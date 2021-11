NWwR: Maszyny rolnicze w kontekście Zielonego Ładu – co się zmieni?

W ramach sesji techniki rolniczej na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2021 dyskutowaliśmy m.in. o tym, jak należy dopasować maszyny do wymogów klimatyczno-środowiskowych.

Unia Europejska stawia przed rolnikami szereg wymagań, mowa tu chociażby o ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin o połowę, czy nawozów mineralnych o co najmniej 20 proc. Do tego dochodzi konieczność przeznaczenia 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne do 2030 r. Czy w toku takich wymagań maszyny rolnicze również będą musiały się zmienić?

Na to pytanie starał się odpowiedzieć nasz prelegent – dr inż. Mirosław Czechlowski z Katedry Inżynierii Biosystemów, Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jak zmniejszyć zużycie herbicydów?

Pewną alternatywą dla chemicznego zwalczania chwastów może być m.in. odchwaszczanie mechaniczne oraz termiczne. O ile to pierwsze, zdaniem Czechlowskiego ma sens, o tyle odchwaszczanie termiczne wydaje się trudne do masowego wdrożenia ze względu na konieczność obniżania emisji gazów cieplarnianych.

Sposobem na zmniejszenie zużycia herbicydów może być oprysk stosowany wyłącznie na zidentyfikowane zachwaszczenie fot. Farmer

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się być zatem stosowanie herbicydów ale w mocno zredukowanych dawkach. Mowa o systemach kamer montowanych na opryskiwaczach, gdzie zachwaszczenie jest weryfikowane w czasie rzeczywistym i oprysk wykonywany jest punktowo, na rośliny zakwalifikowane jako chwasty.

Sygnalizacja zagrożeń to podstawa

Tego typu zagrożenia (choroby grzybowe, szkodniki itd.) mogą być monitorowane za pomocą sieci stacji pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Dzięki takim udogodnieniom możemy reagować wtedy, gdy zagrożenie danym czynnikiem jest wysokie, a tym samym przejazd opryskiwaczem jest uzasadniony ekonomicznie.

- Sądzę, że za kilka lat algorytmy, które są obecnie opracowywane, będą na tyle dokładne, że będzie można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć kiedy i o jakiej godzinie najlepiej jest wykonać oprysk – zaznacza dr inż. Mirosław Czechlowski.

Co jednak w sytuacji, gdy nasze gospodarstwo jest położone w znacznej odległości od najbliższego punktu pomiarowego? Wówczas warto zastanowić się nad zakupem własnej stacji pogodowej.

Takie stacje przy wykupieniu odpowiedniego pakietu usług mogą służyć nie tylko do analizy warunków pogodowych, ale również do np. prognozowania występowania fuzariozy w pszenicy.

Chcę nawozić precyzyjnie – co jest mi niezbędne?

Aby móc rozpocząć swoją przygodę z precyzyjnym nawożeniem należy wspomnieć o trzech czynnikach, bez których całe przedsięwzięcie się nie uda. Mowa tu oczywiście o rozsiewaczu pozwalającym na automatyczną zmianę dawki wysiewu, o terminalu obsługującym mapy zmiennego dawkowania oraz o samych mapach zawierających zmienne dawki nawozowe.

Do niedawna największym problem w całej tej układance były mapy zasobności gleby, jednak obecnie są już na rynku firmy oferujące kompleksowe usługi w tym zakresie.

W kontekście zmiennego nawożenia azotowego możemy postawić albo na mapy bazujące na wielkości plonu, albo na mapy satelitarne ukazujące ilość biomasy na polu. Alternatywą jest także Zmienne nawożenie azotowe na podstawie oceny stanu roślin w czasie rzeczywistym.

Wszystkie te strategie podnoszące efektywność stosowania nawozów pozwalają na ogromne oszczędności, szczególnie w kontekście aktualnie absurdalnie wysokich cen tych środków produkcji.

Uprawa ultra płytka

Jak twierdzi Czechlowski, receptą na wyzwania stawiane rolnictwu w przyszłości może być także stosowanie ultra płytkiej uprawy pożniwnej, która ma na celu przede wszystkim inicjować jak najszybsze wschody osypanych nasion chwastów i samosiewów.

Zdaniem Czechlowskiego uprawa ultra płytka może w przyszłości wpłynąć na zmniejszenie zużycia herbicydów kosztem mechanicznego zwalczania chwastów fot. Farmer

Dzięki temu w przyszłości możemy zmniejszyć zużycie herbicydów, kosztem mechanicznego zwalczania chwastów.

Jeśli zaś chodzi o maszyny do tego typu płytkiej uprawy to aktualna oferta rynkowa jest niezwykle bogata, bowiem w jej skład wchodzą m.in. kompaktowe brony talerzowe, grubery do płytkiej uprawy, zgrzebła, czy wały tnące.