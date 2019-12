Nowy John Deere 7R z nagrodą „Maszyna Roku 2020”

Kapituła konkursu złożona z 20 dziennikarzy reprezentujących czasopisma rolnicze z 11 krajów przyznała tytuł „Maszyny Roku 2020” nowemu ciągnikowi John Deere 7R.

Koniec roku to często okres podsumowań i wyłaniania zwycięzców w różnych konkursach. Z tego też względu dziennikarze specjalizujący się w dziedzinie techniki rolniczej docenili i wyróżnili producentów maszyn, którzy cechują się innowacyjnymi i przełomowymi rozwiązaniami zastosowanymi w nowych produktach.

Uniwersalny ciągnik

Dziennikarze wchodzący w skład kapituły konkursowej zwrócili uwagę na zupełnie nową koncepcję, w której moc aż do 373 KM jest zamknięta w kompaktowej, a co za tym idzie lekkiej konstrukcji. Ciągnik, dzięki temu jest niezwykle uniwersalny i nadaje się zarówno do ciężkich prac polowych, jak i transportowych.

Jak zaznaczył Bartosz Białas z John Deere Polska, jest to nagroda, która docenia ogromne starania podjęte przez producenta, nakierunkowane na to, by nowa seria 7R kontynuowała historię sukcesu poprzedniej generacji na rynku europejskim.

Nowoczesne technologie na pokładzie

Doceniono również nowe rozwiązania, które w sposób znaczący wpływają zarówno na bieżącą pracę, jak i na komfort operatora. Zwrócono uwagę na nową kabinę wyposażoną w CommandPRO oraz kilka innych funkcji, które wyznaczają nowe standardy w dziedzinie komfortu i ergonomii. System AutoTrac oferuje klientom zewnętrzne rozwiązanie do planowania i wdrażania kluczowych informacji z systemu naprowadzania w Centrum Operacyjnym.

Co ważne, klient otrzymuje 5-letni darmowy i bezprzewodowy transfer danych. Pod koniec 2020 roku ma być również dostępny system AutoSetup, który pozwoli na skonfigurowanie maszyny za pomocą jednego przycisku poprzez Isobus. Wystarczy raz skonfigurować ustawienia przypisane do maszyny i pola, a dalsze regulacje nie będą już konieczne.