Kilka tygodniu temu podczas targów Agro Show mogliśmy zobaczyć nowy model kombajnu Grupy SDF: Deutz-Fahr C6305 TS. W ostatnich dniach mieliśmy okazję poznać bliżej maszynę "w akcji" - podczas zbioru kukurydzy na ziarno, a dodatkowo porównać go z dotychczasowym modelem C6205 TS.

Kombajn Deutz-Fahr C6305 TS zadebiutował w Bednarach, a już kilkanaście dni później trafił do pracy - na pola rolników do zbioru kukurydzy. Mieliśmy okazję uczestniczyć właśnie w takim pokazie na Sandomierszczyźnie - przy zbiorze kukurydzy u Pana Roberta Gaczkowskiego w Wilczycach. Co ważne, nowy model kombajnu DF-a mogliśmy porównać z dotychczasowym jego odpowiednikiem: C6205 TS należącym do firmy usługowej Chmielewski.

Jakie zmiany w kombajnie C6305?

Kombajny Deutz-Fahr serii C6000 (modele C6205, C6305 oraz C6205 TS i C6305 - ostatnie dwa z dodatkowym bębnem - tzw. turbo separatorem) to obecnie najmniejsze kombajny producenta rodem z Niemiec (fabryka kombajnów Grupy SDF znajduje się w m. Županja w Chorwacji). 250-konne maszyny z motorami Deutz AG przeznaczone są dla gospodarstw rodzinnych i niewielkich firm usługowych. W ofercie D-Fa nie ma już niegdyś bardzo popularnej serii kombajnów C5000, w której były maszyny o mocy 175 KM.

Deutz-Fahr C6305 TS to można powiedzieć - lifting modelu C6205 TS. Ale ów lifting nie za bardzo dotyczy wyglądu (pomijając kilka drobnych kwestii kolorystycznych górnego poszycia), a już w ogóle kwestii związanych z silnikiem, zespołem żniwnym, omłotu itp., czyli ogólnie mówiąc - elementami roboczymi. To nie oznacza jednak, że wprowadzone zmiany są nieistotne czy niezauważalne.

Deutz-Fahr C6305 TS, fot.kh

Nowa kabina, nowe sterowanie

Wprowadzone zmiany są nastawione przede wszystkim na podniesienie komfortu pracy operatora. C6305 zyskał nową kabinę. Ta pochodzi z wyższych modeli C7000 i C8000. Jest nieco większa, trochę bardziej komfortowa, chociaż naszym zdaniem diametralnych różnic pod tym względem nie ma.

A jak nowa kabina, to i nowe elementy sterowania przeniesione z wyższych modeli. Kto miał doświadczenie z kombajnami DF-a serii C5000 czy C6000 już na wejściu do kabiny zauważy, że nie ma dźwigni regulacji sit klepiska czy szczeliny bębna młócącego. To wszystko przeniesione zostało do wnętrza kabiny, a konkretnie na pulpit nowoczesnego monitora CCM. To jest coś, co rzeczywiście jest dużą odmianą od modelu C6205TS.

- Co jest bardzo istotne to m.in. to, że wszystkie funkcje możemy ustawiać zarówno z pomocą klawiszy jak i komputera - mówi Grzegorz Wójcik z SDF Polska.

Monitor CCM to jednak nie tylko możliwość sterowania dotykowego większością funkcji kombajnu, ale także ułatwienie przyporządkowania parametrów roboczych do poszczególnych upraw, odmian czy konkretnych pól. Już na wstępie komputer podaje wyjściowe parametry dla poszczególnych gatunków roślin, ale te oczywiście można modyfikować na własne potrzeby - dla poszczególnych odmian roślin, pól, warunków pracy etc. i zapisywać je pod własnymi nazwami. Potem wystarczy dosłownie wcisnąć jeden przycisk i wszelkie nastawy zmienią się automatycznie do przyporządkowanego profilu. W porównaniu do C6205 TS Jest więc bardziej komfortowo i szybciej - wydajniej.

Prawy panel sterowania w Deutz-Fahr C6305 TS, fot.kh

Lewy panel sterowania w Deutz-Fahr C6205 TS, fot.kh

Prostszy i tańszy C6205 TS czy bardziej komfortowy C6305 TS? Ciągle jest wybór

Na prawym panelu też widać zmiany - trochę inne rozmieszczenie przycisków sterowania i dźwignia zmiany biegów przeniesiona z boku na tylny, prawy słupek kabiny.

Najczęściej producenci maszyn wprowadzają nowe modele maszyn czy też nowe wersje danego modelu, które zastępują dotychczasowe. Zazwyczaj jest nowocześniej, bardziej komfortowo, dochodzi więcej elektroniki i jest drożej. Tu dla Deutza należą się słowa uznania, bo spojrzał zarówno na tych klientów, którzy chcieliby mieć trochę nowocześniejszy kombajn, jak i na tych, którzy wolą pozostać przy tradycyjnych rozwiązaniach.

Marka daje więc wybór: prostszy, tańszy C6205, który ciągle pozostaje w ofercie lub C6305 z bardziej zaawansowanym sterowaniem, możliwością mapowania plonów oraz przystosowaniem do prowadzenia automatycznego.

Kombajn C6305 TS kosztuje ok. 700 tys. zł netto (z hederem), natomiast C6205 TS jest od niego tańszy o 30-35 tys. zł. Przy całkowitej kwocie różnica nie jest aż tak duża, ale kto nie widzi potrzeby czy możliwości wykorzystania u siebie nowych udogodnień - po co ma dopłacać? Dobrze, że można wybierać.