Nowy kombajn New Holland CH Crossover Harvesting

New Holland oficjalnie prezentuje kombajn CH7.70, który wprowadza nową koncepcję Crossover Harvesting. Łączy ona technologię omłotu ziarna z dwoma rotorami i konwencjonalny omłot. Co ciekawe, maszyna jest produkowana w Płocku.

Wzorzec wydajności kombajnów średniej mocy?

Jak zapewnia producent, maszyna stanowi nowy wzorzec w zakresie wydajności kombajnów o średniej mocy, zapewnia ziarno i słomę wysokiej jakości oraz doskonale sprawdza się przy zbiorze każdej uprawy roślinnej i w każdych warunkach.

- Opracowaliśmy model CH7.70 specjalnie z myślą o profesjonalnych rolnikach oraz firmach świadczących usługi, którym potrzebny jest kombajn zapewniający najwyższą wydajność w każdych warunkach oraz niskie koszty eksploatacji maszyny. Nowy model CH7.70 cechują wszystkie zalety doskonałej technologii separacji ziarna Twin Rotor o 45-letniej tradycji oraz najlepszej technologii omłotu: najwyższa w klasie wydajność, wysoka jakość ziarna i słomy, wszechstronność przy zbiorze wielu upraw roślinnych, niezawodność i niskie koszty eksploatacji – przekonuje Lars Skjoldager Sørensen, menadżer ds. maszyn do zbioru.

New Holland CH7,70 dysponuje silnikiem Cursor 9 o mocy 374 KM (o 34 KM więcej niż w modelu CX6.90) z opatentowaną technologią HI-eSCR 2 i spełnia wymogi normy Stage V. Taka jednostka ma pozwolić osiągnąć wysoką wydajność przy minimalnych kosztach eksploatacji.

Lionel Gleyroux, z europejskiego zespołu zajmującego się kombajnami zbożowymi i maszynami flagowymi marki New Holland, stwierdza: - Nowy kombajn Crossover wprowadza do bogatej oferty marki New Holland nowy segment, pozycjonowany pomiędzy konwencjonalnymi kombajnami średniej mocy i flagowymi modelami rotorowymi, dzięki czemu zwiększa możliwości wyboru klientów, wychodząc naprzeciw specjalnym wymogom różnych gospodarstw rolnych. Nowa koncepcja Crossover Harvesting sięga po najlepsze elementy naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie prowadzenia żniw, aby każdy rolnik i usługodawca mógł osiągnąć większą wydajność, efektywność i wszechstronność. Łączy ona w sobie najlepsze elementy z dwóch światów – doskonałe technologie konwencjonalne i podwójnego rotora marki New Holland, aby zapewnić najwyższą w segmencie wydajność.

- Marka New Holland zrewolucjonizowała sposób prowadzenia żniw przed ponad 45 laty. Dziś, wprowadzając na rynek nowy kombajn CH Crossover Harvesting, potwierdza swoją rolę globalnego lidera w segmencie maszyn żniwnych - komentuje Carlo Lambro, prezes New Holland Agriculture.

Dwa rotory i duży, tradycyjny bęben

Producent deklaruje, że nowa technologia Crossover pozwala osiągnąć o 25 proc. wyższą wydajność w porównaniu z kombajnami konwencjonalnymi w tej klasie. Dwubębnowa młocarnia, o wzmocnionej, wytrzymałej konstrukcji jest wyposażona w największy w segmencie bęben młócący o średnicy 600 mm. Ogromy bęben wraz z łatwym w obsłudze segmentowym klepiskiem pozwala osiągnąć najwyższą wszechstronność i szybkie przejście ze zbioru jednej rośliny na drugą w czasie krótszym niż 20 minut.

Technologia New Holland Crossover Harvesting, fot. NH

Prędkość roboczą bębna można regulować z kabiny za pomocą trwałej, hydraulicznej przekładni bezstopniowej, co umożliwia operatorowi w prosty sposób dostosować prędkość do uprawy roślinnej i warunków na danym polu. W systemie omłotu zastosowano znany system marki New Holland – Opti-Thresh, który dostosowuje parametry pracy do stanu uprawy roślinnej i jej dojrzałości poprzez zmianę położenia tylnego segmentu klepiska. Nie są do tego wymagane żadne narzędzia. Odsunięcie górnego segmentu od bębna sprawia, że proces omłotu przebiega delikatniej, co poprawia jakość słomy.

Z kolei specjalnie zaprojektowany system dwóch rotorów (Twin Rotor) o średnicy 21 cali i długości 3,45 m zapewnia największy w klasie obszar separacji o powierzchni ok. 2,9 m2. Przy przejściu ze zbioru jednej uprawy roślinnej na zbiór drugiej, w systemie wymagane są tylko niewielkie modyfikacje, co przekłada się na wyjątkową wszechstronność kombajnu.

Hedery

W kombajnie CH7.70 można stosować zespoły żniwne Varifeed o szerokości do 9,15 m, w tym również ich najnowszą wersję o szerokości 8,53 m, która została stworzona specjalnie pod kątem tej serii kombajnów.

Czyszczenie: układ 3-kaskadowy Triple-Clean

Wydajność czyszczenia w nowym modelu CH7.70 jest idealnie dopasowana do wysokiej przepustowości systemu omłotu i separacji. W kombajnie zastosowano unikatowy, kaskadowy system czyszczenia ziarna, Triple-Clean, który dzięki wprowadzeniu dodatkowej kaskady pośrodku podsiewacza zwiększa wydajność czyszczenia nawet o 15 proc.. Dolny przenośnik ślimakowy z podwójną spiralą zapewnia szybszy transport ziarna do przenośnika ziarnowego, co przekłada się na dalsze zwiększenie wydajności.

3-kaskadowy układ czyszczenia Triple-Clean, fot. NH

Wydajność kombajnu idzie w parze z najwyższym poziomem komfortu, który zapewnia kabina Harvest Suite Deluxe.

Na kombajn jest oferowana standardowo wydłużona, trzyletnia gwarancja (1200 h), która swym zakresem obejmuje silnik, układ przeniesienia napędu i układ neutralizacji spalin, oraz długi 600-godzinny okres pomiędzy przeglądami.

Dowiedzieliśmy się, że produkcja nowego kombajnu będzie się odbywała w zakładzie New Hollanda w Płocku. Maszyna ma być dostępna w sprzedaży od marca 2020 r.