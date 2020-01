Nowy cykl – Maszyna okiem użytkownika!

Od stycznia uruchamiany nowy cykl artykułów, w których będziemy prezentować maszyny rolnicze należące do naszych czytelników, a także ich doświadczenia wynikające z wieloletniego użytkowania danego sprzętu.

Przy zakupie nowego, często bardzo drogiego sprzętu, rolnicy poszukują wiarygodnych i rzetelnych opinii na ich temat. Nie od dziś wiadomo, że informacje dystrybuowane przez sprzedawców mogą być podkoloryzowane, dlatego tak ważne jest, aby zestawić je z doświadczeniami użytkowników.

Nowy cykl, a w nim…

W ramach cyklu odwiedzimy gospodarstwa naszych Czytelników, którzy posiadają zarówno ciekawe i nietypowe, jak również popularne modele maszyn ale poddane bardzo intensywnemu użytkowaniu. Opiszemy ich doświadczenia, przemyślenia, wyliczenia oraz opinie.

Zwrócimy też uwagę na odczucia w kontekście wyposażenia dodatkowego – co z perspektywy czasu okazało się przydatne, a co nie, co zmieniliby w konfiguracji, gdyby zakupu dokonywali dzisiaj i czy w ogóle podjęliby taką samą decyzję zakupową.

Rolnicy wskażą także zalety i wady posiadanych maszyn. Na samym końcu zostanie wystawiona ocena w skali od 1 do 10.

Na pierwszy ogień

W styczniowym numerze miesięcznika Farmer zamieściliśmy doświadczenia rolnika, który obracalnym pługiem 3+1 stosunkowo mało znanej marki Zetor System, przez dziewięć lat zaorał ok. 400 ha. Zaś w lutowym numerze poznacie opinię rolnika użytkującego dość drogi ale popularny 3-metrowy zestaw uprawowo-siewny Pöttinger Lion 303+Vitasem 302 ADD. Czy cena idzie tutaj w parze z jakością?

Każdy może wziąć udział

Czekamy na Wasze propozycje, dotyczące maszyn, które chcielibyście zobaczyć w ramach nowego cyklu. Zapraszamy również do zgłaszania się ochotników, którzy chcieliby zaprezentować swoje maszyny i podzielić się swoimi doświadczeniami z ich eksploatacji. Odwiedzimy wybrane gospodarstwa, a relacje opublikujemy w miesięczniku Farmer, a później takze na portalu Farmer.pl. To, jakie maszyny zaprezentujemy w ramach cyklu "Maszyna Okiem Użytkownika", zależy tylko od Was!

Na Wasze zgłoszenia czekamy pod adresem mailowym: tomasz.kuchta@farmer.pl