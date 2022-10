NWwR 2022: Integracja urządzeń rolnictwa precyzyjnego różnych marek. Czy to możliwe?

Podziel się

O integracji systemów i zarządzaniu danymi cyfrowymi porozmawiamy podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022, fot.kh

Parki maszynowe gospodarstw to najczęściej "składanka" maszyn różnych marek. A to tworzy problem ich integracji w systemach rolnictwa precyzyjnego. Czy jednak na pewno? Nie koniecznie. A udowodnimy to podczas debaty w bloku Technika rolnicza już za kilka dni.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022, która odbędzie się 27 października. Zapraszamy!

PARTNER SERWISU

"Rolnictwo precyzyjne, gromadzenie informacji, ich przetwarzanie i wykorzystywanie w zarządzaniu produkcją rolną" - to tytuł debaty, która odbędzie się 27 października w bloku Technika rolnicza podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022. Temat bardzo istotny, bo jak wynika z naszych rozmów z rolnikami i przedstawicielami producentów maszyn i technologii dla rolnictwa precyzyjnego - nasycenie nowoczesnym sprzętem polskiego rolnictwa jest już całkiem spore i w gospodarstwach jest już masa urządzeń umożliwiających precyzyjne nawożenie czy opryski, które jednak... nie są wykorzystywane! Problemem okazuje się często zbieranie i obróbka danych oraz ich integracja i wykorzystanie w maszynach różnych marek, które mają swoje systemy. Jednym z uczestników debaty będzie Michał Konat, rolnik, który również bierze udział w konkursie na Innowacyjnego Farmera 2022. Czytaj więcej Innowacyjny Farmer 2022: precyzja w każdym calu - od siewu aż po zbiór Michał Konat zauważa, że jedną z kluczowych kwestii w tym zakresie jest bezprzewodowy transfer danych między maszynami i biurem. Integracja musi być zrobiona od podstaw i da się to zrobić mimo posiadania maszyn różnych marek. W gospodarstwie są wykorzystywane systemy marek: Claas, AGCO (Massey Ferguson), John Deere oraz Trimble. Udało je się zgrać i zarządzać nimi z jednego urządzenia. Jednocześnie Konat uważa, że ważne jest ujednolicanie systemu stosując standard Isobus a nie używanie dodatkowych terminali. Nie poleca też używania tanich rozwiązań, marek nie związanych z maszynami rolniczymi, bo późniejsza integracja i wymiana danych jest bardzo utrudniona. Zapraszamy do udziału w konferencji i wysłuchania debaty oraz zadawania pytań. W debacie wezmą też udział naukowcy (dr inż. Mirosław Czechlowski, Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr inż. Jacek Skudlarski, Katedra Inżynierii Produkcji, Instytut Inżynierii Mechanicznej, SGGW w Warszawie). Obecni będą też przedstawiciele wiodących na rynku marek, takich jak John Deere (Karol Zgierski, specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego i opryskiwaczy) oraz Kuhn (Artur Szymczak, dyrektor zarządzający, Kuhn – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.), a także przedstawiciel świata finansów - Marcin Hałaj, dyrektor ds. rozwoju rynku rolniczego, Departament Sprzedaży, PKO Leasing. Spotkanie poprowadzi red. Karol Hołownia, prowadzący dział Technika rolnicza w miesięczniku Farmer i portalu Farmer.pl. Zapraszamy do rejestracji na konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022.

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin