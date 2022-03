Nowy terminal sterujący w przyczepach samozbierających Schuitemaker

Schuitemaker to renomowany holenderski producent m.in. przyczep objętościowych i samozbierających należący do SVgroup. Właśnie wprowadza odnowiony terminal sterujący DoubleTouch Control przeznaczony dla przyczep samozbierających Rapide serii 100 i 1000.

Premierowy terminal sterujący dla przyczep samozbierających Schuitemaker Rapide serii 100 i 1000 to unikalne połączenie joysticków i 7-calowego ekranu dotykowego, które pozwala operatorowi w pełni skoncentrować się na otoczeniu i procesie zbioru.

Oprogramowanie zastosowane w sterowniku Schuitemaker DoubleTouch Control oferuje możliwość personalizacji ustawień. W rezultacie przyczepa Rapide serii 100/1000 wykonuje dokładnie to czego w konkretnej sytuacji chce operator i wymagają warunki zewnętrzne.

Dzięki wizualnej informacji zwrotnej na skrzynce sterowniczej użytkownik widzi na ekranie terminala wszystko, co powinien w danej chwili wiedzieć o przebiegu procesu zbioru. I tak przykładowo, operator w trakcie rozładunku widzi na terminalu jakie jest położenie tylnej klapy dzięki pomiarowi za pomocą czujnika kątowego.

Nowy terminal Schuitemaker jest ponadto zabezpieczony przed nieprawidłową obsługą. Audiowizualne informacje zwrotne wskazują, kiedy i gdzie zadziała zabezpieczenie. Zapobiega to niebezpiecznym sytuacjom i zawsze zapewnia pełną kontrolę nad zaczepioną maszyna.

Co istotne, interfejs sterownika Schuitemaker DoubleTouch Control może być podłączony do magistrali Isobus. Można go również zainstalować we wszystkich modelach przyczep Rapide 100 i 1000 wyprodukowanych od 2020 roku.