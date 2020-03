Nowy członek zarządu Väderstad

Nowym członkiem zarządu szwedzkiego producenta maszyn rolniczych został specjalista ds. rolnictwa - Poul Hovesen.

Poul współpracuje z firmą Väderstad od lat 90. Duńsko-brytyjski specjalista ds. rolnictwa posiada bogate doświadczenie w branży, a także znany jest ze swojego głębokiego zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju.

Wybór Poula do zarządu Väderstad odbył się 15 lutego, na corocznym zgromadzeniu akcjonariuszy. Hovesen od 1987 r. działa w sektorze rolniczym w Wielkiej Brytanii – obecnie zarządza tam trzeba dużymi przedsiębiorstwami rolnymi. Co ciekawe, równocześnie jest on właścicielem i zarządzającym dużego przedsiębiorstwa rolnego w północnej Polsce.

Swojego zadowolenia z powodu powołania Poula do zarządu nie ukrywa Crister Stark, prezes zarządu i współwłaściciel firmy Väderstad:

- Nasza współpraca rozpoczęła się na początku lat 90., kiedy Poul był zaangażowany w prace Väderstad nad technologią uprawy precyzyjnej. Jestem przekonany, że dzięki swojej międzynarodowej praktyce w branży, wniesie on bardzo cenne doświadczenie do naszej dalszej globalnej ekspansji – zaznacza Stark.

Hovesen uważa iż firma Väderstad posiada praktyczne oraz teoretyczne podstawy do tworzenia nowych technologii rolniczych przyszłości. Posiada on również ambitne plany na przyszłość:

- Moją ambicją jest pomoc w zagwarantowaniu, że pozostaniemy w czołówce producentów rozwijających maszyny i technologie dla rolnictwa - mówi Poul.

W skład nowego zarządu Väderstad wchodzi: Prezes zarządu Crister Stark, Siw Stark, Christina Stark, Andreas Stark, Bo Stark, Linnéa Stark, Charlotte Stark, Victoria Sirén, przedstawiciele związków zawodowych Peter Bladh i Magnus Pantzar oraz zewnętrzni członkowie zarządu Ann Krumlinde i Poul Hovesen.