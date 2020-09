Nowy ORBIS 900 o szerokości transportowej 3 m i z automatycznym zabezpieczeniem transportowym

Na sezon 2021 CLAAS modernizuje swój topowy model wśród bezrzędowych przyrządów roboczych – ORBIS do sieczkarni polowych JAGUAR. Uwagę zwraca szerokość transportowa wynosząca tylko 3 m oraz nowe, automatycznie składane zabezpieczenie transportowe z wbudowanym oświetleniem.

Szybkie składanie, kompaktowy transport

Podobnie jak w ORBIS 750, rama ORBIS 900 również ma konstrukcję pięcioczęściową. Zapewnia ona bezkonkurencyjnie szybkie składanie i niezwykle kompaktową budowę do transportu po drogach bez poważnych ograniczeń widoczności do przodu i na boki. Nowością jest szerokość transportowa wynosząca tylko 3 m, która pozwala na jazdę po drogach bez specjalnego zezwolenia. Dzięki doskonałej widoczności możliwe jest również bezpieczne poruszanie się z prędkością transportową do 40 km/h. Podczas składania w pełni zintegrowane zabezpieczenie transportowe z naklejkami ostrzegawczymi i oświetleniem automatycznie odchyla się do położenia do pracy w polu lub jazdy po drodze. Cały proces składania trwa tylko 30 sekund i nie wymaga wysiadania z kabiny przez operatora. Znacznie skraca to czas dojazdu i przezbrajania oraz odciąża operatora podczas przemieszczania się maszyną między polami. Przy prędkości 2–7 km/h wystarczy dotknięcie palcem, aby rozpocząć proces automatycznego składania. W położeniu roboczym zabezpieczenie transportowe spoczywa bezpiecznie w pozycji parkowania.

Aby obciążenie osi napędowej nie przekraczało 11,5 t, dostępny jest zintegrowany system transportowy. Wysuwa się on samoczynnie po aktywacji trybu drogowego lub systemu amortyzacji wstrząsów. Montaż przyrządu roboczego ORBIS 900 o szerokości 8,93 m jest dziecinnie prosty. Również system wykrywania przyrządu roboczego i automatyczne dołączanie napędu dbają o to, aby nie tracić cennego czasu podczas żniw.

Uniwersalne zastosowanie

Płaski, regulowany dwustopniowo kąt doczepiania i bardzo płaska konstrukcja pozwalają uzyskać minimalną wysokość ścierniska wynoszącą 85 mm. W połączeniu z zastosowaniem małych i dużych trzystopniowych tarcz transportowych umożliwia to wykorzystywanie modelu ORBIS 900 do zbioru zarówno kukurydzy, jak i kiszonki z całych roślin. Ponadto przyrząd roboczy nadaje się do stosowania w przypadku upraw o niskim plonie. Duże tarcze umieszczone bezpośrednio przed zespołem wciągania gwarantują bezpieczne podawanie do niego nawet dużych ilości plonu. Łopatki podające i rury prowadzące kolby zapewniają stałe doprowadzanie do zespołu wciągania także opadłych kolb. Listwy prowadzące w miejscach szczególnie narażonych na zużycie można jak zawsze łatwo wymienić. Istnieje też możliwość wyboru komponentów przepływu materiału w wersji standardowej lub w odpornym na zużycie wariancie PREMIUM LINE. Ten ostatni obejmuje listwy prowadzące ze stali, bębny wciągające z dodatkową powłoką oraz wyjątkowo trwałe noże o sprawdzonym i niezawodnym profilu sierpowym. Modułowa konstrukcja bębnów sprawia, że są one łatwe w obsłudze serwisowej.

Tworzący kształt litery V i tym samym oszczędny przepływ materiału roślinnego wspomagają dwa stożki transportowe umieszczone z każdej strony na bębnach odwracających. Bębny wciągające z trzystopniową regulacją prędkości obrotowej w niezawodny sposób przenoszą rośliny w kierunku wzdłużnym do zespołu wciągania. Do zbioru wyległej kukurydzy dostępne są osłony boczne z hydraulicznie napędzanym ślimakiem, stożki do zewnętrznych tarcz transportowych, przedłużony czub środkowy, a także przedłużenia czubów. Do bardzo wysokich upraw kukurydzy możliwy jest montaż podwyższeń pałąków wprowadzających.

Dzięki dwustopniowej przekładni głównej można łatwo dostosować prędkość obrotową do różnych warunków pracy. W przypadku zmiennego napędu przyrządu roboczego sieczkarni polowej zawsze stosowany jest pierwszy stopień przełączania. Przekładnie pracują na niskim poziomie prędkości obrotowej, co przedłuża żywotność ich elementów. Ponadto wszystkie napędy są w pełni zabezpieczone przed przeciążeniem.

Najlepsze dopasowanie do każdego podłoża

Pomimo dużej szerokości roboczej ORBIS 900 optymalnie dopasowuje się do konturów pola. Zapewnia to rama wahliwa z kompensacją wahań mniej więcej 5°w połączeniu z systemem hydraulicznej kompensacji wahań AUTO CONTOUR. Oprócz dwóch standardowych pałąków kopiujących w obszarze zewnętrznym dostępny jest też trzeci pałąk dodatkowy, montowany na środku. Pozwala to w odczuwalny sposób poprawić dopasowanie do podłoża, w szczególności na nierównych polach. Długie, sprężynujące pałąki kopiujące zapewniają niezawodne prowadzenie przyrządu roboczego na każdym podłożu.