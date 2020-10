NWwR OnLine: Rolnictwo 4.0 - cyfryzacja i biologizacja

Podczas II części debaty z okazji 25-lecia Grupy Top Farms w trakcie Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine dyskutowano o rewolucji technologicznej w rolnictwie XXI w i o tym, że jesteśmy świadkami rewolucji w uprawie i zarządzaniu dzięki Rolnictwu 4.0.

O tym, czy Rolnictwo 4.0 to rzeczywiście rewolucja, polegająca na połączeniu cyfryzacji i biologizacji, rozmawiali zaproszeni do studia eksperci.

Rolnictwo 4.0

Zgromadzeni goście wyjaśniali, czym jest Rolnictwo 4.0 i dlaczego jesteśmy świadkami rewolucji w gospodarowaniu i zarządzaniu sprzętem, jak i polem. Jak połączenie najnowszej technologii w sprzęcie rolniczym i coraz szerszej wiedzy o budowie gleby można wykorzystać do optymalizacji produkcji plonów?

Krzysztof Gawęcki z Fundacji Rozwoju Rolnictwa wyjaśniał znaczenie biologizacji upraw i to, że może być ona stosowana przez wszystkich bez względu na wielkość gospodarstwa. Podkreślał, że biologizacja jest inwestycją w przyszłość i już obecnie koniecznością, aby podtrzymać i zachować glebę w jak najlepszej kondycji, by zostawić ją przyszłym pokoleniom w doskonałym stanie.

Z kolei Stanisław Wolski, dyrektor serwisu John Deere Polska, skupił się na aspektach technicznych nowoczesnych maszyn rolniczych. Zaznaczył że obecnie wdrażane rolnictwo połączone korzysta z wiedzy i technologii, która prowadzi także do znacznej redukcji kosztów w gospodarstwie.

Zdaniem ekspertów mamy obecnie do czynienia z czwartą rewolucją w rolnictwie, nazywaną mianem Rolnictwa 4.0. fot. Farmer

Wolski podkreślał także, że połączenie automatyzacji ze wzajemną komunikacją maszyn sterowaną z centrów zarządzania oraz właściwe gospodarowanie wydatkami administracyjnymi prowadzi do znaczących spadków kosztów użytkowania maszyn i produkcji roślinnej.

Mniej chemii, więcej zysków

Pod tym hasłem techniczną stronę dyskusji o Rolnictwie 4.0 uzupełnił Krzysztof Sadowski, przedstawiciel producenta opryskiwaczy Agrifac. W swojej wypowiedzi przedstawił konieczność indywidualnego podejścia do każdej rośliny w czasie wykonywania niezbędnych zabiegów opryskiwaczem.

Uzupełniając temat rozwoju i zastosowania cyfryzacji w Rolnictwie 4.0 na przykładzie nowoczesnych opryskiwaczy, mówił o „komunikowaniu się” rośliny z narzędziem, dzięki czemu roślina dostaje tylko tyle, ile potrzebuje. Podkreślił znaczenie takiej komunikacji w zarządzaniu gospodarką rośliną w nowoczesnej i oszczędnej uprawie.

Czy to opłacalne?

O tym, że Rolnictwo 4.0 już w pełni działa i przynosi wymierne korzyści, opowiadał Paweł Kaczmarek, członek zarządu Top Farms Wielkopolska. Odpowiadając na pytanie „Czy biologizacja jest droga?”, wyjaśnił, że wprowadzenie połączenia cyfryzacji i biologizacji w firmie Top Farms trwa od lat. - Dzięki biologizacji w naszym gospodarstwie uzyskujemy optymalizację kosztów i wzrost plonów - podkreślił członek zarządu Top Farms Wielkopolska.

Ziemia, Praca, Kapitał i…

Prof. dr hab. Mariusz Matyka z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego, kolejny prelegent debaty poświęconej Rolnictwu 4.0, zaznaczył, że dotychczasowy schemat rolnictwa „Ziemia, Praca, Kapitał” musi być powiększony o Wiedzę. To właśnie wiedza stanowi i będzie w przyszłości stanowić o wydajnym, ekologicznym i nowoczesnym rolnictwie, które będzie także opłacalne – podkreślał prof. Matyka.

Zgromadzeni eksperci objaśniając ideę Rolnictwa 4.0, tłumaczyli, że tylko połączenie nowoczesnych technologii z gruntowną wiedzą o uprawianej glebie pozwoli na jej właściwe i niedestrukcyjne wykorzystanie. Podkreślali znaczenie równowagi między tym, co z ziemi zbieramy, a tym, co jej dajemy. Temat Rolnictwa 4.0 na pewno nie został wyczerpany i będziemy do niego wracać.