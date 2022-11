Jednym z prelegentów konferencji „Narodowe wyzwania w Rolnictwie” był Bogdan Kazimierczak z John Deere Polska, który skupił się na temacie gromadzenia danych, ich przetwarzaniu oraz wykorzystywaniu w zarządzaniu produkcją rolną.

Podczas debaty w czasie sesji technicznej konferencji NWwR 2022 eksperci, naukowcy i praktycy zgodzili się ze sobą, że same nowoczesne maszyny to nie wszystko, a równie ważnym aspektem rolnictwa precyzyjnego jest gromadzenie danych i samo podejście rolników, dealerów oraz ekspertów do tematu.

- Dane zbierane są poprzez system JDLink zamontowany w maszynach marki John Deere (i nie tylko). System zbiera dane dotyczące wydajności maszyny, zużycia paliwa, poślizgu, danych produkcyjnych, danych dotyczących zbioru, a więc plonu, danych dotyczących na przykład zużycia paliwa na konkretnym polu, w konkretnym miejscu. Te dość szczegółowe dane następnie są wysyłane na bezpieczne serwery i z tych serwerów trafiają do Operations Center, w wersji zarówno przeglądarkowej, a więc dostępem z komputera, jak i w wersji mobilnej, czyli z dostępem ze smartfonu czy tableta. Co warto podkreślić dostęp do tych danych jest gwarantowany klientowi, a dalsze wykorzystanie tych informacji to zawsze decyzja użytkownika - czy się podzieli tymi danymi z dealerami, innymi producentami sprzętu czy w jakikolwiek inny sposób, to jego sprawa – rozpoczął wywiad z Farmer.pl Bogdan Kazimierczak z John Deere Polska.

Dane pomagają w przypadku awarii

Kolejnym plusem zbierania informacji o pojazdach jest dbanie o ich dobry stan techniczny i ewentualne szybkie zdiagnozowanie problemu.

- Ważnym aspektem naszej działalności jest nieprzerwana praca sprzętem marki John Deere. Dane zbierane przez system JDLink potrafią przewidywać potencjalne usterki. Mówimy tutaj o programie alarmów eksperta (Expert Alert). Informacje są wysyłane przez fabrykę (jeśli klient oczywiście na to wyraził zgodę) do dealera i informuje o potencjalnych zagrożeniach, które dotyczą konkretnej maszyny. Kolejnym plusem jest możliwość wykonania różnego rodzaju nagrań serwisowych, sprawdzenia pracy konkretnych podzespołów jak wtryskiwacze, pompy, czy inne układy, które są w naszej maszynie. To przyspiesza proces diagnozy i przede wszystkim znalezienia rozwiązania konkretnego problemu. Poprzez bezprzewodową przesyłkę danych jest też możliwa analiza kodów błędów, odpowiednia reakcja na dany kod, ale też zaplanowanie przeglądów z dealerem – dodał ekspert marki John Deere.

John Deere pomaga rolnikom w podejmowaniu decyzji

Do wszystkich informacji zgromadzonych w systemie trzeba podejść indywidualnie, gdyż nie ma dwóch takich samych gospodarstw. Dlatego Operations Center jest otwarty na inne systemy. W tej chwili już ok. 250 podmiotów ma dostęp do tego systemu i z pewnością będzie ich jeszcze więcej. Właśnie po to by zebrane dane można było analizować pod względem zwiększenia rentowności, dochodów i popełniania mniejszej ilości błędów.

Są to firmy z różnych obszarów – zarówno środków ochrony roślin, analizowania zużycia paliw, stacje pogodowe czy inne. Ważne, że możemy z tymi informacjami zrobić co chcemy, np. porównać pracę wielu maszyn, ocenić operatorów i na końcu wyciągnąć odpowiednie wnioski. Ponad to system może prognozować ile czasu pozostało do końca pracy na danym polu.