Jednym z trzech narzędzi rolnictwa cyfrowego, jakie zaprezentowała firma Syngenta podczas swojej międzynarodowej konferencji Cropwise Camp był program do kompleksowego zarządzania gospodarstwem Cropwise Operation. System ma pozwolić usprawnić pracę na każdym etapie produkcji roślinnej.

Obecnie prz pomocy platformy Cropwise zarządzane są 42 mln ha co przekłada się na 31 tys. użytkowników i 95 tys. zintegrowanych z platformą maszyn. Raporty lustracyjne generowane przez osiągają liczbę 2,6 mln. Do tej pory zostało w nich zarejestrowanych 5,7 mln prac polowych.

Globalna mapa upraw

Jedną z głównych funkcji platformy Cropwise jest globalna mapa upraw. Rolnik, korzystając z systemu, może użyć map do znalezienia własnych pól i dodać je do profilu. W programie jest możliwość pobrania danych historycznych z 18 ostatnich lat. Na mapie zobrazowane są m.in. granice pól oraz rodzaje upraw. Dzięki mapie można przewidzieć plonowanie na danym obszarze.

Zabiegi chemiczne

Kolejną funkcją jest zarządzanie środkami chemicznymi w gospodarstwie. Oprócz samych nazw produktów, w programie znajdują się m.in. informacje o ich zastosowaniu.

Przykładowo podczas dodawania zabiegu, rolnik otrzyma powiadomienie, jeżeli dany produkt nie może być stosowany w danej uprawie lub okres, w którym mógł zostać zastosowany minął.

Zdjęcia satelitarne Planet Labs

Prawie ¼ dostarczanych obecnie zdjęć satelitarnych nie nadaje się do weryfikacji stanu pól ze względu na słabą jakość zdjęć, wynikającą z niekorzystnych warunków pogodowych.

W Syngenta Cropwise Operations zastosowana jest zaawansowana technologia, która w połączeniu z danymi radarowymi pozwala uzyskać wysoką jakość obrazu pomimo chmur i mgły. System w czasie rzeczywistym informuje o warunkach panujących na polach i stanie upraw również poprzez określenie poziomu wegetacji i identyfikację obszarów problematycznych.

W celu precyzyjnej interpretacji wyników, platforma Cropwise Operation wykorzystuje technologię dostarczana przez Planet Labs – jedną z wiodących firm dostarczających najwyżej jakości zdjęcia satelitarne - rozdzielczość zobrazowania jest 9 razy dokładniejsza w porównaniu ze standardowymi zdjęciami innych dostawców i dostarczane są codziennie, a nie jak zazwyczaj co trzy dni.

Syngenta jednym jest z największych dystrybutorów Planet Labs i każdy użytkownik platformy Cropwise Operations ma możliwość korzystania z ich zdjęć.

Zarządzenie stanem magazynów

Cropwise Operations jako system FMS (farm management system) do kompleksowego zarządzania gospodarstwem i zabiegami na polu, posiada funkcję do monitorowania stanów magazynowych płodów rolnych, które można ewidencjonować od zbioru do sprzedaży. Dotyczy to również nawozów, ŚOR i paliw, które monitorowane są od zakupu, aż do zużycia na polu.

Telematyka

Dostępny na platformie moduł telematyki umożliwia integrację z systemem monitorowania transportu i pozwala kontrolować wszystkie maszyny pracujące na polach, efektywność wykonywanej pracy, planować zadania dla każdej maszyny z osobna. Daje też możliwość automatycznego otrzymywania alertów w sytuacjach takich jak praca sprzętu bez przydzielonego zadania, przekroczenie prędkości czy utrata sygnału GPS.

Czy w programie można prowadzić księgowość?

Pomimo wysokiego zaawansowania i modułowości programu, twórcy nie umieścili w nim części poświęconej prowadzeniu księgowości i wypłat – uważają oni, że rolnicy w tym obszarze powinni posiadać oddzielny program do raportowania, który będzie niezależny.

Nowe rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego firma Syngenta zaprezentowała w dniach 27-28 lutego 2023 r. podczas międzynarodowej konferencji Cropwise Camp w Warszawie.