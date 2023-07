Zaprezentowany oficjalnie dosłownie przed kilkoma dniami w Niemczech nowy kombajn Claas Evion, mieliśmy okazję zobaczyć teraz jako maszynę demonstracyjną firmy Roltex z Krasnegostawu. Kombajn w jednym z gospodarstw zbierał rzepak.

Mimo iż oficjalna prezentacja nowych maszyn żniwnych Claas Evion nastąpiła 18 lipca, to kilka sztuk tych kombajnów było już dostarczonych do niektórych dealerów kilka tygodni wcześniej. Jednak do czasu wspomnianej, oficjalnej prezentacji nie mogli oni pochwalić się tym nikomu, a dla niepoznaki, maszyny nie miały oznaczeń wskazujących na nową serię i model.

Claas Evion 430 - jeszcze w wersji "incognito"

Tak też było z kombajnem, który mieliśmy okazję zobaczyć podczas pracy w piątek 21 lipca. "Claas Roltex" - dziwna nazwa jak na nowy model kombajnu Claasa. Oczywiście "Roltex" to nazwa dealera, a prezentowany model nie miał jeszcze naklejek z oznaczeniem serii i modelu. W rzeczywistości był to Claas Evion 430 Classic.

Claas Evion jest standardowo wyposażony w monitor Cemis 700, fot.kh

Co ciekawe, występujące w dwóch wersjach kombajny Evion: Classic i Maxi, raczej na pierwszy rzut oka nie dają się od siebie odróżnić. Nie mają oznaczeń wskazujących na wersję, a budowa z zewnątrz jest identyczna. Dawna seria kombajnów Claas Dominator również występowała w wersjach o takich nazwach, ale było to opisane, a po za tym nieco różniły się korpusami.

Po pierwszych testach w zbożach, teraz czas na rzepak

Podczas oficjalnej premiery nowych maszyn w Niemczech pokaz polowy nie odbył się, bo spadł deszcz. Dlatego z dużą dozą ciekawości udaliśmy się kiedy tylko nadarzyła się okazja zobaczyć maszynę "w akcji". Zwłaszcza, że Eviony wpisują się ofertę maszyn dla gospodarstw rodzinnych, a takich kombajnów chwilowo w ofercie Claasa brakowało.

Kombajn, który mieliśmy okazję zobaczyć, czyli Evion 430 Classic miał przepracowane niespełna 50 h. Miał już za sobą zbiór jęczmienia ozimego, pszenżyta i żyta. Teraz pracował w zbiorze rzepaku w m. Droblin w pow. bialskim (lubelskie).

Kombajn w rzepaku z hederem Vario 500

Model Evion 430 Classic dysponuje - tak jak cała seria Evion - 6-cylindrowym silnikiem Cumminsa o pojemności 6,7 l, który w tym modelu generuje moc 231 KM.

Maszyna została sprzęgnięta z hederem z wysuwaną podłogą Vario 500 o szerokości roboczej 5 m. Kombajn w rzepaku plonującym na poziomie 3,5 t/ha poruszał się z prędkością ok. 6 km/ha.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z pracy maszyny, w tym z jego kabiny, gdzie zapytaliśmy operatora o wrażenia z pracy i niuanse sterowania Evionem.