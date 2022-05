Doboru stali oraz fabryczny proces przygotowania noży do maszyn zielonkowych ma zapewnić ciągłość pracy maszyn, nawet w trudnych warunkach. fot. Pixabay

Rusza koszenie traw. Wpływ na jakość paszy będzie miał nie tylko czas jej zbioru, ale także maszyny do tego użyte. Podstawą są kosiarki, których przygotowanie do sezonu oznacza przede wszystkim przegląd nożyków tnących.

Producenci kosiarek do zbioru zielonki, nie mają łatwego zadania. Łąki i pola charakteryzują się często nierównym, zakamienionym podłożem a sam łan nie jest jednorodny gatunkowo. Kosiarka, będąca podstawą w łańcuchu produkcji sianokiszonek i siana powinna był łagodna dla drani i przy tym zapewnić wysoką jakość cięcia. Jak zatem postępować z elementami najbardziej poddanymi eksploatacji, czyli nożami gdy te się zużyją lub stępią?

Noże w kosiarce dyskowej

Producenci kosiarek dyskowych odradzają samodzielne ostrzenie noży. O ile przy produkcji zielonki jest to dopuszczalne w takich maszynach jak przyczepy samozbierające czy prasy, tak konstrukcja kosiarek nie do końca na to pozwala. Aby kosiarka mogła precyzyjnie ciąć materiał, jej dyski są fabrycznie wyważane. Samodzielne ostrzenie nierzadko wpływa na strukturę noża i obniżenie wydajności pracy całego dysku.

Dzieję się tak, ponieważ dysk osiąga bardzo dużą prędkość - nawet 3000 obr./min. Jeżeli w dysku zostaną zamontowane nieprawidłowo wyważone nożyki, będą one powodować wibracje, a to z kolei może przełożyć się na nieprawidłowe działanie całej maszyny.

Bezpieczeństwo pracy podczas zbiorów

Prędkość obrotowa talerzy wiąże się również z kwestią bezpieczeństwa. Ostrzone noże tracą na wytrzymałości i przypadku pęknięcia taki element może wystrzelić jak pocisk z pod plandeki maszyny.

Nowy nóż jest zwykle objęty gwarancją producenta. Przy obecnej technologii są one produkowane tak, by przy odpowiedniej eksploatacji nie stanowiły ryzyka pęknięcia.

Zakładanie noża do kosiarki. Producent kosiarki zawsze dodaje specjalny klucz, fot.kh

Producenci przekonując do wymiany noży na nowe, zamiast ich ostrzenia, podkreślają, że zbiór zielonki, to nie jest tylko zwykłym koszeniem, lecz pozyskiwaniem paszy dla zwierząt, na jakości której najbardziej nam zależy. Nieprawidłowo naostrzone noże mogą pozostawiać na materiale niepożądane dla zwierząt cząstki materiału.

Cena nożyka do kosiarki dyskowej

Na koniec warto zastanowić się nad opłacalnością samodzielnego ostrzenia noży do kosiarek. Obecnie stosowana technologia szybkiej wymiany noży oraz ich niski koszt, gdzie cena jednego wynosi 6-12 zł brutto, sprawia, że wyjazd do sklepu, zakup i zamontowanie nowych noży może zająć mniej czasu i kosztów niż ostrzenie.