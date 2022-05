Nowy Deutz-Fahr 5D TTV, czyli "wypasiony" kompakt

Nowy Deutz-Fahr 5D TTV ma m.in. niżej opuszczony przód maski, fot. SDF

Deutz-Fahr wprowadza do gamy kompaktowych ciągników nową serię – 5D TTV. To najmniejsze kompaktowe ciągniki DF-a wyposażone w przekładnie bezstopniowe. Nowe modele to jednak również wprowadzenie innych, ciekawych rozwiązań.

Nowa seria 5D TTV Stage V – choć są to maszyny kompaktowe – to wnoszą zaawansowane rozwiązania technologicznie, m.in. układy hydrauliczne load-sensing, niezależną amortyzację kół przedniej osi, czy kompletny pakiet rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, obejmujący w pełni zintegrowane systemy automatycznego prowadzenia oraz specjalne aplikacje. Silnik FARMotion W traktorach Deutz-Fahr 5D TTV pracują silniki własnej produkcji – FARMotion 45 z normą emisji spalin Stage V. Jak zapewnia producent, jednostki są teraz jeszcze mocniejsze i bardziej oszczędne niż ich poprzednia generacja. Czterocylindrowe silniki charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, takimi jak na przykład elektronicznie sterowany wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym, czy filtry powietrza PowerCore. Układ oczyszczania spalin ma kompaktowe wymiary, a to pozwoliło na zastosowanie zwężonej i pochylonej pokrywy silnika, co zwiększa widoczność. Każda z wersji silnika FARMotion 45 generuje jeszcze wyższy niż dotychczas moment obrotowy i moc szerokim zakresie prędkości obrotowych silnika. Topowy model 5115 D TTV oferuje imponującą moc 126 KM, przy uruchomionej funkcji doładowania Boost. Przekładnia bezstopniowa TTV Modele 5D TTV to najmniejsze ciągniki rolnicze DF-s z napędem bezstopniowym. Kilka lat temu producent oferował takie ciągniki w Polsce przez krótki czas (z normą Stage IIIb). Teraz jest to modernizacja do normy Stage V. Przekładnia TTV płynnie przenosi napęd na koła w każdych warunkach. Układ pracuje z dużą sprawnością, zapewniając przy tym najwyższą niezawodność. Modele 5D TTV są w stanie jechać z prędkością 40 km/h przy prędkości obrotowej silnika wynoszącej zaledwie 1730 obr./min. Ciekawymi dodatkami na pewno są: funkcja aktywnego hamulca postojowego "Power Zero" oraz hydrauliczny hamulec postojowy HPB. Komfort w kabinie W kabinie od razu w oczy rzuca się podłokietnik MaxCom, który zapewnia komfortowe sterowanie wszystkimi głównymi funkcjami napędu ciągnika. WOM w standardzie posiada wymienną końcówkę wałka oraz funkcję AutoWOM, która automatycznie włącza/wyłącza napęd w zależności od położenia ramion podnośnika. Standardowo dostępne są trzy prędkości WOM tylnego – 540-540ECO-1000 obr/min. Opcjonalnie dostępny jest tylny WOM „synchro” oraz przedni WOM o prędkości 1000 obr/min. Jak przekonuje producent, nowa seria 5D TTV Stage V wyznacza standardy w tej klasie maszyn dzięki wyposażeniu takiemu, jak niezależna amortyzacja kół przedniej osi. Jest to układ aktywny, hydropneumatyczny, który zapewnia niezrównany komfort i stabilność w trakcie jazdy. W połączeniu z funkcją Anti-pe, która przeciwdziała „nurkowaniu” przodu ciągnika podczas hamowania. Do tego trzeba wspomnieć o funkcji Anti-roll, która automatycznie dostosowuje sztywność siłowników układu podczas pokonywania zakrętów, aby zmaksymalizować stabilność i przyczepność. Nowoczesna, czterosłupkowa kabina oferuje niezrównaną ergonomię i komfort, dzięki takim elementom wyposażenia standardowego, jak w pełni regulowana kolumna kierownicy, deska rozdzielcza regulowana razem z kołem kierownicy, wygodny fotel z szeregiem regulacji i mortyzacją pneumatyczną oraz specjalne hydrauliczne zawieszenie kabiny Hydro Silent-Block. InfoCentre Pro, z 5-calowym ekranem, wyświetla wszystkie informacje niezbędne do obsługi maszyny w przejrzysty sposób i pozwala operatorowi łatwo konfigurować liczne funkcje. Obsługę wszystkich funkcji można usprawnić dzięki opcjonalnemu 8-calowemu ekranowi iMonitor. Kabina jest również dostępna z systemem filtracji kategorii 4, który zapewnia bezpieczną pracę podczas zabiegów ochrony roślin, a wyjątkowy dach z otwieranym tylnym panelem zapewnia jeszcze lepszą widoczność do tyłu. Hydraulika – duży wybór Seria 5D TTV wyposażona jest w wydajne, modułowe układy hydrauliczne, z pompą o wydajności 84 l/min w standardzie. Opcjonalnie dostępna jest pompa Load-Sensing o wydajności do 100 l/min, która zapewnia pełną wydajność już przy prędkości obrotowej silnika wynoszącej 1850 obr./min. Z tyłu może być zamontowanych 5 par złączy hydraulicznych i wolny powrót oleju. Jeśli zaś chodzi o podnośnik, to dostępne są dwie wersje: standardowy o udźwigu 4310 kg oraz kompaktowy (węższy) o udźwigu 3660 kg. Opcjonalny podnośnik przedni ma udźwig do 2100 kg. Rolnictwo precyzyjne Nowa seria 5D TTV jest dostępna z różnymi rozwiązaniami systemów rolnictwa precyzyjnego. Może to być wyposażenie w takie funkcje jak: w pełni zintegrowany system automatycznego prowadzenia, interfejs ISOBUS, aplikacje do zarządzania danymi i zarządzania flotą. Ciągniki Deutz-Fahr 5D TTV są już dostępne w sprzedaży.

Zielone rolnictwo







