Nowy, ładny Basak na Agrotechu. Jaki ma silnik i ile kosztuje?

Nowy Basak 5120 nie zmienił się z zewnątrz, ale nadal imponuje ładnym designem, fot. K.Pawłowski

Ładny design, silnik Deutz Stage V i 122 KM mocy to główne atrybuty nowego Basaka 5120. Turecki ciągnik zaprezentowany na Agrotechu ma za sobą mały sukces, gdyż został dostrzeżony nominacją w konkursie Tractor of the Year w kategorii Best Utility. Co ma w sobie oprócz niezłych kształtów?

