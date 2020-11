NWwR Online: Rozwiązania w maszynach usprawniające uprawę, siew i wschody

Drugi dzień naszej konferencji. I o maszynach. Maszyna, wydałoby się, że w takim pługu czy kultywatorze nic nie można zmienić. Tymczasem i tutaj zachodzą duże zmiany, wręcz rewolucyjne.

Drugi dzień konferencji Farmera Narodowe Wyzwania w Rolnictwie i oczywiście nie mogło zabraknąć techniki rolniczej Ciekawy wykład na temat trendów w konstrukcji maszyn zaprezentował prof. dr hab. inż. Jacek Przybył, kierownik Katedry Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Na pierwszy plan wyłania się uprawa tzw. konserwująca. Czyli?

Im mniej pługa tym lepiej dla gleby

Oraz coraz mniej opryskiwaczy i glifosatu, a wróćmy do maszyn biernych i próchnicy, czyli zarządzania resztkami pożniwnymi – ich sprzedaż w postaci np. bel słomy to generalnie okradanie własnego gospodarstwa.

Zachowajmy stan naturalny gleby, każda maszyna aktywna źle użyta lub za szybki przejazd agregatem biernym niszczy jej potencjał, rozpyla ją. A w naszym kraju mamy większość w klasach niskich.

I okazuje się, że wydawałoby się w niezmienialnych kultywatorach też można dokonać modyfikacji. Koncepcji nie zmienimy, ale można dokonać zmian w poszczególnych sekcjach. Przykładami są talerze tnące CrossCutter Disc firmy Väderstad.

Wały tnące (płaskownikowe) to aktualna tendencja a nie mulczery. Z popularyzacją tych pierwszych może być jednak problem, bo potrzebują odpowiednie prędkości roboczej, a co za tym idzie wyższych mocy.

Maszyny hybrydowe to drugi aspekt. Zamiast np. talerzówki i agregatu uprawiającego mamy urządzenie, które działa w odpowiedzi na nasze potrzeby. Trzy, cztery sekcje mogą działać wspólnie lub oddzielnie – tak jak w agregacie Koralin firmy Lemken.

Siewniki punktowe w zastosowaniu do zbóż? Okazuje się, że tak. Produkty Horsch Pronto oraz Monosem Monoshox NG Plus M/NG Plus 4 G to udowadniają.

I jeszcze o wspomnianych na początku pługach – nacisk kładziony na orkę tak zwaną „on land”, czyli ciągnik jedzie po caliźnie.

Tematów i koncepcji jest jak okazuje się wiele. Na tyle, że o każdej z nich postaramy się napisać z oddzielna.

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich wykładów z boku Technika rolnicza.