Lemken VarioPack będzie dostępny w szerokościach od 2,5 do 6 m. Fot. Lemken

Przednie wały dogniatające doprawiają glebę oraz balansują ciągnik i stają się coraz bardziej popularne wśród rolników.





Jednym z popularniejszych narzędzi jest wał Vario Pack produkowany przez firmę Lemken. Nowa wersja tej popularnej maszyny zostanie wprowadzona na rynek od połowy roku 2022.

Dostępna będzie w dwóch wersjach. Sztywnej o szerokości od 2,5 do 4 m i średnicy pierścienia 90 cm oraz hydraulicznie składanej od 4 do 6 m. W tym wypadku można wybierać pomiędzy średnicą pierścieni 70 lub 90 cm. Lemken zachował tradycyjną konstrukcję wału, która polega na dokręcaniu kolejnych pierścieni do siebie.

Zobacz preferencyjne warunki ofert finansowania maszyn!

Układ kierowniczy wału VarioPack jest wstępnie obciążony mechanicznie lub opcjonalnie za pomocą siłownika hydraulicznego z akumulatorem azotu. Pozwala to na taką regulację aby wał zawsze wracał do pozycji środkowej. Jest to szczególnie ważne podczas pracy na zboczach, gdyż kierowca nie musi kontrować kierunku jazdy ciągnika, a także podczas pracy z ciągnikiem sterowanym przy użyciu GPS, gdyż zapobiega ruchom spowodowanym opóźnioną reakcją na ruchy skrętu ciągnika.

Dzięki zastosowaniu siłownika hydraulicznego wał podczas pracy zawsze wraca do pozycji środkowej. Fot. Lemken