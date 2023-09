Zobacz galerię

Fendt wprowadza zupełnie nową serię ciągników 600 Vario z czterema modelami w zakresie mocy 149-209 KM.

Producent mówi o nim jako ciągnik mały… W tym względzie – przynajmniej na pierwszy rzut oka – trudno się zgodzić, bo już sama moc mówi sama za siebie. 4 modele z silnikami w zakresie mocy 149-209 KM to na polskie warunki całkiem sporo.

Fendt 600 Vario, fot.kh

Takie też mieliśmy wrażenie oglądając nowe traktory. Ale już praca ciągnikami z nowej serii rzeczywiście daje wrażenie jazdy maszynami kompaktowymi. Widoczność i zwrotność jest po prostu znakomita.

Wysoka moc, udźwig, możliwości hydrauliki, dociążenia i bogate wyposażenie fabryczne – w tym np. automatyczna regulacja ciśnienia w ogumieniu (co de facto jest domeną maszyn dużej mocy) dają tym ciągnikom potężne możliwości wykorzystania. Do tego dochodzi też pełny zakres systemów rolnictwa precyzyjnego i telemetrii FendtONE onboard i offboard.

Od 149 do 209 KM + dodatkowa moc zawsze dostępna

Nową serię tworzą cztery modele: Fendt 614 Vario, 616 Vario, 618 Vario i 620 Vario, pokrywające zakres mocy od 149 do 209 KM. Po raz pierwszy koncepcja dodatkowej mocy Fendt Dynamic Performance (DP) dostępna jest we wszystkich modelach serii 600 Vario i zapewnia dodatkową moc w każdym modelu do 15 KM niezależnie od wykonywanej czynności (nie jest powiązana z prędkością jazdy, obciążenia WOM, czy hydrauliki), czyli zawsze wtedy gdy jest ona potrzebna. Dzięki temu czołowy model Fendt 620 Vario osiąga moc maksymalną do 224 KM.

Moc i moment obrotowy w nowych ciągnikach jest generowana z silników 4-cylindrowych. Tu jednak jest kolejna niespodzianka. Jednostki napędowe serii 600 Vario to zaprojektowane całkowicie od nowa silniki AGCO Power CORE50 o pojemności skokowej 5 l. Wrażenia z jazdy? Duża elastyczność – maszyny „ciągną” już od niskich obrotów i odczucia z jazdy jakby były to jednostki 6-cylindrowe.

Oczyszczanie spalin odbywa się przez katalizator utleniający DOC, filtr cząstek stałych (DPF) i układ SCR wykorzystujący płyn AdBlue. Co warto podkreślić, silnik CORE50 jest przystosowany do zasilania paliwami alternatywnymi, aby w przyszłości umożliwić pracę z niższą emisją CO2. Dodatkowo w silniku montowane są bezobsługowe popychacze hydrauliczne, a pierwsza wymiana oleju silnikowego przypada po 500 h, co oznacza wyeliminowanie pierwszego przeglądu po 50 h. Wygląda to ciekawie – przynajmniej w teorii.

Niskie obroty dla niskiego zużycia paliwa

Co ważne, przeniesiono tutaj rozwiązanie zastosowane chociażby w topowej serii 1000 Vario – chodzi o koncepcję niskich obrotów Fendt iD. Wszystkie komponenty, takie jak silnik, przekładnia, instalacja hydrauliczna i układ chłodzenia, zostały skonstruowane według tzw. zasady „wysoki moment obrotowy – niskie obroty silnika”. Główny zakres roboczy to obroty od 1350 do 1800 obr./min.

Fendt 600 Vario - kabina jest bardzo komfortowa. Kupujący ma do wyboru 6 opcji fotela, fot.kh

Pracujący Fendtem 600 Vario na pewno odczują to pozytywnie w zużyciu paliwa. Jeździliśmy traktorem w polu z kultywatorem – wrażenia rzeczywiście ciekawe i… trochę dziwne. Kiedy ciągnik ma lekko – gdy zjeżdżał ze wzniesienia – obroty spadały nawet na niespełna 1200 obr./min., podczas gdy wykonywany był podjazd – rosły na ok. 1600-1700 obr./min. Komputer ustala więc najbardziej efektywną pracę podzespołów za nas.

Warto dodać, że czołowy model Fendt 620 Vario jest w stanie rozpędzić się do prędkości maksymalnej 50 km/h już przy 1250 obr./min., a maksymalny moment obrotowy 950 Nm dostępny jest w tym modelu w zakresie 1200-1600 obr./min.

Nowe Vario z koncepcją VarioDrive

Jeśli chodzi o przeniesienie napędu, tu pracuje oczywiście przekładnia Vario z niemal identyczną koncepcją sterowania jak w pozostałych ciągnikach. Ale jest jedno „ale”. Producent wprowadził tutaj system Fendt VarioDrive, znany z wprowadzonego w ubiegłym roku Fendta 700 Vario 7 generacji.

Przypomnijmy: podstawę napędu stanowi jednostopniowy układ napędowy z niezależnym sterowaniem osią przednią i tylną. Przekładnia stale mierzy poślizg na wszystkich czterech kołach i precyzyjnie reguluje przeniesienie mocy. Dynamiczna regulacja zapobiega buksowaniu kół z zachowaniem maksymalnej przyczepności niezależnie od nawierzchni.

Jednostopniowy układ oznacza dla użytkownika również to, że nie jest już konieczne przełączanie ręczne pomiędzy trybem polowym a drogowym, co jest udogodnieniem dla użytkowników i eliminuje ryzyko awarii czy szybszego zużycia przekładni wynikającej z nieodpowiedniej eksploatacji. Z kolei efekt „pull-in-turn” powoduje wciąganie w zakręt maszyny przez niezależne sterowanie osiami podczas zawracania. Efektem m.in. tego rozwiązania jest niski promień skrętu – zaledwie 10,2 m na ogumieniu przednim 540/65 R30. To dobre rozwiązanie zarówno do pracy w polu jak i z ładowaczem czołowym.

Fendt 600 Vario - duża moc przy niewielkiej masie

Nowe maszyny Fendta charakteryzuje niski stosunek masy do mocy: 34,4 kg na 1 KM. Ale w zależności od zastosowania ciągniki można elastycznie dociążać z przodu, na osi tylnej lub z tyłu. Dopuszczalna masa całkowita to 13,5 t, a sama masa robocza traktora to ok. 7,7 t, co pozwala na używanie go jako ciężkiego ciągnika pociągowego do wymagających prac. Maksymalny udźwig tylnego podnośnika wynosi 5,8 t

W dopasowaniu ciągnika do poszczególnych zadań może się przydać opcjonalny system regulacji ciśnienia powietrza w oponach Fendt VarioGrip Na terminalu kierowca może wygodnie sterować ciśnieniem w ogumieniu za pomocą dwuprzewodowej instalacji. System można zamówić jako fabryczne wyposażenie dodatkowe zarówno w przypadku osi kołnierzowych, jak i rozsuwanych, ogumienia bliźniaczego do upraw międzyrzędowych, a także obciążników kół tylnych.

Warto też podkreślić, że w serii Fendt 600 Vario dostępne są liczne opcje opon o średnicy do 1950 mm z tyłu. W wersji standardowej w modelu Fendt 620 Vario są założone opony w rozmiarze 650/65 R42. Po raz pierwszy w tej klasie mocy wszystkie modele serii Fendt 600 Vario są dostępne w wersji 60-calowej (Row-Crop) do upraw rzędowych. Do wersji Row-Crop dostępne jest fabrycznie założone ogumienie pojedyncze oraz bliźniacze.

Pełen pakiet rolnictwa precyzyjnego

W nowych ciągnikach znajdziemy też oczywiście pełen pakiet FendtONE, czyli cyfrowej koncepcji sterowania i zdalnej łączności. W ramach FendtONE onboard, wyposażenie standardowe obejmuje joystick wielofunkcyjny, 10-calową, cyfrową deskę rozdzielczą oraz 12-calowy terminal w podłokietniku. Do elementów wyposażenia dodatkowego należy joystick 3L oraz dodatkowy terminal 12’’.

Podczas testów nowego ciągnika mieliśmy okazję poznać m.in. system w pełni automatycznej jazdy łączący również obsługę narzędzi. W przypadku uprawy polowej, nasza rola sprowadzała się w zasadzie to aktywowania systemu i nadzorowania pracy. Traktor sam jeździł, zawracał, podnosił i opuszczał narzędzie robocze, zwalniał na uwrociach i przyspieszał w przejazdach roboczych do zadanej prędkości. Funkcje jak układ prowadzenia Fendt Guide, automatyczne sterowanie sekcjami Fendt Section Control (SC) lub też zastosowanie Fendt Variable Rate Control (VRC) są wyświetlane w razie potrzeby na indywidualnie spersonalizowanych polach terminali.

Wygodniej chyba się nie da

Jeśli chodzi o kabinę, to cóż… wrażenia z pracy można skwitować krótko: jest jak u Fendta. Cicho, komfortowo i standardowo jeśli chodzi o rozmieszczenie elementów sterowania. Użytkownicy dotychczasowych ciągników z fabryki w Marktoberdorf mogą się przesiąść i wszystko będzie dla nich jasne. To co od razu odczuje kierowca Fendta z kabiną VisioPlus to przede wszystkim znakomita widoczność we wszystkich kierunkach. Panoramiczna szyba zachodząca na dach (z kątem widzenia 77 stopni) znakomicie sprawdzi się w pracy z ładowaczem czołowym. W poziomie – wokół ciągnika też jest bardzo dobrze. Maska ładnie schodzi w dół, brak belek dzielących przednią szybę, a do tego dochodzi wycieraczka o zakresie pracy 300 stopni schowana miedzy maską i kabiną. Do tego jest wycieraczka prawej szyby o zasięgu wycierania 97. I jeszcze „smaczek”: przednia z laminowanego szkła może być opcjonalnie ogrzewana.

Z tyłu odrobinę przekonstruowano górne wsporniki elementów do zaczepiania narzędzi przez co poprawił się widok na doczepiony sprzęt. Dodatkowo mogą być zainstalowane dwie kamery: z przodu i z tyłu, które umożliwią łatwiejsze manewrowanie i dają bezpośredni wgląd na współpracujące narzędzia. Istnieje też możliwość zamontowania dwóch opcjonalnych reflektorów roboczych na masce do oświetlania miejsca pracy. Światła tylne LED oraz dynamiczny kierunkowskaz dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo w ruchu drogowym. A do tego schowek na prowiant – z funkcją chłodzenia i grzania (45–65°C).

I jeszcze kilka słów o fotelu, a właściwie fotelach. Bo dostępnych jest aż 6 opcji. Może być to m.in. nowy fotel znany z modelu Fendt 700 Vario gen. 7. Tu wszystko jest „w elektryce”, z programowalnymi profilami ustawianymi i aktywowanymi z terminala. Oczywiście funkcje takie jak wysokość i pozycja fotela oraz nachylenie oparcia kierowca można ustawić też dźwigienkami z boku fotela. Wśród możliwości nastawów, te najważniejsze to: wielostopniowa klimatyzacja fotela, wielostopniowe podgrzewanie, czterokierunkowe podparcie lędźwi, regulowane boki oraz funkcje masażu. Nie gorzej jak w komfortowej limuzynie.

Nowe ciągniki Fendt 600 Vario będzie można zobaczyć podczas targów Agritechnica 2023 w Hanowerze w listopadzie. Od tego momentu będzie je też można zamawiać. Pierwsze dostawy będą realizowane z początkiem września 2024.