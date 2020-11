Zupełnie nowy design, wyższy komfort pracy operatora, większy udźwig tylnego podnośnika. To tylko nieliczne z zalet nowego ciągnika. Co jeszcze oferuje nowy MTZ Belarus 82.3?

Na niedawno zakończonych targach Belagro 2020 zaprezentowano następcę kultowego już w Polsce Belarusa. To jednak zupełnie nowy model.

Jak zapewniają przedstawiciele firmy, MTZ Belarus 82 to najpopularniejszy model w ofercie białoruskiego producenta. Ta solidna choć archaiczna konstrukcja została właśnie gruntownie zmodernizowana.

Zupełnie nowy model

Zdaje się, że producent projektując ciągnik MTZ Belarus 82.3 wziął sobie do serca słabe punkty jego poprzednika i postanowił się z nimi rozprawić. Już na pierwszy rzut oka zauważymy iż całkowicie zmienił się wygląd zewnętrzny – maszyna otrzymała nowoczesną maskę wykonaną z tworzywa sztucznego. Od tej pory jest ona otwierana do góry, co z pewnością ułatwi przeprowadzanie czynności serwisowych.

Pod maską traktora zagościła dobrze znana, białoruska jednostka napędowa produkcji MMZ o oznaczeniu D-243, generująca 81 KM oraz 298 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Silnik ten posiada 4 cylindry i pojemność wynoszącą 4,75 l, co ciekawe, spełnia on zaledwie normę czystości spalin Stage II i był montowany już w poprzedniej wersji ciągnika.

Skrzynia biegów oferuje po 18 przełożeń do przodu i do tyłu, a jej obsługa zdaniem producenta jest łatwiejsza dzięki zastosowaniu tylko jednej dźwigni, a nie jak dotychczas - dwóch. Dodatkowo Belarus otrzymał mechaniczny rewers do zmiany kierunku jazdy.

Inżynierowie Belarusa nieznacznie poprawili także udźwig tylnego podnośnika, który wynosi obecnie około 3,5 t. Nie jest to z pewnością nadzwyczajny wynik w tej kategorii mocowej traktorów. Ciągnik urósł również pod względem gabarytów – zarówno z przodu, jak i z tyłu zastosowano większy niż dotychczas rozmiar opon. Dodatkowo wzmocniony został przedni most napędowy.

Komfortowy jak… Belarus

Dotychczas komfort w Belarusie 82 był pojęciem obcym. To już jednak zdaniem producenta przeszłość – nowy model kładzie bardzo duży nacisk właśnie na ten aspekt. Dość powiedzieć iż kabina jest lepiej wyciszona (spora w tym zasługa klejonych szyb), a tłumik układu wydechowego poprowadzono wzdłuż słupka kabiny, co poprawia widoczność dla operatora. Dodatkowo został on zmodyfikowany, aby generował mniejszy hałas.

W standardzie ciągnik wyposażony jest w oświetlenie LED, klimatyzację - na życzenie może być również automatyczna, siedzenie pneumatyczne oraz w elektrycznie regulowane lusterka. Sterowanie takimi funkcjami jak chociażby załączanie przedniego napędu, WOM-u, czy blokady tylnego mostu odbywa się za pomocą przełączników rozmieszczonych na prawym panelu sterującym. O najważniejszych parametrach pracy informuje traktorzystę czytelny wyświetlacz LCD umieszczony centralnie na desce rozdzielczej.

Jak podkreśla polski dystrybutor marki MTZ Belarus ciągnik powinien pojawić się w ofercie w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Póki co ceny traktora również nie są znane.

W Polsce nie brakuje zwolenników Belarusów. Są one cenione szczególnie za prostotę konstrukcji, niskie koszty eksploatacji, czy stosunkowo niską cenę, nawet kosztem bardzo niskiego komfortu pracy.

Jakiś czas temu pisaliśmy o wieloletnich doświadczeniach rolnika z pracy tym ciągnikiem: