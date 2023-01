Nowe ciągniki Fendt 700 Vario siódmej generacji zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem. Docenili je również fachowi dziennikarze z branży rolniczej. W listopadzie nowy Fendt 700 Vario zdobył dwie prestiżowe nagrody: „Farm Maschine 2023” na targach SIMA w Paryżu i tytuł „Tractor of the Year 2023” podczas targów EIMA we włoskiej Bolonii.

Ciągniki serii 700 Vario od wielu lat są hitem sprzedaży Fendt. Od pierwszej prezentacji modelu w 1998 r. ciągniki wyróżniane były licznymi nagrodami. Ten uniwersalny traktor doceniony został przez rolników i usługodawców na całym świecie od Europy, przez Amerykę Północną, Afrykę, Australię na Nowej Zelandii kończąc. O tym, że seria 700 Vario jest ulubionym ciągnikiem rolników jest fakt, że Fendt właśnie do tej serii po raz pierwszy wprowadził innowacyjny system obsługi FendtONE.

Najwyższe laury

Mimo iż nową, siódmą generację serię ciągników Fendt 700 Vario zaprezentowano oficjalnie zupełnie niedawno, bo pod koniec sierpnia 2022 r., maszyny zdążyły już zdobyć kilka prestiżowych nagród. Jedna z nich to „Farm Maschine 2023”, która została przyznana ciągnikom Fendt 700 Vario w kategorii „Ciągniki rolnicze o mocy od 180 do 280 KM”.

Grupa 16 europejskich dziennikarzy przyznaje te wyróżnienia w 17 różnych kategoriach. Fendt został doceniony m.in. za techniczne innowacje w serii 700 Vario tj. napęd VarioDrive, zastosowanie silnika niskoobrotowego czy też układu regulacji ciśnienia w ogumieniu VarioGrip.

Kolejna nagroda „Tractor of the Year 2023” trafiła do Fendta za model 728 Vario. Warto wspomnieć, że to już siódma nagroda „Tractor of the Year” dla tej niemieckiej marki.

Nowy Fendt, nowe spojrzenie na uniwersalny ciągnik

Siódma generacja ciągników Fendt 700 Vario to zupełnie nowa konstrukcja, która wyróżnia się nowym niskoobrotowym silnikiem, koncepcją obsługi FendtONE, przekładnią VarioDrive i prędkością maksymalną 60 km/h, nową koncepcją chłodzenia silnika, czy też nowym ładowaczem czołowym Cargo 6.100.

W skład nowej serii 700 Vario wchodzi pięć modeli (720 Vario, 722 Vario, 724 Vario, 726 Vario i 728 Vario) o mocy od 147 kW/203 KM do 206 kW/283 KM wg normy ECE R120. Flagowy model 728 Vario dysponuje mocą dodatkową Fendt DynamicPerformance (DP) w zakresie 20 KM i osiąga moc maksymalną 303 KM.

Niski stosunek masy ciągnika do mocy silnika sprawia, że Fendt 700 Vario sprawdza się znakomicie w różnych pracach - w tym transportowych, fot. Fendt

Inżynierowie marki Fendt podczas pracy nad nowa serią 700 Vario skupili się na niskim stosunku masy ciągnika do mocy silnika. Dzięki temu parametrowi, który w modelu 728 Vario wynosi zaledwie 30,5 kg/1 KM mocy, ciągnik wyróżnia się dużym uciągiem i niskim zużyciem paliwa, zwłaszcza w lżejszych pracach mieszanych.

Pod maską ciągników serii Fendt 700 Vario pracuje nowy, 6-cylindrowy silnik AGCO Power o pojemności 7,5 l. Obroty znamionowe silnika osiągane są przy 1700 obr./min, a główny zakres roboczy to 1400 - 1700 obr./min. Model 728 Vario osiąga maksymalny moment obrotowy 1450 Nm już przy 1300 obr./min. Dzięki pracy na niskich obrotach silnik spala mniej paliwa, a w kabinie jest bardzo cicho.

Układ chodzenia Concentric Air System (CAS) został zaprojektowany z myślą o niskich prędkościach obrotowych silnika. Wyróżnia go hydraulicznie napędzany wentylator umieszczony przed pakietem chłodnic. Wentylator pracuje niezależnie od obrotów silnika i wtłacza powietrze do chłodnic.

Układ chodzenia Concentric Air System (CAS), fot.kh

Dzięki takiej konstrukcji Fendt mógł zastosować węższe chłodnice, co przełożyło się na większy kąt wychylenia kół podczas skrętu i zmniejszenie średnicy zawracania. Ponadto Fendt podaje, że do napędu wentylatora potrzeba o 40 proc. mniej mocy niż w konwencjonalnych rozwiązaniach, to przekłada się na niższe spalanie i wyższą moc dostępną do pracy w polu.

VarioDrive – jeszcze prostsza obsługa

W nowej serii Fendt 700 Vario pracuje nowy układ napędowy VarioDrive znany z ciągników serii 1000 i 900 Vario. W przekładniach VarioDrive nie jest już konieczne przełączanie pomiędzy trybem pracy w polu i na drodze. W konstrukcji VarioDrive zastosowano oddzielne silniki i pomy hydrauliczne dla przedniej i tylnej osi. Dzięki temu moc dystrybuowana jest na przednie i tylne koła niezależnie.

To rozwiązanie zapewnia zawsze optymalny uciąg. Dzięki takiej budowie operator nie musi nawet włączać przedniego napędu. Podczas nawrotów w polu VarioDrive zwiększa prędkość przednich kół, co dodatkowo wpływa na zmniejszenie średnicy zawracania. W nowej serii 700 Vario wynosi ona tylko 10 m – to wyjątkowy wynik jak dla ciągnika tej klasy mocy.

VarioGrip – lepszy uciąg w polu

Nowa seria Fendt 700 Vario może być wyposażona fabrycznie w układ regulacji ciśnienia w ogumieniu VarioGrip. Takie wyposażenie nie było do tej pory oferowane w serii 700 Vario. Ponadto dobry uciąg w polu w największych modelach 726 Vario i 728 Vario zapewniają wysokie opony tylne 650/85R38 (wyposażenie standardowe, średnica 205 cm). W opcji dostępne są jeszcze wyższe koła o rozmiarze 710/70R42.

Niezawodny w transporcie

Najszybsza wersja ciągników pozwala na jazdę z maksymalną prędkością aż 60 km/h. Dla zwiększenia bezpieczeństwa Fendt oferuje układ kierowniczy, którego czułość zależy od aktualnej prędkości jazdy. Poza tym układ FSC przy prędkości powyżej 25 km/h zmniejsza przechylanie ciągnika na zakrętach.

Dopełnieniem bezpieczeństwa na drodze będzie asystent hamowania – podczas jazdy z wypełnioną przyczepą ze wzniesienia układ hamulcowy automatycznie będzie regulował siłę hamowania przyczepy, aby nie doszło do niekontrolowanego rozpędzenia zestawu.

FendtONE w kabinie

Wszystkie ciągniki nowej serii 700 Vario obsługiwane są zgodnie z koncepcją FendtONE. Opcjonalnie dostępny jest wielofunkcyjny joystick 3L, który może obsługiwać funkcje ISOBUS, a także dodatkowy 12-calowy monitor wysuwany z dachu z prawej strony.

FendtONE pozwala także na korzystanie z zaawansowanych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego m.in. z Fendt Contur Assistant, Fendt TI Headland i Fendt TI Turn Assistant – czyli automatyczne zawracane.

Komfortowa kabina

Kabina może być wyposażona w układ wentylacji kategorii 4, co zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas wykonywania oprysków. Nowością w nowej serii Fendt 700 Vario jest komfortowy fotel traktorzysty w wersji Premium. W tej wersji kształt oparcia fotela oraz funkcję masażu obsługuje się z monitora FendtONE.

Fendt 700 Vario gen7 - wnętrze kabiny, fot.Fendt

Wydajny ładowacz

Fendt Cargo Profi 6.100 to nowy ładowacz przygotowany do serii 700 Vario. Wyróżnia go wysokość podnoszenia aż 4,85 m. To sprawia, że załadunek nawet wysokich ciężarówek nie stanowi problemu.

Ładowacz Fendt Cargo Profi 6.100 może podnieść ładunek na 4,85 m, fot. Fendt

Warto dodać, że ładowacz można obsługiwać dźwignią 3L, na której można zmieniać także kierunek jazdy. Układ hydrauliczny może być zasilany pompą tłoczkową o maksymalnym wydatku 220 l/min.

To tylko kilka z licznych nowych rozwiązań zastosowanych w serii Fendt 700 Vario. Wszystkie one sprawiają, że praca ciągnikiem jest bardziej efektywna i komfortowa.