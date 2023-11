Wiedza na temat każdego etapu produkcji - glebie, nawożeniu, paliwach, pogodzie, zabiegi, polny i to co na nie wpłynęło. a także monitorowanie historii zabieranej z wielolecia, daje nie tylko wgląd w gospodarstwo, ale też przekładają się na dalsze decyzje do co kierunków rozwoju i kolejne przedsięwzięcia.

Informacje, pomysły i fakty o gospodarstwie są danymi, które przekształcają się w informację i konkretną wiedzę. A rolnik, który ja ma, ma również władzę nad swoim gospodarstwem.

Ilość danych potrzebnych do podjęcia dobrych decyzji jest coraz większa. Czy zarządzanie nimi narzędziami rolnictwa 4.0 przekłada się na wydajność?

Oszczędności w produkcji za pomocą cyfryzacji są generowane w różnych etapach produkcji. Każdy z nich stanowi osobny element, który w końcu przekłada się na ostateczny wynik.

Jak mówi dr Sieczko, trudno jednym słowem i jednym wskaźnikiem określić poziom zysków z inwestycji. Jednakże, wszystkie gospodarstwa które zaczęły się bardzo szybko rozwijać, nabierając potencjału, nie tylko w postaci gruntów, ale też w produkcji zwiększając swoją wydajność, z pewnością takim wskaźnikiem (i dowodem) są.

Panująca tendencja jest taka, że inwestycje w cyfryzację najchętniej podejmują duże gospodarstwa. Wynika to z tego, że duży potencjał obszarowy pozwala na szybsze i wyraźne zobrazowanie możliwości cyfryzacji. W takich gospodarstwach istnieje dużo elementów i etapów, na których cyfryzacja może wnieść oszczędności. Jednak nie oznacza to, że mniejsze gospodarstwa nie mają prawa oszczędzać.

Specyfika prowadzenia gospodarstwa jest taka, że rolnik bardzo często wszystkie dane ma w swojej głowie. Z całą pewnością sposobu przetwarzania w umyśle i kojarzenia, który jest dużo lepszy niż we współczesnych systemach do zarządzania, nie może zastąpić całkowicie komputer i sztuczna inteligencja. Jednak może ona niejednokrotnie wyręczać w pracy.

Sztucznej inteligencja i oparte na niej programy są przydatne zwłaszcza w momencie, gdy zaczyna brakować czasu na przemyślenia i organizację. Jeżeli skala gospodarstwa zaczyna przerastać organizacyjnie, albo gospodarz zatrzymał się na jakimś etapie, ponieważ nie jest w stanie lub nie mamy siły na dalszy wzrost, to wtedy właśnie przychodzą z pomocą systemy zarządzania.

− Jeżeli na ten etapie masz małe gospodarstwo i nie widzisz możliwości zastosowania dużych systemów np. do rolnictwa precyzyjnego, to nie oznacza że nie powinieneś wprowadzać cyfryzacji. Wprowadzanie tych swoich pomysłów i wiedzy, czyli co, gdzie jak planuje, jaka jest pogoda, jak się zachowują krowy w stadzie, jaką mają wydajność w stosunku do jakiej paszy, co zastosowałeś - jeżeli to się zapisze w formie elektronicznej to później jest to bardzo dobrą podstawą do rozwinięcia i wprowadzenia dobrego systemu do zarządzania gospodarstwem - przekonuje dr Sieczko.