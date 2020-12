Nowy dron Jifei dedykowany rolnictwu

Prawdopodobnie mało kto zna w Polsce chińską firmę Jifei specjalizującą się w budowie dronów przeznaczonych dla rolnictwa. Tymczasem podczas dorocznej konferencji XAAC 2020 zorganizowanej 15 grudnia zaprezentowała ona nowy model drona.

Wszystko po to by ułatwić pracę rolników i uczynić ja bardziej zrównoważoną. Część chińskich rolników używa już do oprysków na swoich polach dronów, dzięki czemu mogą oni zredukować ilość zużywanych pestycydów i stosować je bardziej precyzyjnie.

Podwójny wirnik

Zaprezentowany podczas konferencji XAAC 2020 dron Jifei V40 wyróżnia się budową. Posiada on bowiem tylko dwa wirniki. Dzięki takiemu rozwiązaniu jak podkreśla jego producent zwiększa się jego zwrotność oraz możliwości udźwigu.

Dron po złożeniu ma wymiary 73x103x62,5 cm co pozwala ograniczyć miejsce potrzebne do jego transportu. Drony z podwójnym wirnikiem wymagają szybszego komputera i oprogramowania. Specjalnie na jego potrzeby Jifei opracował nowy inteligentny system sterowanie Super X4, który ma 20 krotnie większą moc obliczeniową od poprzednich produktów firmy.

UAV V40 jest standardowo wyposażony w trzy radary: przedni dynamiczny, radar z widokiem z góry oraz radar naziemny. Również kamera jest standardowym wyposażeniem maszyny. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe jest bardzo precyzyjne prowadzenie drona. Szereg systemów automatycznego unikania przeszkód zapobiega ewentualnym uszkodzeniom maszyny.

Oprysk i siew

Producent zastosował w swoim najnowszym produkcie technologię rozpylania Rui Spray, która umożliwia bardziej precyzyjne efekty rozpylania odśrodkowego. Nowa pompa perystaltyczna ma maksymalną wydajność 10 l/min. Istnieje możliwość regulowania wielkości kropli w zakresie od 60 do 400 mikronów. Dzięki dwóm wirnikom penetracja łanu przez krople wzrasta ponad dwukrotnie w porównaniu z tradycyjnymi czterowirnikowymi dronami. szerokość robocza podczas oprysku wynosi 10 m. Maszyna może zabrać na pokład ładunek o wadze 20 kg. Jeśli chodzi o rozsiew to jego wydajność wynosi 40 kg/min. Rozsiew jest realizowany przez dwutarczowy rozsiewacz. Jest on przystosowany do pracy ze wszystkimi rodzajami nasion.

Bateria

Jifei V40 jest wyposażony w baterię litowo-polimerową, która może zmagazynować 962 Wh. Baterię można ładować w wodzie w ciągu 11 minut z poziomu 30 % do 95% pojemności. Pomaga w tym opatentowana wtyczka akumulatora zapewniająca duży prąd stabilnej mocy. Bateria ma stopień ochrony przed wodą o symbolu IP65.

