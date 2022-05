Niby Wapniak, a podąża za światowymi trendami. Firma Cynkomet pochwaliła się swoim nowym rozsiewaczem przyczepianym, który ocynkowano oraz wyposażono w wagę do nawozów, system monitorowania skrzyni i miernik obszaru roboczego.

„Ale z ciebie wapniak!” – od dziś nie będzie już wyrażeniem pejoratywnym. Wszystko dzięki Cynkometowi i ich nowej maszynie. Wapniak, czyli rozsiewacz przyczepiany RWN – 8000, to urządzenie przeznaczone do rozsiewania nawozów pylistych i granulowanych – głównie wapna. Jak zapewnia firma z Czarnej Białostockiej maszyna osiąga rozrzut nawet do 10 m.

- Wprowadzenie nowej maszyny rolniczej to następstwo licznych rozmów z naszymi klientami. W ich efekcie powstał nowoczesny rozsiewacz wapna, który już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem – mówi prezes Cynkometu, Mariusz Dąbrowski.

Wapniak może mieć maksymalny rozrzut do 10 metrów, fot. mat. prasowe

Maszyna o ładowności 8 t zbudowana jest na ramie z podłużnicami o wymiarach 160x80x5 mm i jednoosiowym podwoziu firmy ADR z resorami parabolicznymi. Koła mają rozstaw 1,9 m, szerokość całkowita rozsiewacza to 2,53 m, a masa własna - ok. 4 t (w zależności od wyposażenia).

AktivGruda w Wapniaku

3-milimetrowe blachy skrzyni ładunkowej mają metr wysokości, zaś podłogę wykonano z blachy o grubości 5 mm. Na niej zamontowano przenośnik dwułańcuchowy, posiadający gęsto rozmieszczone listwy, przyspawane do wszystkich pionowo ustawionych ogniw. Całość pozwala skuteczniej przesuwać materiał zgromadzony w skrzyni w kierunku tarcz rozsiewających.

Przenośnik podłogowy napędzany jest kołem zamontowanym nad prawym kołem maszyny i dociskanym do niego siłownikiem hydraulicznym. Proste, a skuteczne.

– Dzięki temu ustawiona dawka nie zmienia się wraz ze zmianą prędkości jazdy podczas rozsiewu. Po drodze nawóz jest rozdrabniany przez aktywny system AktivGruda, a następnie dociera przez sterowaną hydraulicznie zasuwę do dwóch tarcz rozsiewających – powiedział konstruktor maszyny Krzysztof Kołodko.

Rozrzut do 10 metrów

Szerokość rozrzutu zależna jest od stopnia rozdrobnienia materiału i jego właściwości lotnych. Według informacji producenta maksymalna szerokość robocza to 10 m - tyle wynosi też szerokość opcjonalnych osłon przeciwpyłowych, które na czas transportu można złożyć.

Osłony przeciwpyłowe na czas transportu można złożyć, fot. mat. prasowe

Osłony sprawdzają się głównie przy zastosowaniu nawozów pylistych, chroniąc je przed wiatrem i zmniejszając ich straty. Z podobnych powodów zamontowano plandekę skrzyni ładunkowej (dostępną w wyposażeniu opcjonalnym).

System wagowy i monitoring

Nowość Cynkometu w standardzie posiada system wagowy oparty na tensometrach. Do odczytania wagi potrzebny jest dodatkowy wyświetlacz do układu ważenia, montowany w kabinie ciągnika.

Na liście wyposażenia standardowego znajdują się też dwie kamery pozwalające na podgląd wnętrza skrzyni ładunkowej i talerzy rozrzucających oraz licznik impulsów, wykorzystywany do pomiaru obszaru roboczego i przejechanej drogi. Również te informacje mogą być pokazane na wyświetlaczu.

Rozsiewacz ma własny układ hydrauliczny obejmujący pompę, filtr i zbiornik oleju. Maszyna ma również instalację hamulcową 2-przewodową z automatyczną siłą hamowania.

Pojazd jest ocynkowany ogniowo, co zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem nawozów, fot. mat. prasowe

– Ciekawą opcją wyposażenia rozsiewacza są dwa mieszadła do nawozów mineralnych, montowane w skrzyni ładunkowej, przydatne w przypadku jednoczesnego stosowania różnych rodzajów nawozów (np. soli potasowej i superfosfatu) – dodał Krzysztof Kołodko.

Cały w ocynku

Praktycznie cała konstrukcja maszyny jest ocynkowana ogniowo, co doskonale chroni urządzenie przed szkodliwym dla stali działaniem nawozów. Według producenta taki sposób zabezpieczenia sprawdza się zdecydowanie lepiej niż standardowa powłoka lakiernicza.