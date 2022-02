Väderstad ogłasza ekspansję działalności w Stanach Zjednoczonych poprzez budowę nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu w swojej siedzibie w Wahpeton.

W maju 2021 r. firma Väderstad AB nabyła 100 proc. udziałów w spółce AGCO-AMITY JV LLC (AAJV), tworząc Väderstad Inc, najnowszy podmiot w globalnej grupie firm Väderstad.

Podmiot Väderstad Inc. z siedzibą w Wahpeton w Północnej Dakocie rozpoczął pełną integrację produkowanych przez siebie maszyn Wil-Rich, Wishek i Concord z szeroką gamą produktów do siewu i uprawy oferowanych przez Väderstad.

Włączenie dziedzictwa i silnej reputacji marek Wil-Rich, Wishek i Concord do Grupy Väderstad umożliwia firmie dalszy rozwój poprzez uzyskanie dostępu do punktów dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, możliwość dołączenia do przemysłu produkcyjnego w USA, a także korzystanie z wiedzy i poświęcenia 120 pracowników, zakładu produkcyjnego o powierzchni ponad 30 tys. m2, magazynu części oraz ośrodka badawczo-rozwojowego w Wahpeton.

Nowy zakład Väderstad w USA

Kolejnym etapem ekspansji w USA ma być budowa nowego obiektu, który będzie znajdował się obok istniejącego zakładu produkcyjnego i magazynu części w Wahpeton. Przestrzeń o mieszanym przeznaczeniu będzie miała około 4 tys. m2, na których znajdą się pomieszczenia biurowe dla maksymalnie 80 pracowników oraz w pełni wyposażona stołówka.

W nowym obiekcie znajdą się również dwie dedykowane sale szkoleniowe, sala multimedialna oraz hala wystawowa o powierzchni 1 tys. m2, w której będą odbywały się szkolenia personelu dealerskiego i serwisowego, spotkania z klientami oraz imprezy publiczne.

- Wyruszając w podróż mającą na celu rozszerzenie naszej obecności na rynku amerykańskim, wciąż szukamy sposobów, aby zapewnić znaczącą wartość naszej marce, naszym dealerom i rolnikom. W Väderstad mocno wierzymy w inwestowanie w naszych ludzi i lokalne społeczności. Ten nowy obiekt stworzy światowej klasy środowisko pracy dla naszych obecnych i przyszłych pracowników - mówi Jason Strobbe, dyrektor zarządzający Vaderstad Inc.

- W 2022 r. przypada 60. rocznica powstania firmy Väderstad, a w miarę rozwoju nasza wizja pozostaje niezmienna: być wiodącym na świecie partnerem dla rolników, który zapewnia doskonałe warunki do produkcji. Ta ekspansja to dla nas wyraźny sygnał, że na rynku amerykańskim chcemy pozostać i rozwijać się - podsumował Henrik Gilstring, prezes zarządu Väderstad.

Szeroki wybór maszyn rolniczych znajdziecie na Giełdzie Rolnej.