Obróbka cieplna w zakładach Unii

Unia to jeden z niewielu polskich producentów maszyn rolniczych, który przeprowadza cieplną obróbkę wytrzymałościowa w własnych zakładach. Podejrzeliśmy ten proces w Grudziądzu.

Linie do obróbki cieplnej elementów roboczych czy elementów konstrukcyjnych są dość kosztowne i wymagają wykwalifikowanej kadry, ale dają możliwość bezpośredniej kontroli nad jakością wytwarzanych części. Taką technologią mogą się pochwalić tylko największe i dbające o wysoką jakość firmy.

Jedną z nich jest Unia, w której w zakładzie w Grudziądzu (jednym z czterech) mogliśmy przyjrzeć się z bliska procesowi obróbki cieplnej. Poddawane są niej elementy robocze takie jak lemiesze, odkładnie, tarcze, ale też narażone na duże obciążenia elementy konstrukcyjne ram.

Uwagę zwraca m.in. bardzo nowoczesny przepływowy piec gazowy, w którym można rozgrzać stal do blisko 1000 stopni Celsjusza, ale jego wyjątkowość stanowi to, że można w dowolny sposób programować szybkość i intensywność nagrzewania. Możliwości fabryki do wytwarzania wysokiej jakości elementów zwiększa też wyjątkowa komora do odpuszczania, czyli kolejnego etapu po procesie hartowania.

Jej wyjątkowość polega na umiejętności długiego utrzymywania wysokiej temperatury w komorze – powolne odpuszczanie w wysokiej temperaturze eliminuje wiele problemów m.in. takich jak powstawanie naprężeń wewnętrznych.

Naszą uwagę przykuła też nowoczesna plazma CNC (obok licznych laserów do cięcia stali), która pozwala szybko ciąć elementy o grubości nawet 15 cm. Zobaczcie to sami.

Więcej o obróbce cieplnej (wytrzymałościowej) w zakładach Unii przeczytacie w styczniowym wydaniu miesięcznika Farmer.