Nowy Massey Ferguson 7S.210 - ciągnik do prac ciężkich

Massey Ferguson przedstawił nowy ciągnik serii 7S o mocy 210 KM, który ma osiągnąć sukces w sektorze maszyn do cięższych zadań. Czy się to uda? Są na to duże szanse.

Polacy dobrze znają markę Massey Ferguson, która pojawiła się w Polsce już w latach 70. XX wieku za sprawą licencji sprzedanej Ursusowi. W międzyczasie sporo się zmieniło. Dziś MF należy do światowego koncernu AGCO, który pod swoimi skrzydłami skupia także takie marki jak Fendt, Valtra czy Challenger.

Po sukcesie ostatnich serii MF 6S i MF 7S marka zarządzana przez AGCO wprowadza nowy flagowy model MF 7S.210 o mocy 210 KM, który ma za zadanie rozszerzyć ofertę marki w dziedzinie traktorów o mocy powyżej 200 KM. Przy okazji nowy, atrakcyjny design neo-retro świetnie dopełnia wizerunek pojazdu i przy okazji jest wyrazem szacunku dla dziedzictwa marki Massey Ferguson.

Ponad 200 KM mocy

Ciągnik Masseya Fergusona napędza sześciocylindrowy silnik AGCO Power o mocy 210 KM, pojemności skokowej 6,6 l, dysponujący przy tym 860 Nm momentu obrotowego.

Marka MF wyposażyła swoją maszynę w układ zarządzania mocą silnika (EPM), która automatycznie zwiększa moc do 220 KM i moment obrotowy do 925 Nm (przy 1500 obr./min), gdy jest to najbardziej potrzebne, np. podczas transportu, pracy z WOM czy przy wysokich wymaganiach hydraulicznych.

7S.210 w ofercie Masseya Fergusona

Dzięki rozstawowi osi wynoszącej 2,88m oraz przekładni Dyna-VT w standardzie model MF 7S.210 stanowi rozszerzenie oferty w stosunku do ciągnika MF 8S.205 o mocy 205 KM, rozstawie osi 3,05 m i silniku o pojemności 7,4 l.

- Firma Massey Ferguson stara się zapewnić klientom rozmiar, moc i specyfikacje, które dokładnie odpowiadają ich potrzebom. Teraz w przedziale 200 KM oferujemy wybór pomiędzy kompaktowym, ale wydajnym modelem MF 7S.210 lub ciężkim MF 8S o większej ramie. Jednocześnie wybór specyfikacji Efficient lub Exclusive pozwala użytkownikom na dostosowanie ciągnika do ich potrzeb - mówi Thierry Lhotte, wiceprezes i dyrektor zarządzający Massey Ferguson na Europę i Bliski Wschód.

Lekki i mocny

Nowy ciągnik Massey Ferguson 7S.210 charakteryzuje się doskonałym stosunkiem mocy do masy oraz, jak zapewnia producent, może pochwalić się wysoką wydajnością, zwrotnością i efektywnością przy niskim ugniataniu gleby podczas prac polowych. Zaś masa całkowita wynosząca 14 t i masa całkowita zestawu wynosząca 44,5 t sprawiają, że idealnie nadaje się do przewożenia ciężkich ładunków i prac transportowych.

Komfort w standardzie

Dzięki zastosowaniu wielu funkcji ciągników serii MF 8S (laureata konkursu Tractor of the Year 2021), ciągnik ten zapewnia satysfakcjonujący poziom komfortu, kontroli i wygody.

Ciągnik 7S.210 standardowo wyposażono w bezstopniową przekładnie Dyna-VT ECO. Zapewnia ona płynną zmianę prędkości oraz godzi doskonałą kontrolę z oszczędnością, umożliwiając osiągnięcie prędkości 40 km/h przy zaledwie 1450 obr./min.

Nowy tryb automatyczny zapewnia płynniejszą pracę i większą oszczędność paliwa. Dostosowuje on optymalne obroty silnika do obciążenia oraz prędkości i może być z łatwością obsługiwany za pomocą pedału lub dźwigni Multipad.

Wygodne sterowanie Multipadem

Nowy ciągnik Masseya Fergusona wyposażono w nową dźwignię Multipad oraz wszechstronny podłokietnik sterujący, połączony z fotelem zarówno w wersji Exclusive jak i Efficient. Ten łatwy w obsłudze, kompatybilny z ISOBUS, przyrząd sterujący umożliwia wygodny dostęp do wszystkich funkcji, w tym do przełącznika dźwigni sterowania podnośnikiem, ustawień tempomatu, wstępnych ustawień trybu jazdy i aktywacji MF Guide.

Ciągniki Massey Ferguson 7S.210 stylizowane są według zasady neo-retro, co ma podkreślać długą historię marki.

Zawiera on również mikrodżojstik do obsługi dwóch elektrycznych zaworów hydrauliki zewnętrznej. Dźwignia wielofunkcyjna zapewnia także łatwe sterowanie ładowaczem i przednim podnośnikiem. Oprócz obsługi zaworów hydrauliki zewnętrznej umożliwia ona operatorowi zmianę kierunku jazdy i prędkości ciągnika.

Cicha, wygodna i klimatyzowana kabina

Operator ciągnika ma do dyspozycji oczywiście klimatyzację, doceni on również nowy, bardziej komfortowy fotel z zawieszeniem pneumatycznym dostępny w standardzie. W opcji oferowany jest podgrzewany fotel ze zwiększoną wentylacją wykończony prawdziwą skórą, wyposażony w DDS (Dynamic Damping System) z amortyzacją boczną, która automatycznie reaguje na wielkość nierówności.

Chcecie więcej? No to macie. Nowy MF posiada także zmodernizowany terminal Datatronic 5 wyposażony w znacznie jaśniejszy i bardziej przejrzysty niż wcześniej dziewięciocalowy ekran dotykowy. Jego obsługę ułatwiają też intensywniejsze kolory, czarne tło oraz nowe skróty funkcjonalne na stronie głównej.

Nowością jest również opcja MF E-Loader, która zwiększa dokładność załadunku, wydajność i bezpieczeństwo oraz umożliwia kontrolę i ustawienie nowej funkcji wytrząsania łyżki Bucket Shake.

Łączność zwiększa precyzję

Terminal Datatronic 5 nie tylko umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami ciągnika, ale również uruchamianie pakietu Precision Farming od MF Technologies dzięki łączności ISOBUS i sygnałowi GPS. Należą do niego funkcje MF Guide z szybkim trybem „Go-Mode”, jak i MF Section Control służąca do zmniejszenia zakładek i precyzyjnego dawkowania zmiennego za pomocą trybu MF Rate Control, która w celu zwiększenia precyzji obsługuje teraz do 96 sekcji.

Dane zbierane i zapisywane automatycznie w MF TaskDoc przenoszone są za pośrednictwem karty pamięci USB. Opcja MF Task Doc Pro pozwala na bezprzewodową synchronizację planów aplikacji z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem.

Nowy ciągnik MF naszpikowano technologią. Operator ma do dyspozycji przekładnie bezstopniową, multipad, ekran Datatronic 5 i wiele innych opcji.

Nowa opcja Datatronic 5 umożliwia obsługę radia, telefonu komórkowego i multimediów za pośrednictwem ekranu z wejściami Bluetooth, USB czy Aux. Dzięki temu operatorzy są powiadamiani o połączeniach przychodzących, a także, podobnie jak w samochodzie, mogą łączyć się z innymi urządzeniami i obsługiwać je.

Dzięki takim maszynom możemy zobaczyć jaki postęp wykonały firmy produkujące traktory. Jeszcze na początku lat 90. marzeniem rolników był prosty traktor na licencji MF. Teraz maszyna serii 7S to technologiczny majstersztyk na kołach.