Nowy rozrzutnik Daf-Agro na Polagrze. Znamy cenę

Podczas Polagry firma Daf-Agro zaprezentowała rozrzutnik Magnum IV generacji. W stosunku do poprzedniej wersji, rozrzutnik doczekał się wielu zmian, mających wpłynąć przede wszystkim na trwałość konstrukcji.

Seria rozrzutników Magnum obejmuje cztery modele o ładowności od 8 do 14 t; wyposażono je w pionowe adaptery. Co zmieniło się w najnowszych konstrukcjach firmy ze Starkówca Piątkowskiego?

– Do tej pory sprzedawaliśmy trzecią generację rozrzutnika. Mamy teraz do czynienia z czwartą generacją. Charakteryzuje się ona nowymi rozwiązaniami, które zwiększają żywotność tej konstrukcji. Przede wszystkim wykorzystaliśmy wiele elementów ze stali kwasoodpornej, do których należą m.in. ślizgi pod listwami. Dzięki temu bardziej trwałe są podłoga i listwy rozrzutnika. Drugi ważny aspekt to zastosowanie oświetlenia typu LED. Zastosowano też nowe halogeny doświetlające niewidoczne dotychczas obszary na polu, a przede wszystkim obszar rozrzutu – mówi Dominik Fiturski z firmy Daf-Agro.

– Istotną zmianą w celu zwiększenia wytrzymałości jest zmiana wałków w przekładniach. Nowe wytrzymują o wiele większe obciążenia. Kolejna zmiana to wprowadzanie własnych elementów tj. koła zębate o bardzo dużej wytrzymałości. Stosujemy także bardzo mocne łożyska z przemysłu budowlanego – kontynuuje.

Cena rozrzutnika Magnum 14 (14 t) w wersji obejmującej m.in. pełne elektryczne sterowanie, tylną klapę i resorowany dyszel to ok. 114 tys. zł netto. Co istotne, rozrzutniki objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

Niebawem w ofercie firmy powinien pojawić się rozrzutnik z systemem nawigacji i systemem wagowym, który będzie mógł dozować nawóz zgodnie z mapami zasobności pól. W najbliższym czasie planowane jest również wprowadzenie przystawki, która będzie służyła stricte do nawożenia nawozami sypkimi, m.in. wapnem.