W tym roku mija 140 lat, kiedy Heinrich Dreyer założył fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych. Rodzinne przedsiębiorstwo stało się wiodącym producentem maszyn rolniczych w Europie i nie tylko.

Zakładając fabrykę, Heinrich Dreyer bardzo odważnie podszedł do jej działalności. Kilka lat później, w 1906 r. pierwsze czyszczalnie do zboża zaczęto sprzedawać nawet w Chile – w ten sposób położono kamień węgielny pod prężną działalność eksportową dzisiejszej grupy Amazone.

Kolejne pokolenia rodzinnego przedsiębiorstwa - synowie, wnuki i prawnuki Heinricha Dreyera, wyznaczali kolejne kamienie milowe poprzez rozwój kolejnych maszyn.

W latach 60. prawdziwym bestsellerem stał się zawieszany dwutarczowy rozsiewacz nawozów ZA oraz legendarny siewnik D4. Dzięki tym sukcesom nastała konieczność zwiększenia zdolności produkcyjnych i tak w Hude koło Oldenburga powstał pierwszy zakład filialny, który w 2009 r. został rozbudowany o zakład Hude-Altmoorhausen, w którym produkuje się nowoczesne siewniki do dużych powierzchni.

Firma Amazone ma 140 lat. Przez ten czas rozwinęła szereg maszyn rolniczych. fot. farmer

Wraz z wejściem na rynek uprawy gleby, Amazone jako pierwszy producent skonstruował maszyny napędzane poprzez WOM używane w kombinacji z siewnikami. Od 1998 r. na rynek wprowadzono również bierne maszyny uprawowe, które produkowano poprzez spółkę-córkę BBG Bodenbearbeitungsgeräte z Lipska.

Produkcja stale rosła, a maszyny rozwijano. Portfolio produktów zostało poszerzone o kolejne obszary specjalizacji w 2016 r., kiedy to Amazone wraz z przejęciem produkcji pługów firmy Vogel & Noot w węgierskiej miejscowości Mosonmagyaróvár znacznie powiększył zarówno swoją ofertę produktów, jak i możliwości produkcyjne.

Grupa Amazone kupiła produkcję pługów firmy Vogel & Noot. Wraz z tym zakupem grupa Amazone rozpoczęła rozbudowę swojej produkcji w pięciu zakładach. fot. farmer

Oprócz zakładów w Gaste i Leeden, w 2018 r. otwarto nowy zakład produkcyjny w Bramsche na północ od Osnabrück. Nowoczesne hale montażowe stwarzają warunki do różnorodnej produkcji, w tym do wytwarzania naprawdę dużych maszyn, jak również do ogólnej optymalizacji logistyki w trzech zakładach.

Od 2019 r. do grupy przedsiębiorstw Amazone należy również zakład Schmotzer Hacktechnik w Bad Windsheim. Był to ważny krok na drodze poszerzenia oferty w zakresie pielęgnacji roślin.

Rozwijanie wartości z przeszłości

Do głównych kompetencji firmy Amazone należy dziś technika aktywnych i biernych maszyn uprawowych, siewniki, w tym siewniki punktowe, rozsiewacze nawozów oraz opryskiwacze polowe. Kolejnym filarem jest produkcja maszyn komunalnych do pielęgnacji parków i terenów zielonych oraz utrzymania dróg zimą, która odbywa się w zakładzie ww franacuskim Forbach.

W ostatnim roku obrotowym 2022 grupa Amazone obejmowała dziewięć zakładów produkcyjnych i zatrudniała łącznie ponad 2 tys. pracowników. W 2022 r. udział eksportu wyniósł 80 proc.

Siedziba i główna fabryka grupy Amazone znajduje się do dziś w dzielnicy Gaste, należącej do Hasbergen koło Osnabrück. Udziały w firmie należą w całości do rodziny Dreyer, czyli założycieli marki z XIX wieku.

Na początku września 2021 r. firma Amazone świętowała rozpoczęcie budowy pierwszej rozbudowy w zakładzie produkcyjnym w Bramsche-Schleptrup. fot. Amazone

Po Heinzu Dreyerze i jego kuzynie Klausie Dreyerze, którzy kierowali losami grupy przez prawie 50 lat, czwarte pokolenie z dwoma właścicielami Christianem Dreyerem i dr Justusem Dreyerem sprawuje władzę od kolejnych wielu lat.

Pomimo, iż w historii firmy zdarzały się trudne czasy, rodzinie Dreyer udało się utrzymać firmę na solidnym kursie wzrostu przez wszystkie pokolenia. Na zdjęciu Christian Dreyer i dr. Justus Dreyer, fot. Amazone

− Chcemy kontynuować przełomowe sukcesy z przeszłości, aby rolnictwo na całym świecie polegało na naszych innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie inteligentnej produkcji roślinnej – wyjaśniają obaj właściciele.

− Mamy wielki dług wdzięczności wobec naszych przodków. Chcemy trwale rozwijać stworzone przez nich wartości, a jednocześnie z powodzeniem stawiać czoła wyzwaniom przyszłości. Nasze podziękowania kierujemy również do członków naszych rodzin, klientów, pracowników, dystrybutorów i importerów, dostawców oraz wszystkich osób, które swoim osobistym zaangażowaniem i wielkim poświęceniem przyczyniły się do sukcesu firmy - kontynuują

Dalsza produkcja

Amazone za złote zasady w dalszym prowadzeniu produkcji przyjmuje inteligentne planowanie i inwestowanie w zrównoważoną przyszłość. Właściciele dążą przy tym do dalszej rozbudowy mocy produkcyjnych Amazone oraz do ciągłej modernizacji istniejących procesów produkcyjnych i logistycznych.

Z tą filozofią przedsiębiorstwa idzie ambicja Amazone, by wraz z partnerami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, zdobywać kolejne światowe rynki.

− Podczas opracowywania nowych technologii w pierwszej kolejności należy skupić się na potrzebach klientów, a także odpowiednio wcześnie określić wymagania przyszłości. Ta droga już w przeszłości okazała się skuteczna – mówi dr Justus Dreyer.

Własne gospodarstwo testowe

Amazone doskonale rozumie w jakim kierunku zmierzają maszyny rolnicze i jak bardzo metody produkcji i obsługa maszyn staje się skomplikowana. Dlatego w przedsiębiorstwie wzrasta znaczenie obsługi klientów i towarzyszenie rolnikom poprzez usługi doradcze.

W tym celu Amazone będzie dalej rozbudowywać nowe gospodarstwo doświadczalne Wambergen przy zakładzie Hasbergen-Gaste. W ramach długoterminowych badań nad uprawą roli pod nazwą Controlled Row Farming (CRF) wprowadzana jest tam obecnie nowa metoda uprawy rzędowej.

Podobnie jak w przeszłości, ważna jest również odpowiedzialność za osoby zatrudnione w firmie i ich rodziny. Firma stale intensyfikuje swoje kompleksowe oferty szkoleniowe.

– Z jednej strony zależy nam na utrzymaniu i dalszym rozwoju miejsc pracy. Z drugiej strony wiemy, że firma potrzebuje zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, aby pozostać w czołówce rozwoju nowych technologii i zawsze produkować optymalną jakość − wyjaśnia Christian Dreyer.

Działać ekologicznie i ekonomicznie

W odniesieniu do przyszłego rozwoju programu produktów firmy Amazone, właściciele za najważniejsze zadania uważają wymogi ekonomii i ekologii.

– Chcemy wnieść decydujący wkład w wyżywienie świata i wspomóc nasze rolnictwo innowacyjnymi pomysłami, aby dalej orientować się na przyszłość i zrównoważony rozwój na tle najważniejszych wyzwań stojących dziś przed profesjonalnym rolnictwem i techniką rolniczą – powiedział dr Justus Dreyer.

Niemiecki producent maszyn przeszedł długą drogę w rozwoju. Obecnie Amazone koncentruje swoje działania w kierunku rolnictwa 4.0. Dlatego od kilku lat angażuje się w takie projekty, jak BoniRob – autonomicznego robota polowego. fot. Amazone

Jesteśmy w momencie, w którym z jednej strony rolnictwo musi wytwarzać żywność wysokiej jakości, aby wyżywić coraz większą liczbę ludzi a z drugiej strony powierzchnie upraw potrzebnych do produkcji żywności stale się zmniejszają. Dodatkowym utrudnieniem są zmiany klimatyczne oraz związane z nimi skrajne warunki pogodowe.

− Widzimy zatem trzy ważne zadania, z którymi musi się zmierzyć rolnictwo i my, które oczywiście wzajemnie na siebie wpływają: Ochrona cennych zasobów, zrównoważone zmniejszenie zużycia środków produkcji, większa precyzja dla zrównoważonego rozwoju i efektywności kosztów przy zachowaniu wysokiego poziomu plonów – kontynuuje Christian Dreyer.

Dlatego też Amazone realizuje główny cel, jakim jest uzyskanie wysokiego poziomu plonów z ha powierzchni przy zastosowaniu zrównoważonych metod. Chodzi o to, aby udoskonalić efektywność procesów produkcji i uprawiać rośliny tak precyzyjnie, jak to tylko możliwe.

Dodatkowo, ważnym celem jest dla nas wzrost bioróżnorodności i utrzymanie żyzności gleby, ponieważ warunkuje to w sposób zrównoważony pomyślne perspektywy dla następnych pokoleń.

Przyszłość firmy w rolnictwie precyzyjnym

Aby jeszcze skuteczniej sprostać wymaganiom ekologicznym, Amazone będzie między innymi forsować obszar Amazone 4.0 z rozsądnym wykorzystaniem elektroniki. Z pomocą technologii GPS, technologii czujników, oprogramowania i innych narzędzi mają zostać rozszerzone możliwości uprawy roślin ze zmienną aplikacją lub indywidualną dla pojedynczej rośliny.

Amazone idzie z postępem. Maszyny niemieckiego producenta pracują z narzędziami do rolnictwa precyzyjnego. fot. Amazone

Właściciele chcą rozszerzyć udany program maszynowy, aby móc nadal oferować odpowiednie technologie i procesy dla każdej lokalizacji z jej indywidualnymi cechami, ale także dla każdej wielkości gospodarstwa i metod uprawy. Ważną podstawą jest tu rozbudowa własnego programu doświadczalnego na polu międzynarodowym we współpracy z instytutami naukowymi, instytucjami doradczymi i praktykami rolniczymi.