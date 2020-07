„Obietnica żniwna” i 60 tys. zł do wygrania od John Deere'a

Firma John Deere przygotowała na nadchodzące żniwa program serwisowy „Obietnica żniwna”, którym chce podkreślić zalety odpowiedniego serwisu kombajnów. Ponadto wzorem lat ubiegłych organizuje konkurs „Rywalizacja kombajnowa” w którym nagrodą jest aż 60 tys. zł.

Klienci korzystający zarówno z nowych, jak i używanych kombajnów marki John Deere, są obejmowani programem Obietnica Żniwna. Na czym on polega?

– Jego głównym zamierzeniem jest dostarczenie części związanych z zapewnieniem ciągłości pracy (części niezbędnych do utrzymania maszyny w pracy) w ciągu 24 godzin od wprowadzenia zamówienia przez dealera. Oficjalny czas dostaw dla zamówień złożonych pomiędzy godziną 21.00 a 7.00 jest liczony od godziny 7.00 następnego dnia – wyjaśnia Mariusz Zieliński, Aftermarket Sales manager John Deere Polska.

– Wiemy, jak w okresie żniw ważna może być każda godzina, dlatego też nasi pracownicy do pracy przystępują niezwłocznie po dotarciu części – dodaje Mariusz Zieliński. W Europejskim centrum dystrybucji w Bruchsal, w Niemczech dostępność części jest na tak wysokim poziomie, że aż 97 proc. zamówień realizowanych jest we wskazanych 24 godzinach.

W przypadku niedostępności części w ciągu 24 godzin, jeżeli kombajn ma nie więcej niż7 lat i były wykonywane przeglądy Expert Check przez dealera John Deere, dealer zobowiązuje się dostarczyć maszynę zastępczą, dzięki której można prowadzić prace bez przerw.

Jednakże najlepszym czasem na kompleksowy przegląd techniczny jest okres po sezonie żniwnym, gdy dostępność fachowców jest znacznie większa niż bezpośrednio przed lub w trakcie żniw i do takiego właśnie postępowania zachęcają specjaliści marki John Deere.

– Nasi dealerzy w sezonie znacznie wydłużyli czas swojej dostępności, dzięki czemu również wizyta bezpośrednio przed żniwami jest możliwa, natomiast warto przed następnym sezonem zadbać o wcześniejszy termin. Wymiana filtrów i oleju, badanie stanu technicznego całej maszyny i zespołu żniwnego pozwoli wykryć ewentualne usterki, wyeliminować je, dzięki czemu przystąpimy do prac, mając pewność, że nasza maszyna jest w najlepszym możliwym stanie – mówi Mariusz Zieliński

Program Expert Check John Deere to szczegółowy przegląd przeprowadzany na podstawie wytycznych fabryki, która dostarcza listę 180 newralgicznych punktów maszyny i zespołu żniwnego. Bardzo ważnym aspektem jest też wywiad z operatorem, dzięki któremu można uzyskać wiele ważnych informacji.

Podczas rutynowego przeglądu serwisanci dealera John Deere mają możliwość sprawdzenia, czy operatorzy korzystają z aktualnego oprogramowania, które w codziennej pracy pomaga zoptymalizować koszty eksploatacji, np. zużycie paliwa, ale też z poziomu serwisu zdalnie zdiagnozować problemy techniczne maszyny.

Po raz kolejny firma John Deere zaprasza również do stanięcia w szranki do „Rywalizacji kombajnowej” przeznaczonej dla posiadaczy kombajnów konkurencyjnych marek, które parametrami są zbliżone do parametrów serii T. Przez ostatnie dwa lata seria T była niepokonanym mistrzem, zatem nagrodę w wysokości 40 tys. zł podniesiono do 60 tys. zł.

– Efekty pracy maszyn porównujemy podczas pracy w jednakowych warunkach polowych, a prędkość robocza jest zmieniana dla każdego z przejazdów. Jakość ziarna i niski poziom strat, to jest to, co wyróżnia nasze kombajny. W całej Europie, gdzie przeprowadzana jest Rywalizacja Kombajnowa, seria T nie spotkała kombajnu o zbliżonych parametrach, który by ją pokonał. Zapraszamy klientów konkurencyjnych marek do rywalizacji! – zachęca Bartosz Białas z John Deere Polska.