prawym podłokietniku oraz monitor roboczy w prawym słupku A, który w wyposażeniu CIS+ oferuje standardowo kolorowy wyświetlacz CIS o wysokim kontraście (opcjonalny dla wyposażenia CIS). W wyposażeniu CIS+ obecne są również elektrohydrauliczne zawory . Ponadto opcją wyposażenia CIS+ jest system zarządzania na uwrociach CSM.

Automatyka kierowania kierowania

Wszystkie nowe ciągniki Claas Arion 400 można fabrycznie wyposażyć w system prowadzenia po śladzie Claas, który jest obsługiwany i wyświetlany na terminalu. Jako sygnały korekcyjne poza Satcor i Omnistar dostępne są różne sygnały RTK. Dzięki funkcji Auto Turn proces zawracania po zezwoleniu od operatora przebiega w sposób całkowicie zautomatyzowany.

„Dodatkowo ciągnik może zostać wyposażony w instalację ISOBUS, w tym celu z tyłu dostępne jest gniazdo ISOBUS a wewnątrz kabiny złącze IN CAB za pomocą którego można podpiąć dowolny terminal do obsługi maszyn ISOBUS. Dla wygody obsługi można dowolnie przypisać cztery przyciski funkcyjne co oferuje unikalną w tej klasie wygodę obsługi, szczególnie podczas obsługi maszyn towarzyszących z ISOBUS. Opcją zwiększają komfort jest możliwość zamówienia kamery montowanej na dachu oraz monitora do wyświetlenia obrazu z tyłu ciągnika” – podaje producent.

Także dla serii Arion 400 zgodnej ze Stage 5 standardowo dostępna jest automatyczna dokumentacja za pośrednictwem systemu Telematics.

Ciągniki Claas Arion 400 zaskarbiły sobie przychylność wielu rolników na całym świecie. Do tej pory wyprodukowano ponad 30 tys. tych maszyn.

Najważniejsze cechy nowych Arionów:

- nowa stylistyka nawiązująca do większych serii Arion,

- silniki Stage 5 z boostem i większą mocą,

- wydajniejszy układ hydrauliczny,

- większy udźwig tylnego TUZ,

- pełna integracja z systemem automatyki kierowania.

O tym jak Arion 400 (poprzedniej generacji) sprawuje się podczas pracy, można przeczytać w w artykule Zaskakująco komfortowy - test ciągnika Claas Arion 460.

Zachęcamy do zadawania w komentarzach pytań dotyczących nowych Arionów. Odpowiemy na nie wraz z eskpertem z firmy Claas.

