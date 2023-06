Zobacz galerię

Na Kujawach warto zwiedzić starówkę w Bydgoszczy i Toruniu, mysią wieżę w Kruszwicy, tężnie w Ciechocinku i Inowrocławiu. Ale dla mechanizatorów też coś na Kujawach znajdziemy. To Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym.

Placówka muzealna położona blisko Brześcia Kujawskiego, przy drodze krajowej nr 62 prowadzącej z Włocławka do Poznania, jest o tyle ciekawa z punktu widzenia miłośnika maszyn rolniczych, że nie tylko pokazuje zabytkowe sprzęty sprzed lat, ale jest ściśle związana z firmą KFMR Krukowiak, dobrze znanym i lubianym producentem maszyn rolniczych.

Na terenie gospodarstwa twórcy i prezesa Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Krukowiak Janusza Borkowskiego istnieje nie tylko założone w 2009 r. Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego, ale także Kujawskie Muzeum Kolei oraz Kujawskie Muzeum Oręża, Nauki i Techniki.

Początki firmy Krukowiak

Placówka działa na terenie dawnej fabryki maszyn rolniczych Krukowiak. W tej chwili nowoczesne hale produkcyjne KFMR znajdują się w Brześciu Kujawskim, bliżej autostrady i wyjazdu w kierunku Włocławka.

Początki rzemieślniczej działalności w Redczu Krukowym sięgają 1977 r. kiedy to Janusz Borkowski założył warsztat i zajął się tworzeniem oraz produkcją prostych maszyn rolniczych dla rodzinnego gospodarstwa oraz sąsiadów i okolicznych rolników. W niewielkim zakładzie wykonywano na początku sprzęt uprawowy oraz klatki do przewozu zwierząt. Jednak prawdziwym hitem okazał się skonstruowany przez Janusza Borkowskiego opryskiwacz zawieszany współpracujący z Ursusem C-330.

Na terenie muzeum znajduje się sporo ciekawych tablic sprzed lat. Niektóre nawiązują do firmy Krukowiak, fot. K.Pawłowski

Dzięki sukcesowi opryskiwacza Borkowski przekształcił mały zakład rzemieślniczy w przedsiębiorstwo produkujące opryskiwacze rolnicze pod nazwą Krukowiak, które swoją działalność na większą skalę rozpoczęła pod koniec lat 80. Była to pierwsza prywatna firma produkująca opryskiwacze w Polsce.

Z pewnością wiele osób do tej pory myślało, że nazwa przedsiębiorstwa to po prostu nazwisko założyciela. Ale jak widać było zupełnie inaczej. Jest to zlepek nazwy miejscowości (Redecz Krukowy) i potocznego miana nadanego jej mieszkańcom, których nazywano w tych okolicach „Krukowiakami”.

Rozwój Krukowiaka i powstające muzeum

Maszyny Krukowiaka cieszyły się powodzeniem wśród rolników, toteż hale w Redczu Krukowym zaczęły być za małe na dużą i nowoczesną produkcję. Wówczas zakupiono teren po POM w Brześciu Kujawskim, gdzie w tej chwili stoją nowe hale produkcyjne. W międzyczasie firma Krukowiak kupiła także przedsiębiorstwo Agolmet-Pionier ze Strzelców Opolskich, a już całkiem niedawno stała się właścicielem POM Brodnica. Ostatni zakup to już sprawka Seweryna i Radosława Borkowskich, synów Janusza Borkowsiego, którzy przejęli kilka lat temu kierowanie firmą.

Gdy w 2008 r. do użytku została oddana nowoczesna hala produkcyjna w Brześciu Kujawskim zakład w Redczu został zamknięty, ale nie został zrównany z ziemią. W dawnych halach produkcyjnych powstało Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego, w którym eksponowane są zbiory zgromadzone przez Janusza Borkowskiego oraz jego synów. Ekspozycja w znacznej części składa się z darów mieszkańców Redcza Krukowego i okolic.

Traktory, furmanki, kombajny i nie tylko

W muzeum można zobaczyć przede wszystkim wszelkiego rodzaju pojazdy. W trzech halach, na dwóch kondygnacjach, zgromadzono mnóstwo sprzętu, w większości krajowej produkcji.

FSO Warszawa 201P, czyli pick-up, fot. K.Pawłowski

Zwiedzanie zaczyna się od mebli i wyposażenia wnętrz z czasów PRL. Wśród eksponatów są nie tylko meblościanki i wielkie szafy, ale także telewizory, wazony, zabawki oraz oczywiście porcelana z pobliskiego Włocławka.

Kolejne pomieszczenia to warsztaty pozostałe po Krukowiaku oraz kolekcja polskich, i nie tylko, jednośladów. Jest tutaj pełen przekrój motocykli i motorowerów od przedwojennego Niemena produkowanego w Grodnie, poprzez powojenne SHL, Komary, Romety, Sokoły 125, WFM, WSK, Osy, a także trójkołowce z Nowej Dęby o nazwach Motorydwan i Norka. Szczególnie ciekawie przedstawia się kolekcja motocykli WSK, które powstawały w naprawdę wielu wersjach, szczególnie w latach 70.

Przedwojenny motocykl Niemen, fot. K.Pawłowski

Na górze budynku murowanego z napisem Krukowiak znajdują się dawne biura i pomieszczenia socjalne, w których zgromadzono wiele przedmiotów poukładanych tematycznie. Są to artykuły gospodarstwa domowego, narzędzia oraz przedmioty codziennego użytku, meble, ubrania, pamiątki z zakładów rzemieślniczych, aptek, urzędów itp., stare dokumenty, znaleziska archeologiczne, dzieła twórców ludowych.

W kolejnej hali można podziwiać samochody i traktory. Nie będziemy wymieniać ich wszystkich, ale samych Syren i Warszaw jest kilkanaście. Do tego Tarpany, pożarnicze Stary, Żuki, Jelcz Ogórek czy Simca produkowana na licencji Fiata 508 Balilia – dokładnie taki sam model montowano przed wojną w Warszawie jako Polski Fiat 508 III Junak.

Ursusy, Zetory i Barreiros

Wśród traktorów zgromadzono w Redczu Krukowym sporo ciekawych eksponatów. Jest nieodzowny w każdym muzeum ciągników Ursus C45, ale są także Zetory 25, 3011 czy 50 Super oraz takie cacka jak Steyr, Fahr, Lanz, Deutz i hiszpański, bardzo rzadki w Polsce Barreiros.

ciągnik hiszpańskiej marki Barreiros, fot. K.Pawłowski

Uzupełnieniem kolekcji są zbiory z kolejnej hali, gdzie pokazano kombajny (m. in. Vistulę, Zagon czy Claasa Columbusa), młockarnie, furmanki, wozy konne, spawarki, silniki stacjonarne oraz maszyny do różnorakiej produkcji na potrzeby gospodarstw.

Na deser zostaje stacja Redecz Krukowy i zgromadzone w tym miejscu artefakty kolejnictwa oraz lokomotywy, wagony i inne sprzęty jeżdżące po szynach.

FMŻ Vistula, fot. K.Pawłowski

W tym miejscu jest także kilka stolików, miejsce na ognisko, grilla i plac zabaw dla dzieci. W tych pięknych okolicznościach przyrody odpoczywają nie tylko turyści, ale także pracownicy KFMR Krukowiak oraz mieszkancy Redcza Krukowego.

Niektórzy mogą powiedzieć, ze pojazdy zgromadzone w muzeum nie są w stanie muzealnym. Powinny być wyremontowane, lśniące i błyszczące. Jednak nie wszyscy muzealnicy mają takie podejście. Dla wielu ludzi zbierających stary sprzęt liczy się także jego autentyczność, ślad pozostawiony przez poprzednich właścicieli, patyna, którą okryły się urządzenia. To też jest element maszyn. Wszak bez ludzi byłyby tylko konstrukcjami z blachy, a dopiero człowiek potrafi tchnąć w nie duszę.

Każda zmiana, ulepszenie, nawet takie, które z punktu widzenia miłośnika pojazdów zabytkowych było głupie, nieładne, bezsensowne jest śladem historycznym - historią tego egzemplarza, historią człowieka, który takiej zmiany dokonał. Dla wielu to wartość dodana, choć oczywiście rozumiemy też punkt widzenia ludzi chcących zobaczyć przedmioty w stanie fabrycznym. Tu tego nie ma. W Redczu Krukowym zobaczymy autentyczność. Warto o tym pamiętać zanim tu przyjedziemy.

Syrena 105B Bosto, fot. K.Pawłowski

Muzeum jest czynne codziennie w godzinach: poniedziałek-piątek: 7.00-15.00, sobota, niedziela: 10.00-18.00 (w sezonie). Poza sezonem w weekendy placówka jest zamknięta. Wyjątek mogą stanowić grupy zorganizowane (czyli powyżej 5 osób).