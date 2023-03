Są w Polsce marki sprzętu rolniczego, które znają wszyscy. Do takich maszyn zaliczają się np. Ursus, Bizon i Zetor. Czeska marka, w przeciwieństwie do polskich, nadal istnieje, działa, produkuje i podczas Agrotechu zaprezentowała cały swój niemały asortyment.

Zetor to w Polsce i całym bloku byłych krajów socjalistycznych to marka wręcz kultowa. W tej chwili sprzedaż nie jest już tak świetna jak w latach 90., ale czeski producent utrzymuje swój udział w rynku, pokazuje nowe modele w bardzo ładnych stylizacjach przygotowanych kilka lat temu przez studio Pininfarina.

Tym razem w Kielcach nowości było niewiele – uwagę zwracał premierowy, mały Zetor Compax oraz Zetor Major CL 80 w szarym macie.

Szary i mat

Na Agrotechu rolnicy mogli zobaczyć wszystkie modele czeskiej marki – od malutkich Compaxów przez Majora, Proximę, Forterrę do największego Crystala.

Zetor Major CL 80 Satin, fot. K.Pawłowski

Gwiazdą stoiska na pewno był Zetor Major CL 80 – jeden z popularniejszych modeli ciągników na polskim rynku, który np. w styczniu 2023 r. zajął drugie miejsce w sprzedaży konkretnych wersji na polskim rynku. Ale nie był to zwykły Major, gdyż został pokryty lakierem matowym, w odcieniu szarości. Trzeba przyznać, że w takiej formie Major wygląda jeszcze ciekawiej.

Przedstawiciele Zetora podkreślają, ze nie jest to jakaś nowość, ponieważ Zetory zawsze mogły występować w nietypowych kolorach. Jeśli ktoś ma ochotę na swoją wersję Zetora w innym kolorze niż czerwony, może śmiało pytać dealerów o takie możliwości. Kiedyś promowano na targach Forterrę Black Edition (zanim czarny lakier stał się modny), teraz przyszedł czas na szarego Majora.

Compax prosto z Indii

Nowością na stoisku Zetora były nowe, małe ciągniki serii Compax. Do tej pory Czesi oferowali traktorki wyprodukowane we współpracy z koreańską marką TYM. W tej chwili małe ciągniki z logo Zetora sa produkowane także przez hinduską firmę VST Tillers Tractors.

Nowy Zetor Compax CL 26, fot. K.Pawłowski

Obie firmy współpracują ze sobą od 2020 r. i w listopadzie zeszłego roku zaprezentowały nowe ciągniki marki VST Zetor na rynek indyjski o mocach 45 KM i 50 KM.

Z drugiej strony porozumienia, Hindusi dali Czechom to co mają najlepsze, czyli małe traktorki. Pod koniec stycznia Zetor Tractors po raz pierwszy w Europie pokazał odnowioną serię małych ciągników Zetor Compax. Do wyboru będzie sześć modeli o mocy od 18 do 37 KM. Nowe ciągniki można już zamawiać u autoryzowanych dealerów Zetora w Polsce.

Pod maską nowych Comapaxów znajdziemy silnik Mitsubishi o mocy 24 KM spełniający normę Stage V.

Naklejki na Zetorze potwierdzają indyjskie pochodzenie ciągników, fot. K.Pawłowski

Seria Compax została wprowadzona w Zetorze w 2020 r. i tym samym poszerzyła ofertę marki w segmencie ciągników kompaktowych o niższych osiągach. Na razie ciągniki bazujące na projektach marki TYM będą nadal dostępne – jeden z takich traktorów pojawił się także na Agrotech w Kielcach.

Firma VST niezależnie od Zetora istnieje na polskim rynku. Indyjski producent wytwarza niewielkie traktory o mocy do ok. 50 KM i działa globalnie w ponad 20 krajach w Azji, Europie i Afryce. Ciągniki VST występują w Polsce pod markami FieldTrac, VST Shakti i VST Mitsubishi.

Zetor Compax na bazie traktorów marki TYM, fot. K.Pawłowski