Nowy New Holland T5 Utility wkrótce w sprzedaży

W ciągu kilku tygodni u dealerów New Hollanda maja się pojawić pierwsze ciągniki serii T5 Utility. Co oferują nowe maszyny i jakich cen się spodziewać?

Nowe traktory New Holland T5 to pięć modeli charakteryzujących się mocami od 80 do 117 KM. Wyposażono je w nowe silniki 4-cylindrowe, które maja zapewnić większą moc i wyższy moment obrotowy. Co ciekawe, w porównaniu do dotychczasowych "t-piątek", wbrew obecnej tendencji "downsizingu", pojemność skokowa silników urosła o 200 cm3, z 3400 do 3600 cm3.

- W ciągnikach zastosowano nowe jednostki napędowe, w których podniesiono moc i moment obrotowy. Dzięki zastosowaniu innego rozwiązania oczyszczania spalin poprawiona została widoczność - mówi Leszek Żuchowski, specjalista ds. ciągników w New Holland.

Poprawa widoczności ma wynikać z modyfikacji układu oczyszczania, który został przeniesiony z dolnej części rury wydechowej pod pokrywę silnika. Przy słupku kabiny jest więc sam, wąski tłumik.

- To co odczuje klient, to również zdecydowanie kabina, która jest większa, bardziej komfortowa i zapewniająca lepszą widoczność - dodaje Żuchowski.

Najważniejsze cechy T5 Utility, to:

• Silnik 3,6 l Stage V, 16V, moc od 80 do 117 KM

• 3 rodzaje przekładni

• Obszerna kabina Vision View z szerokim panelem dachowym,

• 3 prędkości wałka WOM 540/540E/1000 obr/min.

• Pompa hydrauliczna o wydajności do 64,7 l/min.

• Fabryczne przygotowanie do pracy z ładowaczem czołowym

Cena T5

Z uzyskanych informacji z New Hollanda wynika, że modelT5.80 Utility Stage V o mocy 80KM będzie kosztował ok. 205 tys. zł netto.

Za taką kwotę traktor będzie już całkiem solidnie wyposażony. Znajdzie się w nim, n.in.: przekładnia mechaniczna ale z mokrym sprzęgłem i rewersem elektrohydraulicznym power shuttle, WOM 540/540E/1000, klimatyzacja, siedzenie pasażera, amortyzowany pneumatycznie fotel pasażera, obciążniki przednie, instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy, Komplet zaczepów tylnych oraz koła w rozmiarach: 480/70R34 tył i 380/70R24 przód.

Pierwsze traktory testowe trafią do dealerów New Hollanda w marcu br., natomiast realizacja zamówień przewidziana jest już na przełom kwietnia i maja.