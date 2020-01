Nowy wozy paszowe Alima Evolution Pro

Na początku zeszłego roku na rynku pojawiły się wozy paszowe Alima Evolution Pro. Podczas tegorocznej edycji targów Polagra Premiery zostały nagrodzone złotym medalem. Czym charakteryzują się te maszyny, a przede wszystkim czym się różnią od maszyn w standardowej wersji?

Podczas Polagry zaprezentowano dwuślimakowy wóz Evolution 14 Twin o pojemności 14 m sześciennych.

Jak twierdzą przedstawiciele firmy, nowe wozy paszowe z serii Pro to wynik doświadczenia i długoletniej pracy na rynku wozów paszowych. W nowej serii najbardziej w oczy rzuca się dwukolorowe malowanie, jednak bodaj najważniejszą zmianą jest o wiele szersze okno wysypowe, dzięki któremu o wiele więcej materiału może wydostać się na korytarz w jednostce czasu.

Zmieniono też kształt kosza, tak aby materiał był jak najintensywniej mieszany w komorze. Wykorzystano także nowy taśmociąg, zaprojektowany od podstaw przez inżynierów firmy Alima. Jest on zbudowany inaczej niż taśmociągi w standardowej serii; wszystko, co wyleci z kosza wozu paszowego automatycznie przestaje być ważone. Do tej pory materiał "schodził" z wagi dopiero po opuszczeniu taśmociągu. Ponadto taśmociąg jest szerszy, bardziej masywny i cięższy.

Ponadto, jak zapewniają przedstawiciele firmy, zmieniono elementy wchodzące w skład podzespołu: rolki, taśmy i łożyska, tak aby zwiększyć jego trwałość. Jeżeli chodzi o przód maszyny, zmieniono komorę serwisową, do której jest teraz o wiele lepszy dostęp.

W standardzie maszyna jest sterowana przez bardzo nowoczesny pilot (EvoPad) o wytrzymałej i wodoszczelnej konstrukcji spełniającej standardy IP67. Rozdzielacz umożliwia pracę wszystkich funkcji hydraulicznych jednocześnie. Zaczep maszyny jest regulowany.

Pierwsze wozy trafiły już do klientów. Jak twierdzą przedstawiciele producenta, klienci chwalą dobrą wydajność wysypu paszy i szybki proces mieszania. Seria Pro jest dostępna w wariantach od 8 do 16 m sześciennych jako wozy jednoślimakowe i od 18 do 30 jako dwuślimakowe. Konstrukcje trzyślimakowe mają do 48 m3 pojemności. Ponadto dostępna jest także bardziej kompaktowa seria wozów dwuślimakowych Twin o mniejszych gabarytach i pojemnościach od 12 do 16 m3.