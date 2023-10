Jak zaznacza Artur Szymczak z firmy Kuhn Maszyny rolnicze - najnowsze technologie to jedno, ale równie ważna jest wymiana doświadczeń pomiędzy rolnikami. Konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023 będzie ku temu niezwykłą okazją.

"Cyfrowa rewolucja" - to tytuł bloku poświęconego najnowszym technologiom podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023. Ale prelekcje i wykłady nt. najnowszych technologii to nie wszystko. Równie ważne jest po prostu to, że impreza jest platformą do rozmów między rolnikami.

Zauważa to Artur Szymczak, szef firmy Kuhn Maszyny Rolnicze. Mówi o tym, że, konferencja jest świetną okazją, aby otworzyć swoje doświadczenia przed drugim rolnikiem i przenosić pozytywne doświadczenia innych do swojego gospodarstwa, aby produkować coraz lepsze produkty i co dla rolnika najważniejsze - z zyskiem.

Dzisiaj rolnik nie może tylko uprawiać gleby. Musi na swoje gospodarstwo spoglądać szerzej, łącząc nowoczesne technologie i rolnictwo precyzyjne, ale również - co bardzo istotne - wymieniając swoje doświadczenia.

Artur Szymczak, dyrektor zarządzający w firmie Kuhn Maszyny Rolnicze, fot.PTWP

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie będą temu sprzyjały. 14 listopada w warszawskim hotelu Airport Hotel Okęcie spotkają się naukowcy, przedstawiciele branży rolnej i oczywiście rolnicy, w tym uczestnicy i zwycięzcy naszego konkursu "Innowacyjny Farmer 2023". Będzie więc z kim o czym porozmawiać, a wyzwań w rolnictwie jest wiele.