Ocynkowany Zeus

Paleta maszyn produkowanych w firmie CynkoMet poszerzyła się o nowy rozrzutnik obornika N-114 14T Zeus.

Maszyna ma całkowicie ocynkowaną konstrukcję, co ma zagwarantować długie lata eksploatacji. Ładowność skrzyni producent określa na 14 t. Z kolei masę rozrzutnika na 7 t. Mierzy on 7700 mm długości, 2900 mm szerokości i 3250 mm wysokości. Skrzynia ładunkowa spoczywa na jednej osi z firmy BPW. Koła z oponami o rozmiarze 580/70R38 mają rozstaw 2300 mm. Pojemność ładunkowa jest określona na 17,5 m3. Na dnie podłogi pracuje przenośnik łańcuchowo-listwowy, napędzany dwiema przekładniami. Operator ma do dyspozycji bezstopniową regulację prędkości pracy przenośnika. Kieruje on obornik w stronę adaptera rozrzucającego. Stanowią go dwa pionowe walce i talerze rozrzucające. Przed adapterem znajduje się hydraulicznie sterowana ściana grodziowa. Natomiast za adapterem umieszczono dwuczęściowy sterowany hydraulicznie deflektor. Dyszel jest amortyzowany hydraulicznie. Do współpracy wymagany jest ciągnik o mocy 130 KM. Lista wyposażenia dodatkowego obejmuje montaż kamery cofania oraz wał przegubowy.

