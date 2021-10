Nowy seria New Holland T7 HD z systemem PLM Intelligence TM

Autor: Artykuł promocyjny New Holland

Nowy ciągnik T7 HD z PLM Intelligence stanowi wyjątkową zwrotność oraz niebywałą wszechstronność, które są znakiem rozpoznawczym tej maszyny. Ciągnik zapewnia użytkownikowi lepsze wrażenia z pracy, dzięki nowoczesnej kabinie Horizon Ultra oraz systemowi najnowszej generacji - PLM Intelligence. Maszyna sprawdzi się idealnie w przypadku dużych gospodarstw i usługodawców wymagających wielozadaniowości w szerokim wachlarzu zastosowań oraz poszukujących większego komfortu, efektywności i wydajności produkcyjnej.

Ciągnik posiada zupełnie nową kabinę Horizon Ultra, zapewniającą użytkownikom najlepsze możliwe wrażenia z pracy, dzięki przestrzeni, komfortowi oraz jakości wykończenia, o które prosili. Jest to również najcichsza kabina na rynku, poziom hałasu został ograniczony do jedynych 66 dBA. Na szczycie tych udoskonaleń znalazł się najnowszej generacji system PLM Intelligence, który ułatwi rolnikom dostęp do rozwiązań inteligentnego rolnictwa, stanowiąc istotną wartość dodaną w zakresie lepszego podejmowania decyzji oraz dokładnego wykonywania prac, zwiększenia efektywności i wydajności produkcyjnej.

Warto podkreślić, że na serię T7HD składają 3 modele T7.275 / T7.290 / T7.315 o mocy maksymalnej w przedziale od 273 do 313 KM oraz momencie obrotowym od 1173 do 1282 Nm osiąganym już przy prędkości obrotowej silnika 1400 obr/min. Zastosowany silnik to jednostka NEF o pojemności 6.7 l spełniająca najnowszą normę emisji spalin STAGE V.

W ciągniku T7 HD zachowano charakterystyczne dla serii T7 poczucie wygody, oferując przestronne środowisko pracy, w którym operator czuje się bardziej swobodnie. Kabina została wydłużona w celu zapewnienia dodatkowego miejsca dla pasażera oraz większej powierzchni podłogi. Klienci docenią dużą ilość dostępnego miejsca do przechowywania: 30-litrowy schowek za fotelem, w którym można komfortowo przechować rzeczy podręczne operatora; 12-litrową chłodziarkę; zamykany pokrywą schowek za fotelem pasażera z portem ładowania USB oraz głównym gniazdem zasilania; otwarte schowki do przechowywania po prawej stronie kabiny oraz siatkowy schowek w podsufitce. Nowe wzornictwo dodatkowo poprawiło widoczność do przodu oraz w dół na tylny zaczep i narzędzie, kamery zaś pozwalają na obserwację obszaru dookoła ciągnika. Nowy pakiet reflektorów roboczych, zawierający nawet 24 świateł LED, zapewnia doskonałą widoczność obszaru dookoła ciągnika i zamontowanego osprzętu również w nocy.

Kabina zapewnia niezwykle komfortowe środowisko pracy, oferując przestronną przestrzeń oraz intuicyjną obsługę, dzięki ergonomicznie rozmieszczonym elementom sterowania na nowym podłokietniku SideWinder Ultra, jak również przyjaznemu użytkownikowi 12-calowemu wyświetlaczowi IntelliView 12. Elementy sterowania można konfigurować w celu dostosowania ich do preferencji operatora, a ich personalizacja jest tak prosta i szeroka, jak to tylko możliwe. Wyświetlacz CentreView umieszczony na środku kierownicy – nowość w sektorze – zapewnia bardzo wyraźne pole widzenia. Nowa, wiodąca w tej klasie automatyczna klimatyzacja strefowa, charakteryzująca się o 35% większą wydajnością w porównaniu do poprzedniego modelu, z łatwością utrzymuje komfortową temperaturę o każdej porze roku. Najwyższej klasy fotele Auto Comfort wyposażone są w boczne zawieszenie oraz układ klimatyzacji, odprowadzający wilgoć w upały lub rozgrzewający w chłodne poranki. Zaawansowane funkcje łączności kabiny Horizon Ultra umożliwią Klientom bezproblemowe przeniesienie ich cyfrowego życia na pokład ciągnika. Urządzenie mobilne użytkownika automatycznie będzie łączyć się z ekranem w ciągniku, dzięki czemu możliwa będzie jego obsługa za pośrednictwem przycisku na podłokietniku.

PLM Intelligence: w kierunku rolnictwa 4.0

Ciągnik T7 HD wprowadza najnowszej generacji system PLM Intelligence, stanowiący krok naprzód w strategii marki New Holland w zakresie technologii agrotechniki precyzyjnej. Oznacza to przejście z tradycyjnych praktyk uprawy do rolnictwa 4.0, w którym system Precision and Interconnected Farming pomaga rolnikom planować z wyprzedzeniem wszystkie operacje, zarządzać w czasie rzeczywistym zachowaniem i osiągami każdej z maszyn oraz uzyskać maksymalną precyzję i wydajność.