Nowy Deutz-Fahr 6130.4 i unikalna przekładnia RVshift. Jak to działa?

Nowy Deutz-Fahr 6130.4 RVshift, fot.kh

Do oferty marki Deutz-Fahr dołączają nowe modele ciągników – seria 6.4. Traktor z tej serii - model 6130.4 RVshift mieliśmy okazję przetestować. Największą uwagę zwróciliśmy na przekładnię RVshift, która jest bezstopniowa ale... z biegami. Po co to, dla kogo i jak to działa?

Przekładnia RVshift zadebiutowała na początku 2022 r. w ciągnikach serii 6C. Od tamtej pory sprzedało się ok. 200 traktorów tej serii. W zakresie „średniej mocy” 100-150 KM, do tej pory oferowane były trzy modele tych ciągników. Deutz-Fahr 6.4 - następca Agrotrona K Teraz dochodzą kolejne trzy: 6130.4, 6140.4 i 6150.4 – o nieco większej mocy (136, 147 i 156 KM), ale przede wszystkim większej masie, innymi kabinami i silnikami własnej produkcji. Brakowało ciężkiego ciągnika w tym segmencie. I w tej chwili dołączają 3 kolejne modele serii 6.4. Traktory są produkowane w niemieckim Lauingen – wyjaśnia Stanisław Gozdek, dyrektor handlowy w SDF Polska.

Wygląd traktorów nie pozostawia złudzeń – to kolejna odsłona sprawdzonych Agrotronów K. Nowe ciągniki mieliśmy okazję zobaczyć i przetestować w Głuszynie Leśnej k. Poznania, na polach należących do firmy Agromarket Jaryszki, która jest wieloletnim, autoryzowanym sprzedawcą maszyn marki Deutz-Fahr. Najbardziej - tak jak już napisano we wstępie - interesowała nas przekładnia RVshift. Dlaczego? Bo jest zbudowana na bazie skrzyni bezstopniowej, a jednak producent wyposażył ją w biegi: 20/16. Tylko Deutz-Fahr ma takie rozwiązanie. Nasuwa się więc pytanie: w jakim celu zastosowano taki układ i jak działa? Ale po kolei.

