O rozsiewacz trzeba dbać cały czas. Zaniechania w konserwacji mogą dużo kosztować

Podstawowa konserwacja rozsiewacza nie potrwa długo, a może uchronić przed poważną awarią podczas pracy.

Rozsiewacz do nawozów to szczególna maszyna, na którą powinniśmy mieć oko. Podczas pracy ma kontakt z substancjami chemicznymi o dużej sile odziaływania. Przypominamy o tym, by przegląd rozsiewacza robić nie tylko przed, lecz także w trakcie sezonu nawożenia.

Jak pielęgnować rozsiewacz, by długo nam służył pisaliśmy w artykule:

Ważną kwestią jest fabryczne zabezpieczenie rozsiewacza przez producenta, jeszcze na etapie produkcji.

− Wszystkie elementy robocze w naszych rozsiewaczach są wykonane ze stali nierdzewnej i malowane trzema powłokami. Pierwsza to tzw. gruntowanie zanurzeniowe, które stanowi główne zabezpieczenie antykorozyjne. Kolejne dwie warstwy to bezpośrednie malowanie maszyny. Dzięki temu, później dbanie o rozsiewacz sprowadza się głównie do dokładnego mycia po wykonanych zabiegach − mówi Julia Góra z firmy Sipma.

W ramach przypomnienia: do prawidłowej pracy rozsiewacza potrzebne jest przede wszystkim jego właściwe ustawienie według zaleceń producenta. Następnie ustawiamy wysokość i prędkość jazdy oraz natężenie przepływu. Jest to istotne, gdyż odpowiednia ilość nawozu musi trafić na łopatkę w odpowiednim czasie.

Przeglądając rozsiewacz, powinno się zwracać uwagę na zużyte lub ewentualne zniszczone części. Należy je wymienić, gdyż mają one bezpośrednio wpływ na regularność wysiewu.

W pierwszej kolejności oględzinom powinny być poddane łopatki. To one odpowiadają za prawidłowy, regularny rozrzut nawozu.

Ważne jest, aby czyścić rozsiewacz nie tylko po skończonej pracy, lecz także między uzupełnianiem partii nawozu w czasie pracy.

Należy o to szczególnie zadbać, w przypadku stosowania nawozów na bazie siarki, która z czasem gromadzi się na łopatkach w postaci osadu. To z kolei prowadzi do powstawania zatorów, przez które nawóz może zostać rozsiany nierównomiernie.

Łopatki należy przetrzeć przed każdym ponownym napełnieniem zbiornika. Do tego celu należy użyć środka smarującego typu WD-40. Smary na bazie oleju skutecznie rozpuszczają siarkę.

Oprócz tego należy unikać przeładowania zbiornika, nawozy powinny być przechowywane w suchym i czystym miejscu najlepiej przykryte szczelną folią.

Zaniedbanie tych czynności może prowadzić do korozji skrzyni oraz elementów zawieszenia. Warto zwracać na nie uwagę, aby nie doszło do sytuacji, jak ze zdjęcia powyżej.