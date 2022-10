Gromadzenie informacji, ich przetwarzanie i wykorzystywanie w zarządzaniu produkcją rolną - to wątki poruszone podczas dyskusji na temat rolnictwa precyzyjnego. fot. farmer

Podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w bloku Technika rolnicza odbyła się debata na temat rolnictwa precyzyjnego, która poruszyła m.in. kwestie danych - ich zbierania i wykorzystania w produkcji.





Sesję poprowadził red. Karol Hołownia z Farmera, a jego gośćmi byli przedstawiciele środowiska naukowego, producenci maszyn oraz rolnicy-praktycy.

Gdzie zaczyna się precyzyjność?

Debata rozpoczęła się od kwestii optymalizacji kosztów wysiewu. Rolnictwo precyzyjne skupia się już nie tylko na zbieraniu danych o zasobności gleby w mikro i makro składniki, lecz także o wodzie. W Polsce ziemie posiadają charakterystyczną mozaikowatość, jest możliwa łatwa do osiągnięcia optymalizacja wysiewu poprzez zdiagnozowanie stanu nawodnienia.

− Biorąc pod uwagę np. potencjał plonotwórczy kukurydzy, tam, gdzie ziemia jest mocniejsza i ma większe możliwości transferu wody z głębszych partii gleby, dajemy więcej nasion, po to by wytworzyć większy plon. Aktywność plonotwórcza jest maksymalnie wykorzystana i zainteresowanie tą optymalizacją siewu jest od dwóch lat szczególnie widoczne – zaznaczył Artur Szymczak, dyrektor zarządzający, Kuhn – Maszyny Rolnicze

Rolnictwo precyzyjne, gromadzenie informacji, ich przetwarzanie i wykorzystywanie w zarządzaniuprodukcją rolną. Od lewej Artur Szymczak i Karol Zgierski. fot. farmer

Oprócz jazdy równoległej, od której większość rolników zaczyna działać w rolnictwie precyzyjnym, producenci maszyn proponują dodatkowe rozwiązania jak zmienne dawkowanie czy kontrola sekcji, które są obecnie najczęściej docenianymi sposobami na generowanie oszczędności. Najbardziej zaawansowanymi systemami, choć jeszcze nie tak bardzo popularnymi, są automatyka nawrotów czy naprowadzanie samego narzędzia z dokładnością do 2 cm.

− Obecna sytuacja, jeśli chodzi o koszty produkcji, przyśpieszyła decyzyjność rolników w związku z inwestycjami w narzędzia rolnictwa precyzyjnego. Dobór zależy od rodzaju gospodarstwa i rodzaju prowadzonych upraw. Z obecnie dostępnymi możliwościami jesteśmy w stanie generować zyski z każdym przejazdem – podsumował Karol Zgierski, specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego i opryskiwaczy, John Deere.

Kompleksowość - hasło rolnictwa precyzyjnego

Podczas dyskusji pojawiły się również kwestie problematyczne związane ze zbieraniem i analizą danych w gospodarstwie. Najważniejszym hasłem była tu kompleksowość, o której wspominali zarówno naukowcy jak i praktycy.

- Rolnictwo precyzyjne daje realne korzyści. Jako praktyk widzę, że rolnictwo precyzyjne zaczyna się w momencie wykonania prób glebowych i poznania swojej ziemi a kończy się na narzędziach związanych z satelitą, czyli zdjęciach NDVI - powiedział Michał Konat, gospodarujący na powierzchni 280 ha, i dodał:

Metodą prób i błędów doszliśmy do oszczędności rzędu 18 proc. poprzez właśnie próby glebowe, jazdę równoległą opartą o sygnał RTK, zmienne dawkowanie i podejmowanie decyzji co kolejności zbiorów, dzięki którym można np. ograniczyć koszty o kilkadziesiąt złotych na suszenia materiału.

Jak zgodnie zauważano na ten moment na rynku nie ma firmy, która oprócz dostarczania tych narzędzi, poprowadziłaby rolnika przez cały ten proces, a bardzo ważną kwestią wykorzystania rolnictwa precyzyjnego jest umiejętność sparametryzowania danych.

Michał Konat podczas debaty NWwR.

− Najlepszy sposób na generowanie tych oszczędności to właśnie połączenie danych z różnych źródeł: jak próby glebowe, map plonu, zdjęć satelitarnych. W przeszłości borykaliśmy się z problemem łączenia danych z maszyn różnych marek. Na szczęście producenci zrozumieli, że jeśli pozwolą oni przekazywać dane do zewnętrznych systemów to tylko na tym zyskają – zauważył dr inż. Mirosław Czechlowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przykładem takiego przesyłania danych między maszynami jest chociażby system Operations Center John Deere.

− Jeśli chodzi o informacje, które są gromadzone w Operation Center, czyli w środowisku służącym do analizy danych, gdzie znajduje się np. mapa plonu czy wyniki prób glebowych i zdjęć satelitarnych, to jeśli są one zbierane systematycznie, jest możliwe w sposób łatwy i szybki przygotowanie mapy zmiennego dawkowania w rozsiewaczach innych marek – np. Kuhn − wspomniał Karol Zgierski.

Najważniejsza jest integracja dwóch płaszczyzn: zbierania danych, przechowywanie, obróbki i wykorzystania ich w praktyce – w maszynach do tego przystosowanych, co jest sednem rolnictwa precyzyjnego.

− Kompleksowość to jedyne rozwiązanie. Podstawowym działaniem to optymalizacja kosztów przy rosnących cenach środków produkcji i niekiedy malejących cenach płodów rolnych - powiedział dr inż. Jacek Skudlarski z SGGW w Warszawie.

- Aby dokonać optymalizacji, należy podjąć decyzję, a aby ją podjąć, należy mieć dane. W związku z tym potrzebna jest infrastruktura tak, aby te dane ze stacji pogodowych czy czujników móc przesyłać oraz odpowiednie oprogramowanie, które te dane przerobią na informacje, na podstawie której rolnik będzie mógł podjąć decyzję. Po podjęciu tej decyzji najważniejsze są środki wykonawcze w postaci maszyn do odpowiedniego dawkowania nasion i nawozów – kontynuował Skudlarski.

Debata Techniki Rolniczej na NWwR. Na zdjęciu prelegent - dr inż. Jacek Skudlarski. fot. farmer

Aby w pełni wykorzystywać obecne narzędzia w rolnictwie, należy obrać szerokie spojrzenie na gospodarstwo, glebę i na wszystkie procesy. Jest potrzebny system, który będzie podpowiadać, czy to jest dobry moment na wykonanie zabiegu. Z jednej strony należy zastanowić się, jak efektywnie wykorzystać maszyny, które już są w gospodarstwie, a z drugiej strony ocenić jej potencjał – jeżeli nie będzie ona precyzyjna, dołożenie kolejnego elementu w postaci elektryki czy GPS czy systemu nic nie da. Natomiast każdy system wymaga od rolnika sprawdzania czy jest efektywny i sprawdza się w jego gospodarstwie.

Czego chcą rolnicy?

Ważnym aspektem poruszonym przez prelegentów były kwestie tego, gdzie rolnicy wciąż widzą do dopracowania w narzędziach Rolnictwa precyzyjnego.

− Rolnicy oczekują od producentów prostych rozwiązań na zasadzie „włóż i graj”. Nie jesteśmy informatykami. Chcemy po prostu dobrze i szybko wykonać swoją pracę. Nie mamy czasu biegać z tabletami a przenoszenie danych na USB to już utopia. W ciągu dnia jesteśmy zmuszeni do zmieniania decyzji kilka razy w ciągu dnia i na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki - powiedział Michał Konat i dodał:

- Dzięki tym rozwiązaniom jestem w stanie w tym momencie z tego miejsca sprawdzić, gdzie znajduje się dana maszyna i co robi, czy jakieś zadanie zostało wykonane i nie martwić się.

Precyzyjne inwestowanie w innowacyjne rolnictwo

Cała dyskusja na temat rolnictwa precyzyjnego krążyła wokół haseł: precyzja, czas, doradztwo. Ponieważ rolnicy są specjalistami w swojej dziedzinie, nie zawsze musza być też inwestorami. Zdają sobie z tego sprawę instytucje udzielające kredytów. Stąd też banki dysponują działami dedykowanymi tylko dla branży agro.

− Kluczem do obopólnego sukcesu jest precyzja oferta – czyli szyta na miarę rolnika i pod profil jego gospodarstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas, bo tego, jak wiemy rolnicy mają mało. W związku z tym kładziemy nacisk na szybkie decyzje kredytowe, zwykle podejmowane na spotkaniu u rolnika. My, jako spółka leasingowa, będąca blisko świata rolnictwa, nie ograniczmy oferty – możliwe jest finansowanie zarówno maszyn głównych, dodatkowych czy doposażenie. Rolnicy mogą liczyć na dodatkowe warunki preferencji, przy czym nie kategoryzujemy rolników z nich korzystających na tych którzy z rolnictwa precyzyjnego korzystają bądź nie. Tak samo, jak nie jest dla nas istotne, czy ktoś jest płatnikiem VAT – wyjaśnił Marcin Hałaj, dyrektor ds. rozwoju rynku rolniczego PKO Leasing.

Marcin Hałaj podczas rozmowy na temat rolnictwa precyzyjnego. fot. farmer

Każde gospodarstwo, nie mając drogiego sprzętu i drogich maszyn, ale posiłkujące się danymi i dobrze je analizujące i wykorzystujące, może zwiększyć swoją efektywność.

Rolnictwo precyzyjne powinno nie tylko ograniczać koszty, lecz także zwiększać efektywność w podnoszeniu zysków, tak aby wyciągnąć z 1 ha jak najwięcej – to jest kluczowe zdanie, które przewijało się w debacie. Szukanie najlepszych rozwiązań w gospodarstwach powinno odbywać się indywidualnie, zaś dzielenie się wiedzą powinno być jednakowo powszechne.