W mediach pojawiły się informacje o przejściu stacji paliwowych z benzyny E5 na E10 z 10 proc. domieszką etanolu produkowaną z kukurydzy, trzciny cukrowej, pszenicy i innych biokomponentów. Portale straszą, że nasze pojazdy po zatankowaniu takiego paliwa będą mały kłopoty, a my nie będziemy mieli wyboru. Jak jest naprawdę?

Klikbajtowe artykuły mają pewne uzasadnienie, bowiem od 1 stycznia 2023 r. nowelizacja ustaw o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wprowadziła możliwość sprzedaży na stacjach etyliny z 10 proc. domieszką alkoholu, pozwalając przy tym, że dawny E5 z 5 proc. udziałem biokomponentów mógł zniknąć z oferty, jak to mówił Ferdynand Lipski w filmie Kiler „just like that” (tu możemy pstryknąć palcami).

Drugim powodem panicznych artykułów są doniesienia medialne, że od 1 stycznia 2024 r. paliwo E10 zastąpi całkowicie paliwo E5. Takie słowa padają w artykułach m. in. Spider’s Web, Auto Świat i innych. Fakty raczej temu przeczą. Po prostu najprawdopodobniej paliwo E10 ma być paliwem dominującym na stacjach.

- Dziś praktycznie wszystkie samochody jeżdżące po polskich drogach takie paliowo mogą wykorzystywać. Dla tych pozostałych dostępna będzie cały czas benzyna E5 w formule benzyny wysokooktanowej. Wprowadzając nowe paliwo Polska dołączy do tego grona krajów z pożytkiem dla środowiska, ale też dla krajowego sektora rolniczego uzyskującego dodatkowy zbyt dla swoich produktów – mówił na łamach PAP Krzysztof Romaniuk z POPiHN (Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego).

Nowe przepisy są zbieżne z planami Daniela Obajtka i Orlenu z kwietnia br., kiedy to prezes największej polskiej spółki napisał na Twitterze:

- Wychodzimy naprzeciw problemom polskiego rolnictwa. Koncern ORLEN przyspieszy o 2 lata inwestycje w naszych rafineriach, aby już od stycznia 2024 roku produkować paliwo E10 (czekamy jedynie na wypracowanie przez rząd stosownych regulacji). W efekcie zwiększymy o blisko 50% zapotrzebowanie na bioetanol potrzebny do produkcji paliwa – napisał Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Nowe przepisy, których nawet jeszcze nie znamy, nie są jednoznaczne z tym, że E10 kompletnie i natychmiast zastąpi paliwo E5. Być może trafią się pojedyncze stacje, które zaprzestaną oferować starszą wersje paliwa, ale z pewnością w większości punktów sprzedażowych E5 nie zniknie, bowiem wersja E10 jest nie odpowiednia dla wielu samochodów i po prostu zniknięcie E5, dopóki jest ona legalna, jest nieopłacalne.

Z drugiej strony kiedyś stare paliwo z pewnością zniknie, tak jak kiedyś zniknęła benzyna U95 (z dodatkiem zastępującym ołów) przeznaczona dla samochodów, których gniazda zaworowe nie były odpowiednio utwardzone (zazwyczaj były to samochody wyprodukowane przed 1990 r.). Najprawdopodobniej stare E5 schowa się za jakąś marką premium w danych stacjach paliw.

Kiedyś dla starszych aut sprzedawano paliwo U95, które po jakimś czasie zniknęło, gdy liczba aut potrzebujących ten typ paliwa była znikoma, fot. K.Pawłowski

Czym jest paliwo E10?

Jak wspomnieliśmy na początku paliwo E10 posiada 10 proc. etanolu, który uzyskuje się z biomasy, czyli ze zboża, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy. Według Orlenu i polityków do tej pory rządzącej partii PiS, wprowadzenie paliwa E10 do produkcji i szerszej sprzedaży pomoże polskim rolnikom. Według nas po prostu pomoże zrobić coś z kukurydzą z Ukrainy, z którą trzeba gdzieś spożytkować. Projekt Orlenu przyspieszył akurat w kwietniu 2023 r., ale to tylko nasza złośliwość.

Po co dodawać biokomponenty do paliwa? Oczywiście chodzi o ekologię. Paliwo z większym dodatkiem biokomponentów wydziela mniej szkodliwych substancji (redukuje CO2 oraz produkcję tlenków azotu i cząstek stałych), pomaga rolnikom w zbyciu swoich produktów i jest nieco tańsze, gdyż alkohol nie jest tak mocno opodatkowany.

Inne plusy paliwa E10? Według producentów benzyny nie zmniejsza ona osiągów, choć niemiecki ADAC pisał kiedyś, że spadki mocy mogą dochodzić do 5 proc. Poza tym paliwo E10 i E5 można mieszać w dowolnych proporcjach.

Stacja benzynowa w Zdunach, fot. K.Pawłowski

Dlaczego paliwo E10 może szkodzić silnikom?

W krajach takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania paliwo E10 jest już standardem od wielu lat, ale jego popularność nie bije rekordów. Nie tankują jej właściciele starszych aut, mają pewne obawy także kierowcy nieco nowszych pojazdów. W czym jest problem?

Niestety ten kij ma dwa końce. Po pierwsze w przypadku paliwa E10 nasze samochody palą od 1,5 do 3,0 proc. więcej benzyny (według ADAC), co jest raczej mało ekologiczne.

Po drugie etanol ma inne właściwości niż benzyna i niestety może niszczyć wszelkie uszczelnienia i elementy gumowe/plastikowe (np. membrany w rozdzielaczach paliwa, pompy paliwa, przewody, filtry oraz wszelkie elementy plastikowe i silikonowe). Na dodatek alkohol może zawsze zawierać pewne ilości wody, w końcu jest higroskopijny, a to może prowadzić do utleniania się aluminium. W efekcie silniki jako takie są raczej odporne na to paliwo, gorzej z osprzętem doprowadzającym paliwo do silnika, czyli z wtryskiem paliwa czy nawet gaźnikami.

Po trzecie według EPA (Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska) etanol może szkodzić także dlatego, że psuje stosunek powietrza i paliwa, co może prowadzić do zwiększenia temperatury gazów wylotowych oraz zwiększa stopniowe niszczenie osprzętu odpowiadającego za kontrolę emisji spalin. Może wówczas dojść do uszkodzenia katalizatora lub innych elementów czyszczących spaliny.

Według producentów samochodów paliwo E10 jest bezpieczne dla wszystkich aut sprzedawanych w UE po 2010 r. Zresztą mają one napisane na klapkach wlewu paliwa oznaczenia E5/E10, co oznacza, że obie benzyny nadają się do użytku. W tych pojazdach nie powinno się dziać nic niepokojącego po długotrwałej jeździe na E10.

Co z resztą samochodów? Wiele z nich nie może tankować paliwa E10, ale nie wszystkie. Najwięcej problemów mają jednostki wykorzystujące bezpośredni wtrysk paliwa. Z pewnością nie można stosować E10 do silników FSI koncernu Volkswagen, 2.2l z bezpośrednim wtryskiem paliwa (typ Z22YH) marki Opel (Vectra, Signum i Zafira), GDi z samochodów marki Mitsubishi i Volvo S40/V40 z lat 90., 1,8 SCi w Fordach Mondeo (2003-2007), 1,6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2,4 16V koncernu Fiat (Lancia Thesis/Lybra, Fiat Barchetta/Stilo/Marea/Palio/Punto/Bravo/Brava itd.), 2.0 (1AZ-FSE) i 2.4 (2AZ-FSE) w Toyocie Avensis (2000 – 2008). Pełną listę przedstawimy na dole artykułu.

Co ciekawe marki takie jak Saab i Volvo twierdzą, że ich pojazdy są przystosowane do paliwa E10 od 1986 (Saab) i 1976 (Volvo, z wyjątkiem S40/V40 z silnikiem Mitsubishi). W innych koncernach paliwo E10 można tankować we wszystkich benzyniakach po ok. 2000 r.

Saaby i Volvo nie mają większych problemów po zastosowaniu paliwa E10, fot. K.Pawłowski

Jak zwykle tracą najbiedniejsi

Pojazdy wyposażone w gaźnik także powinny omijać paliwo E10, które jeśli będziemy je stosować wielokrotnie i długo, może zepsuć całkowicie gaźnik poprzez zniszczenie dysz oraz problemy z „korozją” aluminium.

Jak zwykle przy tego rodzaju zmianach tracą najbiedniejsi, czyli użytkownicy pojazdów nieco starszych, których nie stać na nowe auta. Rodzice odwożący swoje dzieci na wsi swoim Fiatem Punto z początku lat 2000 być może chcą mieć mieć Fiata 500 z bieżącego rocznika, ale niestety muszą używać taki pojazd, na jaki ich stać.

Lista pojazdów, do których możemy wlewać paliwo E10 bez żadnych obaw. Listę przygotowało stowarzyszenie ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association):

Alfa Romeo

wszystkie silniki wyprodukowane po 1 stycznia 2011 r.

wszystkie silniki benzynowe MiTo

wszystkie silniki benzynowe Giulietta

wybrane silniki modeli: 159 (1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6), Brera (1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6), Spider (1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6), 8C (4.7 32V)

Audi

wszystkie silniki benzynowe, z wyjątkiem jednostek z bezpośrednim wtryskiem pierwszej generacji w modelach: A2 1.6 FSI (2003-2005), A3 1.6 FSI (2004), A3 2.0 FSI (2004), A4 2.0 FSI (2003-2004), A4 sedan (2001-2008) i A3 avant (2002-2008) fabrycznie wyposażone w ogrzewanie postojowe

Bentley

wszystkie modele wyprodukowane po 2010 r z wyjątkiem Mulsanne

BMW

wszystkie jednostki benzynowe są przystosowane do E10

Chevrolet

E10 może być stosowana w modelach wyprodukowanych od 2006 roku, które spełniają normę Euro 4 (modele Aveo i Kalos już od rocznika 2005)

Chrysler

wszystkie silniki w modelach: 300 C (LX), 300 M (LR), Grand Voyager (RT), Neon (PL), PT Cruiser (PT), Sebring (JR), Sebring (JS), Stratus (JA, JX), Voyager (GS), Voyager (RG)

Citroen

wszystkie silniki aut wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r. mogą pracować na E10

Dacia

wszystkie silniki benzynowe mogą pracować na E10.

Dodge

wszystkie silniki w modelach: Avenger (JS), Caliber (PK), Journey, Nitro (KJ)

DS

wszystkie silniki aut wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r. mogą pracować na E10

Fiat

wszystkie modele spełniające normę Euro 3, wyprodukowane po 2000 r. Wyjątki stanowią modele z silnikami: Barchetta (1.8 16V), Bravo/Brava (1.6 16V), Doblò (1.6 16V), Marea (1.6 16V, 2.0 16V), Multipla (1.6 16V), Palio (1.6 16V), Punto (1.8 16V), Stilo (1.6 16V, 1.8 16V, 2.4 20V)

Ford

E10 można tankować we wszystkich modelach sprzedawanych w Europie i produkowanych od 1992 r. Wyjątek stanowi tylko jeden model - Mondeo (2003-2007) z jednostką 1.8 SCI

Honda

wszystkie silniki benzynowe wyposażone w elektroniczny wtrysk paliwa

Hyundai

wszystkie jednostki benzynowe są przystosowane do E10

Jaguar

wszystkie samochody wyprodukowane po 1992 r. są przystosowane do E10

Jeep

do benzyny E10 przystosowane są wszystkie silniki następujących modeli: Cherokee (KJ), Cherokee (XJ), Cherokee (KL), Commander (WH), Compass (PK), Compass (MX), Grand Cherokee (WH), Grand Cherokee (WJ), Grand Cherokee (WK), Patriot (PK), Renegade (BU), Wrangler (JK) i Wrangler (TJ)

Kia

wszystkie jednostki benzynowe są przystosowane do E10

Land Rover

wszystkie samochody wyprodukowane po 1996 r. są przystosowane do E10

Lancia

do tankowania E10 przystosowane są niemal wszystkie modele spełniające normę Euro 3, które zostały wyprodukowane po 2000 r. Wyjątkami są: Lybra (1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V) i Thesis (2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V)

Lexus

do tankowania E10 przystosowane są wszystkie jednostki benzynowe w modelach przeznaczonych na rynek europejski od stycznia 1998 r., z wyjątkiem: IS 250 (08.2005 - 09.2007) z silnikiem 2.5 l V6, GS 300 (01.2005 - 09.2007) z silnikiem 3.0 V6, LS 460 (08.2006 - 09.2007) z silnikiem 4.6 l V8

Mazda

do benzyny E10 przystosowane są wszystkie samochody z silnikami benzynowymi wyprodukowane po 2002 roku

Maybach

wszystkie jednostki benzynowe są przystosowane do E10

Mercedes-Benz

wszystkie jednostki benzynowe są przystosowane do E10, z wyjątkiem: C200 CGI (W203), CLK 200 CGI (C209) z lat 2002-2005, jak również modele wyposażone w gaźnik i pozbawione trójdrożnego katalizatora

Mini

wszystkie modele wyprodukowane od 2000 r. są przystosowane do E10

Mitsubishi

problemy mogą się pojawić w modelach wyprodukowanych przed 2007 roku z bezpośrednim wtryskiem

Nissan

E10 można stosować we wszystkich autach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 r.

Opel

do korzystania z benzyny E10 przystosowane są wszystkie modele z wyjątkiem aut z silnikiem o pojemności 2.2 l z bezpośrednim wtryskiem paliwa o oznaczeniu Z22YH (Vectra, Signum, Zafira)

Peugeot

E10 można stosować we wszystkich autach wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 r.

Porsche

benzynę E10 można tankować we wszystkich autach produkowanych od 1998 r. (w przypadku Boxstera od 1997 r). Jedyny wyjątek stanowi Carrera GT

Renault

wszystkie modele wyprodukowane od 1 stycznia 1997 r. Wyjątek stanowią: Renault 19, Avantime 2.0 z lat 2000-2001 (F4R 760 i F4R 761), Espace 4 2.0 z lat 2000-2001 (F4R 790 i F4R 794), Laguna II 2.0 l z bezpośrednim wtryskiem paliwa (F5R 782), Laguna II 2.0 Turbo z lat 2000-2001 (F4R 764 i F4R 765), Megane I 2.0 l z bezpośrednim wtryskiem paliwa (F5R 700 oraz F5R 740) i Velsatis 2.0 l z lat 2000-2001 (F4R 762 i F4R 763)

Rolls-Royce

E10 można stosować we wszystkich autach wyprodukowanych od 2003 r

Saab

E10 można stosować we wszystkich autach wyprodukowanych po 1986 r

Seat

wszystkie modele są przystosowane do E10, z wyjątkiem: Altea 2.0 FSI 110 kW (05.2004 - 11.2005), Leon 2.0 FSI 110 kW (07.2005 - 11.2006) i Toledo 2.0 FSI 110 kW (09.2004 - 11.2005)

Skoda

wszystkie silniki są przystosowane do E10, z wyjątkiem 1.3 OHV o mocy 40 lub 50 kW, które montowane były w Felicii

Smart

wszystkie jednostki benzynowe są przystosowane do E10

Ssangyong

wszystkie modele wyprodukowane po 2010 r

Subaru

wszystkie modele wyprodukowane po 1 stycznia 1991 r

Suzuki

wszystkie modele aktualnie produkowane są przystosowane do E10, w przypadku starszych modeli producent odsyła do... instrukcji obsługi

Toyota

paliwo E10 można tankować do wszystkich benzynowych modeli wyprodukowanych od stycznia 1998 r. na rynek europejski. Jest jeden wyjątek - to model Avensis z silnikami 2.0 (1AZ-FSE) i 2.4 (2AZ-FSE), które wyprodukowane były między 07.2000 - 10.2008

Volkswagen

wszystkie jednostki benzynowe są przystosowane do E10, z wyjątkiem: Lupo 1.4 (08.2000 - 11.2003), Polo 1.4 FSI (01.2002 - 06.2006), Golf IV 1.6 FSI (11.2001 - 05.2004), Golf IV Variant 1.6 FSI (10.2001 - 10.2006), Bora 1.6 FSI (10.2001 - 09.2005), Bora Variant 1.6 FSI (10.2001 - 09.2005), Golf V 1.4 FSI (11.2003 - 11.2004), Golf V 1.6 FSI (08.2003 - 05.2004), Golf V 2.0 FSI (01.2004 - 05.2004), Touran 1.6 FSI (11.2002 - 05.2004), Touran 2.0 FSI (10.2003 - 05.2004)

Volvo

wszystkie samochody wyprodukowane po 1976 roku z wyjątkiem S40/V40 z jednostką 1.8 GDI wyposażoną w bezpośredni wtrysk paliwa.