Od supłacza do najnowocześniejszych przyczep wielozadaniowych – historia maszyn zielonkowych CLAAS oraz konkurs

Marka CLAAS już od blisko 100 lat zajmuje się produkcją maszyn do zbioru zielonek. Bogate doświadczenie przekłada się na duży wybór produktów, które zapewniają wydajną pracę oraz bardzo dobrą jakość paszy. Jakie były początki i najważniejsze, przełomowe momenty w produkcji?

Odpowiedni dobór maszyny do zbioru użytków zielonych spowoduje, że wytwarzana pasza będzie najlepszej jakości. Przynosi to wymierne korzyści, np. wzrost wydajności mlecznej. Warto się przyjrzeć, w jaki sposób wprowadzane na przestrzeni lat rozwiązania wpłynęły na komfort pracy operatorów maszyn zielonkowych marki CLAAS.

Supłacz przełomowym momentem dla rolnictwa

Rok 1921 to jedna z ważniejszych dat w historii CLAAS, ponieważ wtedy ręcznie wykonane supłacze do snopowiązałek zaczęły być produkowane seryjnie i stały się podzespołem większych maszyn montowanych w Harsewinkel w Niemczech. Najprawdopodobniej inspiracją do konstrukcji supłacza (mechanizmu wiążącego w wiązałce) była zasada działania maszyny do szycia. Igła maszyny przebija materiał i błyskawicznie tworzy małą pętelkę na przesuwających się tekstyliach. CLAAS opracował hak supłacza z częściowo ruchomą wargą górną. Dzięki temu wbudowanemu elementowi możliwe było wykorzystanie sznurka o dowolnej grubości i strukturze. Utrzymywał on słomę zawsze na miejscu. Właśnie dlatego ten wynalazek miał ogromne znaczenie ekonomiczne dla rolnictwa.

Pierwsza prasa i przyczepa

Ważne wydarzenie miało miejsce również w 1934 r. – ukończono wtedy pierwszą prasę kostkującą CLAAS PICK UP. Kolejny istotny krok nastąpił 31 lat później, w 1965 r., kiedy z zakładów w Bad Saulgau – dawnych zakładów Bautz – wyjechała pierwsza przyczepa samozaładowcza własnej konstrukcji.

W 1969 r. firma CLAAS przejęła zakłady, włącznie z portfolio produktów maszyn zielonkowych. Od tego czasu stale rozwijano i poszerzano program produkcji. Cztery lata później swoją premierę miał JAGUAR 60 SF – pierwsza samojezdna sieczkarnia CLAAS. Natomiast w 1976 r. z taśmy produkcyjnej wyjechała pierwsza prasa zwijająca o nazwie ROLLANT.

Lata 80. i 90. – postęp technologiczny pras

W tych dekadach CLAAS stanowczo wyznacza kierunki rozwoju pras. Na początku lat 80. został wprowadzony opatentowany system owijania siatką CLAAS ROLLATEX. W porównaniu z owijaniem sznurkiem ROLLATEX skracał czas oplotu o ok. 50 procent. Kolejnym znaczącym krokiem w rozwoju pras rolujących było wprowadzenie w 1986 r. pierwszej na świecie pracującej bez przerwy prasy zwijającej CLAAS ROLLANT RAPID 56, wyposażonej w komorę wstępną. Model ten eliminował konieczność zatrzymywania podczas wiązania balotów okrągłych. W 1988 r. powstała pierwsza duża prasa kostkująca marki QUADRANT. Sześć lat później na polach pojawiły się prasy zmiennokomorowe CLAAS VARIANT. Od początku wyróżniają się one wyjątkową technologią przepływu materiału – rotor wprowadza bele w ruch wraz z pasami komory prasującej. W 1996 r. CLAAS ROLLANT świętował wyprodukowanie 55 555 egzemplarzy pras stałokomorowych.

Rewolucja na rynku przyczep

W przypadku przyczep na początku lat 80. XX w. dominował CLAAS SPRINT, który charakteryzował się bardzo dużą wydajnością przy zbiorze. Jednak zaprezentowany w 1998 r. QUANTUM wyznaczył całkiem nową skalę dla tego typu maszyn. Jako że ekonomika rolnictwa zależy w dużym stopniu od obciążenia maszyn, od 2007 r. CLAAS intensywnie pracował nad koncepcją przyczepy wielozadaniowej, którą można wykorzystywać przez cały rok. W 2009 r. swoją premierę miała przyczepa CARGOS 9000. Pięć lat później na rynku pojawiła się seria mniejszych CARGOS 8000 z wieloma nowymi rozwiązaniami. Równolegle do wprowadzenia przyczep do transportu sieczki CARGOS 700 na nowo opracowano również CARGOS 9000. CARGOS 8000 także otrzymał zupełnie nowe funkcjonalności. W ten sposób CARGOS stał się najnowocześniejszą przyczepą wielozadaniową na rynku.

– Przyczepy wielozadaniowe zostały wyposażone w innowacyjne rozwiązania, aby jak najbardziej zwiększyć ich wydajność. Poprzez możliwość wymontowania zespołu załadunku i walców dozujących można szybko przebudować przyczepę wielozadaniową na przyczepę do transportu sieczki. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększamy masę użytkową przyczepy o 3 tony – mówi Paweł Baurycza z CLAAS Polska.

Wspomniana wyżej fabryka w Bad Saulgau to serce produkcji maszyn do zbioru zielonek. Powstają tam również wszystkie najważniejsze komponenty do sieczkarni JAGUAR. Wyjątkiem są prasy. W tym przypadku ważną rolę odgrywa fabryka we Francji, w miejscowości Woippy. Wytwórnia zajmuje się produkcją mieszaną pras. Sformułowanie „produkcja mieszana” oznacza, że każdy rodzaj prasy może być wytwarzany każdego dnia.

Obecnie w skład maszyn do zbioru zielonek CLAAS wchodzą następujące produkty: kosiarki DISCO i CORTO, przetrząsacz VOLTO, zgrabiarka LINER, prasa zmiennokomorowa VARIANT, prasa stałokomorowa ROLLANT oraz wspomniana wyżej przyczepa samozbierająca CARGOS i QUANTUM.

