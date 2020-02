Nowy opryskiwacz na polskim rynku

Podczas targów Mazurskie Agro Show zaprezentowany został opryskiwacz marki Mazzotti. Model MAF 6240 to niezwykle nowoczesna maszyna z prześwitem sięgającym aż 1,8 m. Co jeszcze ją wyróżnia? O to zapytaliśmy Piotra Gralaka, przedstawiciela firmy Agro-Sieć, dystrybuującej opryskiwacze włoskiego producenta.

